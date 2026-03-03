용인시, 초·중·고 신입생 입학준비금 지원... 1인당 10만 원

경기 용인시는 초･중･고등학교에 입학하는 신입생 자녀를 둔 가정에 입학준비금 10만 원을 지원한다고 3일 밝혔다.
입학준비금 지원사업은 가방, 도서, 문구 등을 장만해야 하는 신입생 가정의 부담을 줄이고자 2022년부터 추진되고 있다.
대상은 이날 기준 용인에 주민등록이 되어 있는 초･중･고 신입생이다. 대상자는 약 3만 1000명이다.
부모나 학생과 주민등록이 같이 등재된 보호자가 31일까지 '정부24'를 통해 신청하면 된다. 정부24에서 '입학지원금'으로 검색해 용인시를 선택해 신청하면 된다. 학생과 신청자의 주소가 다른 경우 학생의 주소지 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청해야 한다.
시는 또 중‧고등학교 신입생 약 2만 1900명을 대상으로 단체복(교복 등) 구입비를 올해도 지원한다. 지원금은 1인당 40만 원이다.
구매 절차에 따라 학교가 일괄 신청하며, 학생들은 학교를 통해 단체복을 받을 수 있다.
용인에 주민등록이 되어 있으나 관외 중‧고등학교, 대안 교육기관 등에 진학한 신입생도 1인당 40만 원의 단체복 구입비를 받을 수 있다. 9일부터 '경기민원24'의 '경기민원 신청'을 통해 개별 신청하면 된다.
이상일 시장은 "신입생 자녀를 둔 가정의 경제적 부담을 덜어드리고자 중･고교 신입생 교복 지원과 함께 초･중･고교 신입생 입학준비금 지원도 시가 할 방침"이라며 "지역화폐 지급 방식이므로 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"라고 말했다.