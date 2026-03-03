황경아, 광주 남구청장 선거 출마 "혁신행정 적임자"

큰사진보기 ▲황경아 더불어민주당 광주광역시 남구청장 예비후보가 3일 광주시의회 3층 브리핑룸에서 '혁신행정 적임자론'을 강조하며 6·3 지방선거 광주 남구청장 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 황경아 예비후보 측 관련사진보기

황경아 더불어민주당 광주광역시 남구청장 예비후보가 3일 '혁신행정 적임자론'을 강조하며 6·3 지방선거 광주 남구청장 출마를 공식 선언했다.황경아 예비후보는 이날 광주시의회 3층 브리핑룸에서 출마 기자회견을 하고 "정체상태인 광주 남구의 현상 유지형 관리행정을 끝내고, 대전환 시대에 맞게 구조를 획기적으로 바꾸는 혁신행정을 펼치는데, 자신이 앞장서겠다"고 밝혔다.황 예비후보는 "정치는 주민의 삶을 바꾸는 가장 가까운 도구여야 한다는 신념으로 골목과 시장, 경로당과 어린이집 등 현장에서 답을 찾아왔다"며 "3선 구의원, 의장으로서의 경륜과 현장 중심 정치철학을 바탕으로 주민들이 생활 속에서 체감할 수 있는 공약을 실천하겠다"고 말했다.남구의 현실을 ▲고령화 가속화 ▲청년층 유출 ▲산단 활성화 지연 ▲골목상권 침체 ▲돌봄 수요 급증 ▲원도심 노후화 등 복합적 구조 문제로 진단한 뒤 당선 즉시 전담반(TP)을 가동해 직접 문제 해결 방향을 잡고 조정하겠다고 견해를 밝혔다.아울러 ▲산업·일자리 혁신 ▲골목경제 회복 ▲남구형 통합돌봄 체계 구축 ▲문화·관광·생활 인프라 확충 ▲실행 중심의 책임행정 등 남구 대전환을 위한 5대 정책 방향도 제시했다.황 예비후보는 "아이들이 웃고, 청년이 돌아오고, 어르신이 존중받고, 주민 모두가 희망을 이야기하는 남구를 만들겠다"며 "남구를 새롭게 바꿀 사람, 일할 사람 황경아에게 기회를 달라"고 호소했다.한편 광주 남구의회 3선 의원인 황 예비후보는 더불어민주당 광주광역시당 여성위원장(현), 광주광역시 남구의회 의장(전), 더불어민주당 정책위 부의장(현) 등 주요 보직을 맡아 광주와 남구 발전을 위해 헌신적인 노력을 펼쳐 왔다.