이철수, 울산시장 출마선언 "무너지는 지방재정 바로 세우겠다"

큰사진보기 ▲울산사회교육연구소 이철수 소장이 3일 울산시의회 프레스센터에서 출마회견을 갖고 6.3 지방선거 울산광역시장 출마를 선언했다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

AD

울산사회교육연구소 이철수 소장이 6.3 지방선거 울산광역시장 무소속 출마를 선언했다.이철수 소장은 3일 울산시의회 프레스센터에서 출마회견을 갖고 "혈세 낭비로 무너져 가는 울산의 재정을 바로 세우고 정의로운 행정으로 울산의 미래를 다시 열겠다는 결연한 각오로 이 자리에 섰다"고 출마 이유를 밝혔다.이철수 소장은 지난 1988년 치러진 제13대 국회의원 선거에서 당시 권력자이며 민정당 후보였던 김태호 전 내무부장관(2002년 작고)에게 도전장을 던져 3만9000여표를 득표, 4만7000여표를 획득한 김태호측을 긴장하게 하는 등 울산에서 무소속으로 여러 차례 선거에 나선 바 있다.이 소장은 "울산 자치정부 30년, 우리 울산은 산업수도로서 눈부신 성장을 이루어왔지만 그 이면에는 반복되는 예산 낭비와 행정 난맥상이 깊이 자리하고 있다"고 짚었다.이어 "이를 해결하기 위해 대형 관급사업 전면 재검증 시스템을 도입하고, 시민과 외부전문가가 참여하는 재정 감시기구를 설치하고, 울산의 전 지자체 재정 실태 전수조사를 실시하겠다"라며 "울산시장이 되면 혈세를 낭비한 책임자에게 징벌적 변상조치를 단행하겠다"라고 밝혔다.이철수 소장은 '다이내믹 울산 6대 공약'으로 ▲인공지능 관련 양질의 일자리 3만 개 창출, ▲출퇴근 20분 단축하는 교통혁명, ▲어린이, 노약자 특화 울산의료원 설립, ▲글로벌 인재 지원센터 설립 등 글로벌 인재도시 조성, ▲반구천암각화 세계유산 관광벨트 조성 및 영남알프스·대왕암공원 레저 특화 개발 ▲국가정원박람회를 기존 시설과 아름다운 울산의 자연환경을 재활용하는 저비용 고효율 방식으로 전환하는 것으로 내놨다.이철수 소장은 "사람이 모이고 어른을 존중하며 청년이 지키는 도시, 수출 1등 부자도시, 인공지능 산업수도의 명성을 되찾겠다"며 "태화강의 기적이 꽃피고 살아 숨쉬는 내고향 울산을 시민과 함께 반드시 만들어 내겠다"고 강조했다.