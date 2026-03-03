2026 경기도자비엔날레 국제공모전 1차 온라인 접수 마감

큰사진보기 ▲지난 2024 경기도자비엔날레 국제공모전 대상 수상작인 위 매트 웨델(미국)의 '결실結實의 풍경(2017)'. ⓒ 한국도자재단 관련사진보기

한국도자재단은 '2026 경기도자비엔날레 국제공모전' 1차 온라인 접수를 마감한 결과, 전 세계 77개국 1050명의 작가가 참가해 총 1397점을 출품했다고 3일 밝혔다. 이번 공모전은 23대 1이라는 치열한 경쟁률을 기록하며 세계적인 관심과 위상을 다시 한번 입증했다.대륙별 참여 국가를 살펴보면 유럽이 36개국으로 가장 많았고, 아시아 13개국, 남미 10개국, 중동 8개국, 아프리카 6개국, 북미 2개국, 오세아니아 2개국 순으로 나타났다. 출품된 작품 수 기준으로는 아시아가 759점으로 압도적으로 많았으며, 유럽(399점), 아메리카(169점), 중동(44점), 아프리카(15점), 오세아니아(11점)가 그 뒤를 이었다.'경기도자비엔날레 국제공모전'은 도자예술의 미래를 제시하는 세계적 규모의 전시 교류 무대이자 국내외 신진 작가의 등용문으로 꼽힌다. 재단 측은 오는 4월 초까지 1차 온라인 작품 심사를 진행해 총 60점의 수상작을 가려낼 예정이다.심사의 공정성을 확보하기 위해 11명으로 구성된 심사 위원 명단과 구체적인 심사 과정은 최종 결과가 발표될 때까지 철저히 비공개로 부쳐진다. 이후 7월에 진행되는 2차 현장 실물 심사를 통해 최종 순위가 판가름 난다.올해 공모전의 총상금 규모는 1억 5천만 원에 달한다. 영예의 대상 수상자 1명에게는 6천만 원의 상금이 주어지며, 우수상 수상자에게는 각각 1천만 원의 상금과 함께 다양한 특전이 제공될 예정이다. 치열한 경쟁을 뚫고 1차 온라인 심사를 통과한 60점의 작품은 '2026 경기도자비엔날레' 기간은 물론 2027년 2월 중순까지 경기도자미술관에 전시되어 관람객들을 만난다.한국도자재단 기획팀 관계자는 3일 오전 기자와의 전화 통화에서 "팬데믹 이후 전반적인 예술계 침체 우려 속에서도 도자 예술을 향한 전 세계 작가들의 창작 열기가 이번 공모전을 통해 여과 없이 증명됐다"며 "특히 아프리카와 오세아니아, 중동 등 다양한 문화권의 참여가 꾸준히 이어지면서 경기도자비엔날레가 진정한 의미의 글로벌 소통 창구로 기능하고 있음을 체감하고 있다"고 말했다. 이어 "경쟁률이 높은 만큼 책임감을 가지고, 비공개로 위촉된 국내외 최고 전문가들이 작품의 독창성과 예술성, 시대적 메시지 등을 다각도로 평가할 것"이라고 덧붙였다.류인권 한국도자재단 대표이사 역시 "경기도자비엔날레 국제공모전이 세계 도예인들로부터 지속적인 신뢰와 관심을 받고 있음을 다시 한번 확인했다"라며 "엄정한 심사를 거쳐 선정된 우수 작품을 전 세계 관람객이 마음껏 즐길 수 있기를 기대한다"라고 소감을 전했다.한편, 올해로 제13회를 맞이하는 '2026 경기도자비엔날레'는 이대형 예술감독의 총괄 기획 아래 오는 9월 18일부터 11월 1일까지 45일간 개최된다. 이천 경기도자미술관, 광주 경기도자박물관, 여주 경기생활도자미술관 등 주요 전시 공간을 비롯해 경기도 전역에서 다채로운 전시와 행사가 펼쳐질 예정이다.