서천 '꿈의 오케스트라' 시작부터 '시끌'... 채용 우대조항 논란

큰사진보기 ▲'꿈의 오케스트라'는 단순히 악기 연주 실력을 키우는 것을 넘어, 소외계층을 포함한 아동·청소년들이 합주를 통해 사회적 협동심을 배우는 문화예술 교육 사업이다.

큰사진보기 ▲재단 측은 지원 자격 요건과 관련한 공고문에 '서천군 거주자' 및 '서천군 관내 아동·청소년 오케스트라 교육 경험자 우대'한다고 명시했다.

충남 서천문화관광재단(아래 문화재단)이 올해 첫발을 떼는 '꿈의 오케스트라' 사업이 시작부터 운영인력 채용 공정성 논란에 휩싸였다. 자격요건에 특정 지역과 단체 경력을 우대하는 조항이 포함된 데다, 최종 합격자 명단이 발표 전부터 떠돌았기 때문이다.'꿈의 오케스트라'는 단순히 악기 연주 실력을 키우는 것을 넘어, 소외계층을 포함한 아동·청소년들이 합주를 통해 사회적 협동심을 배우는 문화예술 교육 사업이다. 서천군은 지난해 하반기 한국문화예술교육진흥원(아래 예술진흥원)에서 올해 예비 거점 기관으로 선정돼, 1억여 원의 사업비(전체 사업비의 10%는 서천군 부담)를 지원받게 됐다. 이 예산은 음악감독 및 강사 인건비와 오케스트라 운영비 등으로 쓰인다.그런데 <오마이뉴스> 제보 취재를 종합하면, 재단 측이 지난 달 26일 음악감독 및 파트별 강사 채용을 위한 면접을 진행하기 전부터 지역 문화예술계에서는 음악감독은 누구고 파트별 강사는 누구라는 실명들이 '내정자 명단'이라는 이름으로 공공연하게 떠돌았다.논란의 발단은 채용 공고상에 명시된 우대 조항이다. 재단 측은 지원 자격 요건과 관련한 공고문에 '서천군 거주자' 및 '서천군 관내 아동·청소년 오케스트라 교육 경험자 우대'한다고 명시했다.이를 두고 지역 문화예술계 관계자들은 '서천군 내에서 이 조건을 충족하는 단체는 A 교향악단 한 곳뿐'이라고 지적했다. 사실상 특정 단체 소속이 유리할 수밖에 없다는 것이다. 한 제보자는 "어차피 특정 단체 출신들이 다 될 텐데 들러리 설 필요가 있느냐며 지원을 포기하는 분위기까지 형성됐다"고 전했다.각 분야별로 총 9개 파트 10명을 뽑는 이번 공모에는 14명만이 지원했다.문화재단 측은 26일 면접을 거쳐 27일 8명의 합격자(2개 파트 합격자 없음)를 발표했다. 확인 결과, 최종 합격자 명단은 사전에 떠돌던 예측 명단과 5명(파트별로는 7개 파트 중 5개 파트)이 일치했다.이에 대해 문화재단 관계자는 "'관내 교육 경험자 우대' 조항은 특정 단체를 유대하기 위한 것이 아닌 초등학교 방과 후 교실에서 오케스트라 교육을 하는 인력까지를 감안한 것"이며 "이는 자격 제한이 아닌 우대 사항으로 큰 영향은 미치지 않은 것으로 안다"라고 해명했다.이어 "합격자 명단이 떠돌았다는 건 금시초문"이라면서 "외부 전문가를 심사위원으로 위촉해 공정하게 평가했으며, 80점 미만자는 적격자 없음 처리를 하는 등 엄격히 심사했다"고 강조했다. 이 관계자는 "심사에서 2개 파트는 합격자를 뽑지 않았다"라며 "만약 사전 내정돼 있었다면 불합격 처리했겠냐"고 반문했다.사업 총괄 관리 기관인 한국문화예술교육진흥원 관계자는 "해당 재단 측을 통해 특정 단체 독식이나 사전 명단 유출 의혹에 대해 사실관계를 확인해 보겠다"면서도 "(인력 채용은) 사업을 추진하는 서천문화재단의 권한이다 보니 진흥원이 개입하기는 어렵다"고 말했다.이에 대해 음악감독 및 파트별 강사를 공모하기 전부터 예상 합격자가 돌았다고 제시한 제보자 측에서는 "꿈의 오케스트라 사업에서 가장 중요한 사업 운영인력의 인사 공정성에 의문이 제기된 만큼, 음악을 통해 아이들의 꿈을 키워준다는 사업 본연의 취지가 훼손되지 않도록 재공모 등이 필요하다"고 강조했다.