이재태 도의원, 나주시장 출마… "시민 중심 행정 대전환"

나주시장 출마 선언하는 더불어민주당 이재태 전남도의원.

더불어민주당 이재태 전남도의원(나주3)이 3일 나주시장 선거 출마를 선언했다. 이 의원은 이날 출마 기자회견을 열고 "무너진 나주의 자부심을 바로 세우고 시민이 도시의 진정한 주권자가 되는 시민주의 행정 시대를 열겠다"고 밝혔다.그는 현재 나주가 재정 기반 약화·인구 감소·원도심 공동화 등 구조적 위기에 직면해 있다고 진단한 뒤, 도시 운영 방식의 근본적 전환이 필요하다고 밝혔다. 나주혁신도시의 성장에도 불구하고 청년 유출과 읍·면 지역 인구 감소가 심화되고 있어 지역 내 균형 발전 전략의 필요성도 강조했다.이번 지방선거에 대해 "나주의 운명을 바꿀 골든타임"이라며 "정책 역량과 경험, 중앙정치 네트워크를 갖춘 리더십이 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 국회와 전남도의회, 나주시정 관련 경험을 갖춘 자신이 "준비된 실천형 후보"임을 강조했다.이 의원은 시정 운영 방향으로 '시민주의 행정'을 제시했다. 시민을 정책 결정의 주체로 규정하고, 주민 참여 확대와 마을 자치 강화에 힘쓰겠다는 것이다. 주요 공약으로는 ▲에너지연금 ▲민생연금 ▲생애연금 등 '3대 연금' 도입과 혁신도시 2단계 발전 등을 제시했다. 또 전남·광주 통합 시대에 발맞춰 통합시(市) 에너지전략본부 나주 유치 계획과 택시 공영제 도입을 통한 시민 이동권 개선 계획도 밝혔다.이 의원은 "시장 개인의 권위가 아니라 시민의 권리가 시정의 기준이 돼야 한다. 화려한 말이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 결과로 증명하겠다"며 "시민과 함께 현장에서 답을 찾으며 나주의 새로운 봄을 열겠다"고 말했다.