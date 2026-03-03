강진청자축제 관광객 전년 대비 54% 증가…역대 최대 흥행

큰사진보기 ▲전남 강진군에서 열린 제54회 강진청자축제에 관광객 27만 명이 다녀가며 역대 최대 흥행 기록을 썼다. ⓒ 강진군 관련사진보기

AD

전남 강진군에서 열린 제54회 강진청자축제에 관광객 27만 명이 다녀가며 역대 최대 흥행 기록을 썼다.3일 강진군에 따르면 지난달 21일부터 3월2일까지 10일간 열린 이번 축제에는 17만여 명이었던 지난해 대비 무려 54% 이상 관광객이 증가했다. 개막과 동시에 많은 인파가 몰렸으며 특히 주말과 공연 일정에 맞춰 가족 단위 관광객과 단체 방문객이 대거 방문한 것으로 집계됐다.이에 따라 축제장 매출도 전체적으로 증가하면서 지역경제에도 긍정적인 효과를 냈다.청자판매액은 3억 8300만 원으로 지난해 3억 6600만 원을 넘어섰다. 농특산물 또한 지난해 1억 원에서 올해는 5억여 원을 넘기면서 4배 가까운 매출을 기록했다.특히 '강진 누구나 반값여행'과 연계해 지역 소비가 확대되는 선순환 구조도 형성됐다. 축제장뿐만 아니라 지역 상권에도 관광객이 방문하며 지역 경제 전반에 활력을 불어넣었다는 평가다.강진원 강진군수는 "제54회 강진청자축제는 군민과 관광객의 성원 속에 안전하게 마무리됐다"며 "앞으로도 축제를 통해 생활인구를 확대하고 지역경제에 실질적으로 도움이 될 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.