경기도 교육감 출마 안민석 "청소년 도박, 더 이상 방치 안 돼"

안민석 경기도 교육감 예비후보가 새 학기 첫날인 3일 경기도의회에서 시민단체'도박 없는 학교'와 함께 경기자회견을 열어 청소년 도박 근절을 위한 청소년 도박중독 전담 대응센터 설치, 박 예방 교육을 전면 재설계 등의 전략을 발표했다.관련해 안 후보는 "청소년 도박은 학교, 개인, 가정의 문제가 아닌, 이를 방치한 사회 전체의 책임"이라며 "아이들이 빚과 중독, 협박의 굴레에 시달리는 현실을 더는 방치하지 않고 경기도에서부터 청소년 도박과의 전면전을 시작하겠다"고 말했다.안 후보는 또한 국민체육진흥공단이 학생·청소년들의 스포츠토토 사이트 이용을 방치하고 있다며 하형주 국민체육진흥공단 이사장의 사퇴를 요구했다.도박 없는 학교는"윤석열 정부에서 임명된 하형주 이사장은 스포츠토토에 관리·감독에 소홀하여 사실상 청소년 도박 참여를 방조했다"며 이에 대한 철저한 수사와 법적 책임을 요구하는 한편 청소년의 도박 사이트 이용 근절을 위한 제도적·기술적 보완을 촉구했다.같은 날 유은혜 예비후보 역시 경기도의회에서 기자회견을 열어 책임교육 강화, 친환경 급식 100% 전환, 공공 돌봄 확대, 고교 교육기본소득 도입 등 4대 핵심 정책을 발표했다.유은혜 예비후보는 기자회견에서"학생 수 감소를 이유로 교육재정을 줄일 것이 아니라 아이 한 명 한 명의 삶에 예산이 먼저 가는 구조로 전환해야 한다"라고 밝혔다. 정책 실행의 전제 조건으로 '경기 적정교육재정 기준' 수립을 제시하며 "최장수 교육부 장관 경험을 바탕으로 중앙정부 및 타 시․도교육청과 협력해 이 문제를 해결하겠다"라고 밝혔다.유은혜 전 교육부 장관과 안민석 전 더불어민주당 국회의원과 함께 성기선 카톨릭대 교수, 박효진 전 전교저경기지부장, 이해문 전 경기도의회 의원이 예비후보 명단에 이름을 올렸다.