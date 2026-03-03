조주연 양평군수 출마 선언 "실용주의로 대전환 이끌겠다"

큰사진보기 ▲마을경제 전문가로 알려진 조주연 민주당 정책위원회 부의장이 3일 양평군수 출마를 공식 선언했다. ⓒ 조주연 캠프 관련사진보기

"양평에서 정치는 무엇인가. 군민의 생활보다 이념과 진영이 더 중요한가. 실용주의로 문제 해결하겠다."

마을경제 전문가로 알려진 조주연 민주당 정책위원회 부의장이 3일 양평군수 출마를 공식 선언하며 이같이 밝혔다. 그는 "정치는 갈등을 만드는 도구가 아니라 문제를 해결하는 도구"라며 실용주의적 접근을 강조했다.조 후보는 최근 이재명 대통령의 리더십을 언급하며 "대한민국 대전환의 시대에 양평도 발맞춰 나가야 한다"고 밝혔다. 그는 "대통령·경기도지사·양평군수가 하나의 팀으로 연결될 때 지역 발전이 가능하다"며 자신이 그 가교 역할을 하겠다고 강조했다.조 후보는 출마 선언에서 ▲두둑한 마을 프로젝트 ▲기본 사회 확충 ▲미래산업클러스터 ▲문화예술특구 등이 담긴 '4대 양평 대전환 계획'을 내놓았다.그는 먼저 '두둑한 마을 프로젝트'를 통해 280개 리(里)마다 주민이 직접 선택한 사업으로 먹고사는 기반을 마련하고, '양평주식회사'를 설립해 마을기업을 체계적으로 지원하겠다고 밝혔다. 이어 '기본 사회 확충'을 통해 무료 버스와 보행로, 상하수도·도시가스 보급, 통합돌봄 시스템을 구축해 누구도 고립되지 않는 지역을 만들겠다고 약속했다.또한 '미래산업클러스트' 관련 규제 관리 전환 및 미래 산업 육성을 강조했다. 그는 양평을 생태적 산업도시로 전환하고, 'AI 기후테크 허브'를 조성해 탄소중립 R&D 스타트업을 유치 및 동부권 성장 투자를 위해 '동부청사' 신설과 문화예술특구 지정도 추진하겠다고 했다. 조 후보는 '문화예술특구 비전'을 제시하며 서종과 양서를 디자인 문화예술특구로 지정하여 서울보다 예술적인 창의 도시 구현을 목표로 삼겠다고 말했다.조 후보는 민주당 경선에 참여하는 다른 후보들에게 '다섯 후보, 다섯 개의 공약 연대'를 제안했다. 그는 "누가 후보가 되든 공통 공약만큼은 반드시 지키겠다는 믿음을 국민께 드리자"며 민주당 신뢰의 초석을 함께 세우자고 강조했다.그러면서 "서울시 사회적경제지원센터 기관장으로 4년간 활동하며 사회적경제 정책을 체득했다"며 "15년간 사회적경제 기업가로 활동한 경험을 바탕으로 양평의 문제 해결에 나서겠다"고 전했다.조 후보는 "10년 뒤 우리는 완전히 다른 양평에 살게 될 것"이라며 "생태적이고 창조적인 생산 도시, 주민 주권 도시를 만들겠다"고 포부를 밝혔다.