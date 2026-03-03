청소년 인문교실 겨울방학 프로그램 성료... 3300여 명 참여

큰사진보기 ▲2025 청소년인문교실 캠프형 (충북반도체고등학교)2025년 12월부터 2026년 2월까지, 전국의 학교 및 아동?청소년 시설에서 운영된 청소년인문교실 캠프형 마무리 단체 사진 ⓒ 라온아트앤컬처 관련사진보기

문화체육관광부(장관 최휘영, 아래 문체부)와 한국문화예술위원회(위원장 정병국, 아래 아르코)가 주최·주관한 '청소년 인문교실 겨울방학 프로그램' 사업이 종료됐다.이번 사업은 학사 일정이 마무리되어 교육 공백이 발생하는 2025년 12월부터 2026년 2월까지 전국의 학교 및 아동·청소년 시설에서 운영됐다. 학년 및 연령 이동을 앞둔 시기에 전인적 성장을 돕는 인문교육 프로그램을 지원함으로써 참여 청소년이 자신의 삶과 지역을 새롭게 인식하고, 일상 속에서 인문을 향유할 기회를 넓히는 계기를 마련하여 큰 호응을 얻었다.5개 유형으로 구성된 이번 프로그램은 전국 49개 학교 및 아동·청소년 시설에서 진행됐다. 캠프형 '나 찾기 회사 신입사원'은 가치, 성격, 흥미, 재능 등 4개 부스에서 자기 개념 강화 활동을 통해 '나'를 이해하고 연계 진로를 탐색하는 프로그램이다. 충북반도체고를 비롯한 5개 학교 및 시설에서 운영됐다. 충청권 충북반도체고 참여자는 "평소 참여했던 진로 캠프와는 달리, 나 자신의 가치를 알아가는 활동을 해 뜻깊었다"는 소감을 남겼다.탐방형 '우리 지역 탐험대'는 지역 문화시설을 관람·탐방하며 인문학적 소양을 키우고, 지역의 고유성·문화를 익히는 외부 활동 프로그램이다.수도권은 출판 문화 메카 파주의 활판인쇄박물관, 강원권은 지역의 과거와 현재를 잇는 아바이마을과 뮤지엄X, 충청권은 역사와 기록의 도시 청주의 직지문화의집, 전라권은 지역 인문 공간으로 새롭게 떠오르는 뜻밖의미술관 일대, 경상권은 고성 지역의 인문 정서를 함양할 수 있는 보천도예창조학교에서 활동이 진행됐다.강원권 원주시청소년수련관 참여자는 "지역에 대한 관심과 흥미가 높아지는 경험을 했고, 우리 지역뿐만 아니라 다른 지역에 대해서도 생각해 볼 수 있는 계기가 됐다"는 소감을 전했다.출판형 '겨울방학 출판사'는 '나'의 이야기를 한 권의 책으로 만들며 자신을 긍정적으로 인식하고 성취감을 높일 수 있는 프로그램으로, 전국 12개 시설에서 운영됐다. 전라권 사회적협동조합 다같이 참여자는 "잘 알지 못했던 인문을 친구들과 배우고, 책 만들기를 해본 것이 재미있었다"고 전했다.회복형 '괜찮아 프로젝트'는 소통을 통한 감정 표현과 자기 이해를 목적으로 청소년 회복지원시설 3개소를 포함해 전국 8개 시설에서 운영됐다. 경상권 로뎀의집 참여자는 "걱정과 불안함을 덜어낼 수 있었던 시간이었다"며 후기를 남겼다.강연형 '오늘의 만남'은 청소년기의 고민을 주제로 한 강연 프로그램으로, 생생한 삶의 이야기를 통해 인문학적 자극을 줄 수 있는 유명인사 및 전문 강사 12명을 초빙했다. 이다슬 성우의 강연을 들은 수도권 세경고 참여자는 "꿈에 대한 다양한 관점을 알 수 있어 좋았다"고 밝혔다.이번 사업은 청소년에게 인문의 생동감을 느낄 수 있는 프로그램을 제공했다는 점에서 의의가 있다. 5개 유형 프로그램을 통해 어렵고 지루한 인문이 아닌, 활동하고 소통하며 즐기는 인문 경험을 전달했다.사업을 운영한 주식회사 라온아트앤컬처가 참여자 1,098명을 대상으로 실시한 프로그램 만족도 조사 결과 '만족' 86%(936명), '보통' 12%(136명), '불만족' 2%(26명)로 나타나, 청소년의 눈높이를 충족한 프로그램이었음을 확인할 수 있었다.또한 5개 권역의 인구 감소 지역을 중심으로 프로그램을 운영해 인문교육의 불균형을 해소하고, 지역 청소년의 인문 경험을 넓힌 점 또한 성과로 꼽을 수 있다."나를 새로 알게 된 인문학 프로그램"이라는 한 참여자의 말처럼, 이번 사업은 '나'와 '나를 둘러싼 세상'을 인문학적으로 다시 만나는 좋은 기회가 된 것으로 보인다. 사업 운영을 총괄한 주식회사 라온아트앤컬처 오유진 대표는 "모니터링 의견을 바탕으로 프로그램을 보완해 더 많은 지역 청소년들과 양질의 인문 경험을 나누고 싶다"고 밝혔다.