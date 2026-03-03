정근식, 단일화 추진위 등록..."기존 후보들도 동의" vs. "거짓"

오는 6월 서울시교육감 선거를 앞두고 정근식 서울시교육감이 2026 서울민주진보교육감후보 단일화 추진위(아래 추진위)에 늑장 등록한 직후 추진위와 미리 등록했던 2명의 후보 사이에 진실 공방이 벌어지고 있다. 추진위는 "기존 예비후보들도 동의, 합의했다"라고 밝힌 반면, 강신만·한만중 예비후보는 "사실과 다르다"라고 반박했다. (관련 기사: "정근식 서울교육감, 단일화추진위에 27일 합류 서류 낼 것"
https://omn.kr/2h6jh)
강신만 "'거짓'이 유포되었다는 점, 깊은 우려"
3일, 강신만 예비후보는 입장문에서 "추진위는 현직 교육감(정근식)에게 등록 기회를 수차례 반복적으로 제공했다"라면서 "추진위 스스로 정한 규정에 따르면, 등록 마감 이후 추가로 접수된 후보가 추진위의 후보로 인정되기 위해서는 기존에 등록한 모든 후보자의 만장일치 동의가 반드시 선행되어야 한다. 그럼에도 추진위는 해당 후보의 접수 직후 모든 후보자가 추진위 후보로 인정하고 동의한 것처럼 보도자료를 배포했다"라고 밝혔다.
이어 강 예비후보는 "민주주의 선거 과정에서 무엇보다 경계해야 할 '거짓'이 추진위라는 공식 기구의 이름으로 언론에 유포되었다는 점에 깊은 우려를 표하지 않을 수 없다"라면서 "추진위는 지금이라도 허위 보도를 바로잡고, 스스로 정한 규정에 따라 이 사태를 수습할 방안을 마련해야 한다"라고 요구했다.
하루 전인 2일, 한만중 예비후보도 입장문에서 "지난 2월 4일, 서울 민주진보교육감 단일화 추진위의 공식 후보 등록 마감 시한을 넘긴 채 침묵해 온 정근식 교육감이 뒤늦게 경선 참여 의사를 밝혔다"라면서 "추진위는 기존 후보 모두의 동의를 얻어야 한다는 원칙을 어기고 서류제출 시한도 확인되지 않은 정근식 교육감의 등록을 기정사실로 하고 있다. 추진위는 두 차례의 보도자료를 통해 마치 후보들이 이미 동의한 것처럼 사실을 왜곡하고 있다"라고 지적했다.
앞서, 추진위는 지난 2월 27일과 28일에 잇달아 낸 보도자료에서 "추진위는 27일 정근식 현직 교육감이 단일화 추진기구에 합류하기로 한 결정을 환영한다. 정 교육감은 27일 추진위에 신청서 등록을 마쳤다"라면서 "정 교육감 측은 직무정지 전이라도 토론회 등 추진위 일정에 성실히 임할 것 등을 추진위에 전해 왔다. 이에 대한(이에 대해) 기존 후보들이 모여 동의에 대한 합의가 진행된 바 있다"라고 밝혔다.
지난 2월 4일에 추진위에 등록한 기존 후보는 강민정·강신만·김현철·한만중 예비후보다. 추진위는 4명의 예비후보 모두가 정 교육감의 등록과 이후 계획에 대해 "동의와 합의가 진행됐다"라고 밝혔지만, 이에 대해 4명의 예비후보 가운데 2명이 반박하고 나선 것이다. (관련 기사: '서울 진보교육감 단일화' 강민정·한만중·강신만·김현철 등록
https://omn.kr/2gy4z)
이 같은 반박에 대해 추진위 핵심 관계자는 3일 <오마이뉴스>에 "27일 기존 4명의 예비후보가 모인 회의에서 '정근식 교육감의 추진위 등록을 허용하면 안 된다'라는 의견을 낸 후보는 한 명도 없었다. 다만 등록 전제조건에 대한 의견을 낸 후보는 있었다"라면서 "이후 추진위는 기존 후보들에게 각각 텔레그램으로 정 교육감의 전제조건 수용 사실을 알리고 의사를 물었다. 이에 대해 2명의 예비후보는 수용했고, 강신만·한만중 예비후보는 내용만 읽고 어떤 답변도 하지 않았다"라고 설명했다. 그러면서 이 관계자는 "두 후보가 추진위에 의견을 제시하는 대신 입장문을 낸 것은 유감이다. 그렇더라도 두 후보가 추진위에 의견을 공식 제기한다면 내부 검토를 거쳐 방향을 결정할 예정"이라고 말했다.
추진위 "기존 후보 중 '정근식 등록 받아주면 안 된다'는 의견 낸 후보 없어"
한편, 정근식 교육감은 지난 2월 28일 페이스북에 올린 글에서 "저는 어제(27일), 추진위에 후보로 참여하기로 결정했다"라면서 "저는 공직선거법을 비롯한 관련 법령을 면밀히 검토해 위반 소지가 없는 범위에서 토론과 정책협약 등 추진위 일정에도 책임 있게 임할 것"이라고 밝혔다.
현직 진보교육감으로서 올해 민주진보 진영 추진위에 등록한 인사는 정 교육감이 최초다.
이어 정 교육감은 "다만 교육감으로서 새 학기 학교 운영이 안정적으로 자리 잡도록 현장을 더 촘촘히 살피고 교육청 청사의 45년 만의 이전이라는 중요한 일정도 준비해야 한다"라면서 "저는 단일화 과정에 임하는 동시에 교육감으로서의 책무 역시 한 치의 소홀함 없이 수행하겠다"라고도 했다.
서울시교육청 신청사 개소식은 오는 4월 1일로 예정되어 있다. 이에 따라 정 교육감이 교육감 직을 직무정지하고 선거관리위에 예비후보로 등록하는 때는 이르면 4월 초쯤이 될 것으로 보인다.