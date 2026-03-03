울산시 1회 추경 1449억 원 편성 "민생 두텁게 울산 강하게"

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 3일 시청프레스센터에서 민생복지와 기업지원에 중점을 둔 총 1449억 원 규모의 올해 첫 추경예산안을 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

울산시가 1449억 원의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 편성했다. 이에 따라 올해 울산시 예산은 본예산 5조 6446억 원에서 5조 7895억 원으로 늘어난다.김두겸 울산시장은 3일 시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "민생을 두텁게 하고, 울산을 강하게 만들 올해 첫 추경 예산안을 편성했다"며 "이번 추경은 급변하는 시대에 발맞춰 산업의 대전환을 주도하고 시민의 안전과 일상을 지켜서 민생을 강화하는 데 초점을 두었다"고 밝혔다.김 시장 브리핑에 따르면 분야별로는 ▲AI와 경제 분야에 270억 원 ▲민생·복지 분야에 285억 원 ▲도시·안전 분야에 651억 원 ▲정원·녹지 분야에 170억 원 등을 편성했다.AI와 경제 분야의 경우, 중소기업의 AI 도입을 지원하는 지역 주도형 AI 대전환 사업에 111억 원, 첨단전략산업 소부장 기업과 외국인 투자 기업 지원금 50억 원, 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증에 35억 원, 고환율 피해기업 지원에 2억 7천만 원 등이다.김 시장은 이를 두고 "산업수도이자 AI 수도답게 산업현장에 첨단기술 도입을 서두르면서 울산의 미래를 준비하겠다"고 설명했다.민생·복지분야는, 휴가철 지역경제 활성화를 위한 울산페이 확대 지원 89억 원, 동구 청소년복지시설 건립 지원 20억 원, 어린이집 보육료 및 조리원 인건비 지원 6억 7000만 원, 참전명예수당 인상 6억 6천만 원, 소상공인 산재보험 지원 1억 2000만 원 등이다.도시·안전 분야는, 무거, 전하, 방어동 노후 주거지 정비에 85억 원, 산림재난대응센터 건립 등 산불 대응에 84억 원, 공업탑로터리 교통체계 개선에 55억 원, 장생포 고래마을 관광경관 명소화 35억 원, 도로변 제초 관리에 12억 원 등이다.마지막 정원·녹지 분야의 경우 박람회장 진·출입로 개설 및 정비에 20억 원, 친환경 목조건축물 건립에 18억 원, 태화강 공중대숲길과 수상정원 조성에 15억 원, 삼산~여천매립장 연결교 설치에 15억 원 등이다.김두겸 시장은 마무리 발언으로 "이번 추경안은 민생을 지키고 산업을 살리는 예산"이라며 "빠른 기술 발전과 급변하는 무역 정책 등으로 세계 경제의 불확실성이 높아지고 있는 만큼, 울산 시민의 삶이 나아지고 소상공인이 숨을 돌리고 기업이 도약할 수 있게 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이어 "두터운 민생 지원으로 오늘의 어려움은 덜어내고 산업 경쟁력을 키우면서 다가올 미래를 준비하겠다"며 "'민생이 두터운, 강한 울산'을 만들어 나갈 것을 약속드리면서, 추경안이 순조롭게 통과될 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심을 부탁드린다"고 당부했다.