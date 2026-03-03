한동훈 따라 대구 간 게 해당행위? "반드시 징계하시라"

큰사진보기 ▲한동훈 국민의힘 전 대표가 2월 27일 서문시장을 방문하기 앞서 계성중학교 아담스관을 방문한 뒤 지역 기자들과 대화를 나누고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

"장동혁 대표는 (한동훈 전 대표가) 대구 서문시장 방문할 때 동행했던 친한계 의원들에 대해서 어제(2일) 최고위원회에서 해당 행위라고 했습니다. 이에 대해서는 어떻게 보십니까?" - CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼' 진행자

"해장 행위 아닐까요?" - 한동훈 전 국민의힘 당 대표

큰사진보기 ▲진종오 국민의힘 의원이 22일 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 국정감사에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘이 제명한 한동훈 전 국민의힘 대표의 지역 일정에 동행하는 '친한계' 의원들을 향해 '해당 행위'라며 겁박하고 나섰다. 한동훈 전 대표는 '해당 행위'가 아니라 '해장 행위'라고 꼬집었다. 당사자라고 할 수 있는 친한계도 일제히 반발하는 가운데, 한 전 대표 제명 이후 당 내홍이 더 격화하는 모양새이다.한동훈 전 대표는 지난 2월 27일 대구광역시 서문시장을 방문한 데 이어, 오는 7일에는 부산광역시 구포시장을 방문할 예정이다. 한 전 대표의 일정에는 친한계 의원들도 함께하고 있는 상황인데, 부산 방문 이후에는 전국을 순회하는 계획도 있는 것으로 전해졌다.비공개 의원총회에서 송언석 원내대표가 이를 해당 행위라고 지적한 데 이어, 비공개 최고위원회의에서도 김민수 최고위원을 비롯한 '당권파' 지도부도 이를 비난한 것으로 전해졌다. 우재준 최고위원의 항변에도 불구하고 장동혁 대표 역시 '해당 행위'라는 데 힘을 실었고, 친윤 성향의 원외당협위원장들도 이들을 중앙윤리위원회에 제소하며 압박에 들어갔다.3일 오전 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연한 한동훈 전 국민의힘 대표는 '해당 행위'라는 장 대표 측의 지적에 "해장 행위"라고 맞섰다.그는 "장동혁 대표 본인에게 불이익이 있을지는 모르겠지만, 당을 위해서는 생각해 보시라"라며 "이렇게 경기 어려운데 주가는 오르고 있잖느냐. 그런데 주가가 오른다고 지금 서민의 삶이 나아지느냐?"라고 따져 물었다."특히 보수 정치인이라면 관심을 불러일으키고 1명이라도 더 (시장에) 가서, 그분들 응원해 드려야 되는 것 아니냐?"라며 "그거 못 가게 하는 게 보수 정치인의 정신에 할 일인지 저는 일단 먼저 그거 묻고 싶다"라는 문제제기였다.이어 "또 하나는 제가 부당하게 제명됐다. 그렇지만 저는 국민의힘에 돌아갈 거라는 확실한 약속을 하고 나왔다"라며 "그런데 지금 이 상황에서 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장같이 가는 게 그게 큰 문제인가?"라고 날을 세웠다.특히 "홍위병 같은 사람들 몇 명이 문제 제기를 한다. '저 사람을 찍어내자' 이런 식으로"라며 "그 홍위병 같은 사람들이 정작 진짜 정말 중요한 대선에서 경선이 이루어질 때 한덕수 옹위론, 무소속이었던 분들을 따라다니면서 그 분(한덕수 전 국무총리)을 당직·당적을 가지고 도왔던 분들"이라고도 직격했다."그런 사람들이 이런 문제 제기를 한다는 것 자체에 대해서도 국민들께서 좀 '황당하다' 이렇게 생각하실 것"이라는 이야기였다. 지난 대통령 선거 당시 당의 대선 후보로 선출된 김문수 후보가 아니라 무소속 한덕수 전 국무총리에게 몰려갔던 이들을 예로 들며, 부적절하다고 항변한 것이다. 실제 보수 정당은 과거 굵직한 선거 국면마다 당 밖의 유력 주자들에게 몰려가 먼저 세력을 형성하고, 이후 입당 등에 영향을 미친 사례가 여럿 있었다.실제 이상규(서울 성북구 을) 당협위원장을 위시한 '친윤' 성향 당권파 위원장들은 지난 2월 27일 박정훈, 배현진, 우재준, 정성국, 김예지, 진종오, 안상훈 국회의원과 김경진 서울 동대문을 당협위원장 등을 중앙윤리위원회에 제소했다.이들은 "당이 건국 이래 유례없는 치욕과 위기를 동시에 맞이한 긴박한 상황에서, 피제소인들은 동료들의 사투를 외면하고 제명된 인사와 함께 정치적 세를 과시하였다"라며 "이는 당의 기강을 무너뜨리고 당원들의 명예를 훼손한 명백한 '즉시 제명' 사안"이라고 비난했다.그러자 진종오 의원은 3일 본인의 SNS에 "대구 서문시장에 가서 대구 민심을 듣는 것이 해당 행위라면, 윤리위에 제소하시기 바란다"라며 "한 대표를 그렇게 존경한다 했던 지금의 장 대표는, 윤 '절연'을 자신 있게 내치지 못하는 어물쩡한 간보기 처사로, 숨만 쉬다 보면 지나갈 지방선거 이후의 행보만 보고 있는 것 아니냐?"라고 따져 물었다.그는 "당이 불나방처럼 자기 죽는 줄도 모르고 불 속으로 뛰어들고 있는데, 이걸 말리기는커녕 윤리위에 제소하겠다는 사람들에 둘러싸여 있으니 이 모양 이 꼴 아닌가?"라며 "국민들이 뭐라 하는지 진정 모르고 민생에 역행하는 우리 당의 실체, 국민이 바보인가?"라고도 목소리를 높였다.진 의원은 "모 당협위원장은 피를 토하는 심정으로 윤리위에 제소하겠다고 한다. 그러나 그 글을 읽으면서 역사의 죄를 가장한 그들의 무리야말로 계엄의 그림자와 아직도 정리하지 못한 윤 절연의 강을 건너지 않겠다는 것인가?"라고 재차 역설했다. "반드시 윤리위에 제소하시기 바란다"라며 "오늘도 가두행진하며 태극기를 휘날리는 '윤어게인'을 외치는 그들의 꽁무니를 어떻게 절연하시겠느냐?"라고 힐난했다."저는 대구와 같이 토요일(7일) 부산의 민심을 다시 듣겠다"라며 "민심을 배반한 정치, 민심을 등한시하며 우리만의 틀에 갇히는 그 순간이 서로를 망치는 길"이라고도 덧붙였다.