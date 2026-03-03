화마 뚫은 민·관·군... 예산 송석리 산불 잠재우다

큰사진보기 ▲산불 발생 당일 잡혔던 주불이 오후 늦게 잔불에 의해 재발화하면서 산 능선을 따라 붉은 화선이 형성됐다. ⓒ 예산군 관련사진보기

"토요일 첫날, 상황실에서 나오면서 곧바로 헬기를 추가 요청했습니다. 당시 서산 등 인근 지역에서도 동시다발적으로 산불이 발생해 헬기 한 대가 아쉬운 상황이었죠. 하지만 현장을 보니 불길이 심상치 않았습니다. '초기에 잡지 못하면 산 전체가 넘어간다'는 판단이 섰고, 군수님과 부군수님께 보고드린 뒤 산림청과 소방본부에 끈질기게 매달렸습니다."

큰사진보기 ▲가파른 산불 현장에 투입된 한 소방대원이 끌고 온 호스로 화재 장소를 향해 물을 쏘고 있다. ⓒ 예산소방서 관련사진보기

"바람이 워낙 세서 불길이 능선을 건너뛰더군요. 칠흑 같은 어둠 속에서 불빛이 확 돌더니 학교 건물 30미터 앞까지 내려왔습니다. 마을 주민 51명에게 급히 대피령이 내려졌고, 저희 학교도 비상이었죠. 그때 산 아래를 보니 소방차 10여 대가 불을 밝히고 줄지어 서서 민가 방어선을 치고 있더군요. 그 모습이 얼마나 든든했는지 모릅니다."

"야간에는 시야 확보가 안돼 정말 위험합니다. 하지만 불길이 민가와 학교를 위협하는 상황에서 손 놓고 기다릴 순 없었죠. 대원들이 수백 미터의 소방 호스를 어깨에 메고 산비탈을 기어올랐습니다. 연기 때문에 앞이 안 보이고 숨이 턱턱 막혔지만, '우리가 뚫리면 마을이 탄다'는 생각으로 버텼습니다. 새벽 내내 지상에서 방어선을 지켰기에 아침에 헬기가 다시 뜰 때까지 확산을 막을 수 있었습니다."

큰사진보기 ▲송석리 마을회관에 설치된 현장지휘본부에서 관계자들이 산불 진화 대응 회의를 하고 있다. ⓒ 예산소방서 관련사진보기

"완진 뒤에도 며칠간 공무원들이 학교 옆에서 밤샘 감시를 하더군요. 눈이 올 때까지 현장을 지키는 모습을 보며 우리 지역사회가 참 안전하다는 신뢰를 얻었습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다.

