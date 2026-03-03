혁신당, '손팻말 가격' 서명옥 징계안 제출... "윤리·품위 저버려"

조국혁신당은 서명옥 국민의힘 의원이 본회의장에서 이해민 의원에게 물리적 폭력을 가했다며 3일 국회 의안과에 징계요구안을 제출했다.
서왕진 조국혁신당 원내대표는 이날 같은 당 김선민, 김준형, 이해민, 정춘생, 차규근 의원 등과 함께 의안과에 방문해 징계안을 제출하면서 "서 의원은 지난 2월 27일 사법개혁법안 처리를 방해하기 위해 국민의힘 의원들과 단상을 점거했을 뿐 아니라, 당시 이를 영상으로 기록하던 우리 당 이해민 의원을 피켓으로 가격한 뒤 지금까지 어떠한 사과도 없다"고 밝혔다.
서 원내대표는 "이는 국회법이 금지한 회의 방해를 넘어 형법상 폭행죄 해당하는 범죄이자 국회의원으로서 최소한의 유리와 품위를 저버린 것"이라며 "혁신당은 이번 사건을 2012년 국회선진화법 이전 폭력 국회로 회귀하려는 위험한 시도로 규정하고, 윤리특위 제소와 국회법 고발 등 민형사상 모든 수단을 동원해 끝까지 책임을 묻겠다"라고 강조했다.
당사자인 이해민 의원(사무총장)도 "이번 폭행사건은 국회 본회의장 질서를 유지해온 국회선진화법을 무너뜨리고, 2012년 이전 동물 국회로 회귀하려는 시도"라며 "오늘 징계안이 한 명의 징계를 넘어, 국회가 민주적으로 해야 할 일 제대로 할 수 있는 환경을 만드는 계기가 되길 바란다"고 했다. 그는 "국회법은 본회의장 내 폭력 사용을 명확히 금지하는데, 이번 사건이 유야무야된다면 폭력이 사실상 용인된다는 매우 위험한 선례를 남기게 되는 것"이라고 설명했다.
이 의원은 다만 "작년에 국회 윤리특별위원회가 교섭단체 1대1 비율로 구성 되려다가 전 국민적 지탄을 받고 무산된 바 있다"며 "징계안을 제출해도 특위 구성 없이는 징계가 어려우니, 국회의장께서는 특위를 조속히 구성해달라"고 요청했다.
앞서 지난달 27일 국회 본회의 당시, 필리버스터(무제한 토론) 종결 투표가 시작되자 국민의힘 의원들은 의장석 앞에 모여 항의했고, 이 의원이 이를 촬영하자 서 의원이 "초상권 침해"라며 들고 있던 손팻말로 이 의원 얼굴과 휴대폰을 때렸다.
다만 서 의원은 지난 28일 본인 페이스북에 이해민 의원을 겨냥해 '도파민 정치에 매몰된 폭행 호소인'이라는 글을 올리며 폭행이 아니라고 주장했다. 그는 자신의 행위에 대해 "조롱을 멈추라는 항의의 표시"였다며 "이를 '폭행'이라는 자극적 프레임으로 둔갑시키는 혁신당 행태에 깊은 유감을 표한다"고 반박했다.
한편 지난해 7월 말 22대 국회 개원 426일 만에 윤리특별위원회 구성에 여야가 합의했지만 총 위원 12명을 민주당 6명, 국민의힘 6명으로 채우기로 하면서 논란이 일었다. 비교섭단체가 배제된 데다 국회 의석수에 비례해 위원 수를 정해온 관례에 어긋나고, '민주 6·국힘 6' 위원 구성으로는 식물 특위를 면치 못할 것이라는 민주당 내 반발이 일면서 현재 특위 구성에 진전이 없는 상태다.(관련기사 : '민주 6-6 국힘' 윤리특위는 국회의원 쳐낼 수 있을까 https://omn.kr/2er8v
).