호르무즈해협 봉쇄, 사우디 미대사관 드론 공격 받아

큰사진보기 ▲2023년 12월 10일 호르무즈 해협의 이란 해안과 케슘 섬의 항공 사진, ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이란 테헤란 상공에서 2일(현지 시각) 두 차례의 동시 공습으로 인해 연기가 치솟고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 2월 28일, 이란 미나브의 한 학교에 대한 이스라엘의 공습 이후 주민들과 구조대원들이 현장에서 복구 작업을 하고 있다. (사진: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA(서아시아뉴스통신) (via 로이터/연합뉴스) ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

미국·이스라엘과 전쟁중인 이란이 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했다. 이스라엘은 이란 공습을, 이란은 주변 국에 대한 공격을 이어가면서, 사우디아라비아에 있는 미국 대사관이 드론 공격을 받기도 했다.카타르 방송사 <알자지라>의 보도에 따르면, 에브라힘 자바리 이슬람혁명수비대 총사령관 수석보좌관은 "호르무즈 해협이 폐쇄됐으며, 통과를 시도하는 모든 선박은 공격받게 될 것"이라고 이란 시각으로 2일 밤 이란 국영방송을 통해 경고했다.자바리 수석보좌관은 또 이슬람혁명수비대 텔레그램 채널에 "우리는 또한 석유 송유관을 공격할 것이며 이 지역에서 단 한 방울의 석유도 빠져나가지 못하게 할 것이다. 앞으로 며칠 안에 유가는 200달러에 달할 것"이라는 글을 올렸다고 <알자지라>는 전했다.호르무즈 해협은 페르시아만 지역에서 나는 원유와 액화천연가스가 넓은 바다로 운송되는 해로의 좁은 길목이다. 전쟁이 시작된 지난달 28일 호르무즈 해협을 지나던 선박 4척이 미확인 발사체 공격을 받은 뒤로 사실상 봉쇄 상태가 됐지만, 이란 당국이 해협 봉쇄를 공식 인정하진 않았다.하지만 미국과 이스라엘의 공격으로 알리 하메네이 최고지도자가 사망하자, 이슬람혁명수비대 등 이란 당국은 할 수 있는 적대 조치를 총동원하면서 해협 봉쇄 카드도 공식화한 것으로 보인다.전쟁 발발 4일째인 3일 오전에도 이란에 대한 공격은 이어지고 있다. 지난 2일 밤 이스라엘 군은 이란 국영 방송사 등 테헤란에 대한 공습을 재개했다고 밝혔으며, 이에 앞서 헤즈볼라를 타격하기 위해 레바논 남부를 공습했다.이스라엘을 포함, 인접 9개 국에 대한 이란의 마시일·드론 공격도 이어지고 있다.사우디아라비아 국방부는 3일, 리야드에 있는 미국 대사관에 대한 드론 공격이 있었고 제한적인 화재와 경미한 물적 피해가 있었다고 밝혔다. 미국 대사관은 보안 경보를 내고 사우디아라비아 내 미국 시민들에게 즉시 대피할 것을 권고했다.비슷한 공격이 이어지고 있는 것으로 보인다. 로이터 통신은 이 드론 공격 이후 리야드의 외교공관 구역에서 두 번의 폭발음이 들렸다고 2명의 취재원을 인용해 보도했다.미국은 이란에 대한 더 강력한 공격을 예고했다. 마르코 루비오 미국 국무장관은 미국 동부 시각으로 2일 연방의회에서 기자들을 만나 "미군으로부터의 가장 센 공격은 아직 오지 않았다"라며 "다음 단계는 지금보다 이란에 훨씬 더 고통스러울 것"이라고 경고했다.루비오 장관은 "이번 작전의 목표는 (이란의) 탄도 미사일 능력을 파괴하고 이를 재건할 수 없도록 하고, 핵 프로그램을 몰래 보유할 수 없도록 하는 것"이라고 밝혔다.이에 앞서, 사망자가 160명 이상 나온 것으로 보도되고 있는 이란의 미나브 마을 여자초등학교 공습과 관련한 질문을 받은 루비오 장관은 "미국은 학교를 고의적으로 표적으로 삼지 않는다"라면서 "만약 우리 측 공격이었다면 국방부가 조사할 것이며, 해당 질문은 국방부에 문의하시길 바란다"라고 말했다.미 국방부와 군 당국은 미나브 학교 공습에 대한 공식 입장을 밝히지 않았다. 군 당국은 해당 사건을 조사중이라고만 밝혔다.