충남 예산군 대술면 송석리 산 자락에 안겨 고즈넉함을 자랑하던 이 산촌 마을에 재앙이 닥친 것은 지난 2월 21일 오후 2시 22분쯤이었다. 주택(농막)에서 시작된 작은 불씨는 초속 7미터에 달하는 강한 남동풍을 타고 순식간에 산등성이로 옮겨붙었다. 이는 2023년 홍성 대형 산불 당시와 유사한 위험 기상 조건이었다.2월 23일 오전 9시, 예산군은 공식적으로 산불 상황 종료를 선언했다. 발생 3일 만이다. 검게 그을린 산등성이와 매캐한 탄내가 채 가시지 않은 현장에는 그날의 긴박했던 사투의 흔적이 고스란히 남아있었다.주택 한 채가 소실되는 아픔이 있었으나, 다행히 단 한 명의 인명 피해도 없이 상황은 마무리됐다. <무한정보>는 현장에서 사투를 벌였던 이들의 증언을 토대로 민·관·군이 하나가 돼 지켜낸 3일간의 기록을 재구성했다.산불 대응의 핵심은 초기 판단이었다. 예산군청 기획실장은 당시의 긴박했던 상황을 이렇게 증언했다.군의 판단은 단호했다. 단순히 1~2대의 지원을 요청하는 수준을 넘어, 가용 가능한 모든 항공 전력을 끌어모았다. 그 결과 초대형 헬기를 포함한 총 21대의 진화 헬기가 송석리 하늘을 뒤덮었다.군 관계자는 "옆에 방산저수지와 송석저수지가 있었던 게 천만다행이었습니다. 헬기가 5분, 10분 간격으로 물을 길어다 뿌리니 화마의 기세를 꺾을 수 있었죠"라며 "만약 저수지가 멀었거나 초기에 헬기 확보가 늦어졌다면 홍성 산불 같은 대참사가 재연됐을 겁니다"라고 가슴을 쓸어내렸다.화재 발생 당일인 21일 오후 6시 40분, 주불 진화가 선언되며 현장에는 안도의 한숨이 번졌다. 하지만 자연은 그리 호락호락하지 않았다. 밤 10시 30분께, 산 능선을 따라 회오리치는 강풍이 낙엽 아래 숨어있던 불씨를 다시 키워냈다. 재발화였다.산불 발생 현장에 위치한 지우국제학교 조현석 전 교장은 당시의 공포를 생생하게 증언했다.헬기가 뜰 수 없는 야간, 이제 사투는 지상군의 몫이었다. 예산소방서 관계자는 당시의 야간 작전을 이렇게 설명했다.이번 산불 진화의 성공 뒤에는 화려한 조명을 받지 못한 공무원들과 진화대원들의 눈물겨운 헌신이 있었다. 산림과 팀장은 며칠째 잠 한숨 자지 못한 충혈된 눈으로 현장을 지켰다.그는 "사람들은 헬기가 불을 끄는 줄 알지만, 사실 잔불을 완전히 잡는 건 사람의 손입니다. 헬기가 물을 뿌려 큰불을 잡으면, 우리 직원들과 진화대원들이 갈퀴를 들고 그 가파른 산을 오릅니다. 낙엽을 일일이 뒤집어서 속에 숨은 불씨에 물을 뿌려야 하거든요. 미끄러지고 넘어지면서 밤을 꼬박 새웠습니다. 그때 지급된 게 초코파이 하나랑 물 한 병이었어요. 입안에 재가 가득해서 씹히지도 않았지만, 다들 묵묵히 자리를 지켰습니다"라고 전했다.군청 공무원들은 행정 지원을 넘어 직접 진화 전면에 나섰다. 의용소방대원들은 지리를 잘 아는 장점을 살려 진화로를 안내하고 지친 인력들에게 물을 날랐다. 경찰은 주민 대피와 교통 통제를 전담했고, 군부대 장병들은 험준한 지형에서 등짐펌프를 메고 불길을 쫓았다.기획실장은 "우리 직원들 정말 고생 많았습니다. 헬기가 철수하고 난 뒤에도 밤새 산을 타며 잔불을 감시했어요. 미끄러운 지형이라 위험했는데도 누구 하나 뒤로 물러나지 않았습니다. 충남도에서도 예산군이 정말 일사불란하게 잘 움직였다고 칭찬할 정도였죠"라고 덧붙였다.22일 오전 10시, 다시 한번 주불이 잡혔다. 하지만 끝까지 방심하지 않았다. 군은 군내 12개 산지에 설치된 CCTV를 통해 24시간 감시 체제를 가동했고, 특히 드론 열화상 카메라를 적극 활용했다.산림과 팀장은 "육안으로는 연기도 안 보이고 다 꺼진 것 같아도 열화상 카메라로 보면 땅속 온도가 200~300도인 곳이 있습니다. 드론으로 그 지점을 정확히 찾아내 지상 요원들에게 알려주면, 가서 확실히 숨통을 끊어놓는 식이죠. 덕분에 23일 오전 9시에 최종적으로 상황을 종료할 수 있었습니다"라며 산불 완전 진화를 위한 군의 대응 상황을 설명했다.군은 상황 종료 이후에도 일주일간 '뒷불 감시' 인력을 현장에 상주시켰다. 혹시 모를 재발화를 뿌리 뽑기 위한 조치였다.송석리 산불은 약 45ha의 산림을 태웠지만, 발화지점으로 추정되는 주택 1채가 소실된 것 외에 다른 주택 피해나 인명 피해는 없었다. 이게 가능했던건 신속한 행정 판단, 소방의 용기 있는 방어, 민간과 군부대의 아낌 없는 지원이 일사불란하게 작동한 결과였다.활활 타오르는 산불을 눈 앞에서 지켜봤던 지우국제학교 조현석 전 교장은 감사의 인사를 잊지 않았다.화마는 지나갔고 산은 다시 침묵에 잠겼다. 하지만 위기 속에서 빛났던 민·관·군의 단결력과 공직자들의 헌신적인 사투는 송석리 주민들의 가슴 속에 깊이 각인될 것이다. 이들의 헌신이야말로 우리가 재난 앞에서 가질 수 있는 가장 강력한 방패였다.최재구 군수는 "산불 발생 둘째날에 강한 바람으로 인해 불길이 다시 살아나는 아찔한 순간도 있었습니다만, 그 순간에도 주민 안전을 최우선으로 신속하게 대피 조치를 했습니다. 공직자 및 유관기관이 한마음 한 뜻으로 일사불란하게 움직인 덕분에 더 큰 피해를 막을 수 있었다. 위기상황에도 흔들리지 않고 각자의 자리를 지켜주긴 모든 분께 진심으로 감사합니다"라고 전했다.