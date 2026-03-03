메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

광주전라

26.03.03 16:06최종 업데이트 26.03.03 18:44

이재태 도의원, 나주시장 출마… "시민 중심 행정 대전환"

에너지연금 등 3대 연금 도입... "현장에서 답 찾고, 실력으로 증명"

원고료로 응원하기
나주시장 출마 선언하는 더불어민주당 이재태 전남도의원.
나주시장 출마 선언하는 더불어민주당 이재태 전남도의원. ⓒ 이재태측 제공

더불어민주당 이재태 전남도의원(나주3)이 3일 나주시장 선거 출마를 선언했다. 이 의원은 이날 출마 기자회견을 열고 "무너진 나주의 자부심을 바로 세우고 시민이 도시의 진정한 주권자가 되는 시민주의 행정 시대를 열겠다"고 밝혔다.

그는 현재 나주가 재정 기반 약화·인구 감소·원도심 공동화 등 구조적 위기에 직면해 있다고 진단한 뒤, 도시 운영 방식의 근본적 전환이 필요하다고 밝혔다. 나주혁신도시의 성장에도 불구하고 청년 유출과 읍·면 지역 인구 감소가 심화되고 있어 지역 내 균형 발전 전략의 필요성도 강조했다.

이번 지방선거에 대해 "나주의 운명을 바꿀 골든타임"이라며 "정책 역량과 경험, 중앙정치 네트워크를 갖춘 리더십이 필요하다"고 밝혔다. 그러면서 국회와 전남도의회, 나주시정 관련 경험을 갖춘 자신이 "준비된 실천형 후보"임을 강조했다.

AD
이 의원은 시정 운영 방향으로 '시민주의 행정'을 제시했다. 시민을 정책 결정의 주체로 규정하고, 주민 참여 확대와 마을 자치 강화에 힘쓰겠다는 것이다. 주요 공약으로는 ▲에너지연금 ▲민생연금 ▲생애연금 등 '3대 연금' 도입과 혁신도시 2단계 발전 등을 제시했다. 또 전남·광주 통합 시대에 발맞춰 통합시(市) 에너지전략본부 나주 유치 계획과 택시 공영제 도입을 통한 시민 이동권 개선 계획도 밝혔다.

이 의원은 "시장 개인의 권위가 아니라 시민의 권리가 시정의 기준이 돼야 한다. 화려한 말이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 결과로 증명하겠다"며 "시민과 함께 현장에서 답을 찾으며 나주의 새로운 봄을 열겠다"고 말했다.

#나주시장선거#이재태#나주시장#전남도의원#출마선언

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사남도한바퀴, '꽃내음 가득' 봄 여행코스 운영


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기