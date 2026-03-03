메뉴 건너뛰기

26.03.03 15:37최종 업데이트 26.03.03 15:37

남양주시, 초등학교 입학 아동에 10만 원 입학축하금 지원

지역화폐로 지급해 교육비 부담 완화와 지역경제 활성화 동시 추진

경기 남양주시는 오는 3월부터 초등학교에 입학하는 아동의 새로운 출발을 응원하기 위해 입학축하금 지원 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.
ⓒ 남양주

경기 남양주시는 오는 3월부터 초등학교에 입학하는 아동의 새로운 출발을 응원하기 위해 입학축하금 지원 사업을 추진한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 초등학교 입학이라는 중요한 생애 전환기를 맞는 아동과 가정을 실질적으로 지원하기 위해 마련한 교육복지 정책의 일환으로 추진됐다. 지원금은 지역화폐로 지급해 교육지원과 동시에 지역 내 소비 촉진의 효과를 도모할 예정이다.

지원 대상은 입학일 기준 남양주시에 주민등록을 두고, 일반 초등학교 또는 대안교육기관에 2026학년도 1학년으로 최초 입학하는 학생이다. 학생 1인당 남양주사랑상품권(지역화폐카드) 10만 원이 지급될 예정이다.

신청은 3월 3일부터 8월 31일까지 남양주시청 누리집 또는 거주지 읍면동 주민센터 방문을 통해 가능하다. 아동과 함께 주민등록이 등재된 부모 또는 사실상 양육자가 신청할 수 있다. 신청자는 본인 명의 휴대전화에 경기지역화폐 애플리케이션을 설치 후 남양주사랑상품권을 등록해야 하며, 지원금은 신청일이 속한 달의 다음 달 말일에 지급된다.

지급된 입학축하금은 지급일 기준으로 3년 이내 사용해야 한다. 사용 기한이 지나면 잔액은 자동 소멸한다.

시 관계자는 "이번 입학축하금 지원이 초등학교 입학을 앞둔 아동과 가정의 교육비 부담을 완화하고, 아이들이 첫 학교생활을 시작하는 데 도움이 되길 바란다"며 "아울러 남양주사랑상품권 사용을 통해 지역경제 활성화에도 긍정적인 역할을 하길 기대한다"고 밝혔다.

#남양주

댓글
