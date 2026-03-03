삼일절 서대문구는 사람들로 북새통

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲황톳길작년 11월 개장 당시 사진을 남편이 그린 수채화를 찍은 이미지다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼일절 행사 현수막행사 내용을 알리는 현수막으로 기사내용을 설명하고 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲3.1절 행사로 독립문공원에서 실시된 체험부스와 인파들다양한 체험부스가 있었지만, 개인 정보 보호상 멀리서 찍습니다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲황톳길 표지판독립 공원 거쳐 1~2분 걸어서 가니, 표지판과 이진아도서관이 멀리 보였다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲천막으로 덮힌 황톳길덮혀 있는 것으로 미루어 미개장을 짐작했다 ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲비닐지붕이 덮힌 황톳길미개장 시기로 이용자가 거의 없었고, 가까이 세족장에도 물이 나오지 않았다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲개 놀이터황톳길 반대 편에 개 놀이터가 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲반전 점심 제육볶음영천 시장 칼국수 대신 우리 부부는 동네 시장 입구에서 제육볶음을 먹었다. ⓒ 임지화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 독립문공원,서대문 형무소, 안산, 영천시장,한옥북카페,황톳길,이진아도서관 등 서울에 사는 시민이라면 한 번 정도 다녀 갈만한 곳이라고 덧붙이고 싶습니다.

우리 부부는 둘만 살기 시작한 지 꽤 됐다. 둘이서 주말을 어떻게 보낼지 내가 계획을 맡았다. 처음 선택한 것은 서울시 홈페이지에서 분양하는 도시 텃밭 농사였다. 첫해는 경기 양평 문호리 소재 텃밭 농사를 짓기 시작했다. 주말이면 속력을 내 신나게 양평으로 달려갔다. 농부라고 하기에는 낯간지럽지만, 도시 농부로 주말을 즐겁게 보낼 수 있었다.이사를 하는 바람에 양평으로 가기에는 거리가 멀었다. 그런가 하면 2년 간의 경험으로 제법 농사 재미를 느껴 그만두기에는 아쉬움이 남았다. 이사 온 곳에서 다시 텃밭 분양하는 곳을 수소문 끝에 알아냈다. 그렇게 시작한 텃밭 농사짓기 10년을 채우고 그만두었다. 작정하고 그만둔 게 아니고, 텃밭이 개발 구역으로 수용당해서다.10년 동안, 여름철이면 무성하게 자란 잎채소 등 수확물을 이웃과 지인한테 나누는 재미도 있었다. 그것도 한계가 있어서 며칠 고민했다. 농사가 버겁기도 하고, 더 나이 들면 외출도 줄어들 것이고, 같이 있어도 각자 좋아하는 글쓰기, 그림을 그리게 될 것을 예상할 수 있었다. 이참에 미련을 버리기로 마음먹었다. 그 뒤로 우리 부부는 함께 할 대체 놀이를 주말마다 찾는다.3.1절 날, 아침을 느지막이 먹고 치웠다. 남편한테 황톳길로 빨리 가자고 재촉했다. 오늘의 놀이는 안산 자락길 옆에 있는, 천연동 소재 황톳길 걷기다. TV에서 중계하는 3.1절 기념행사를 보던 남편이 다 보고 간단다. 독립문 공원에서 하는 3.1절 행사 엿보기를 남편한테 미리 말하지 않았다. 나에게는 관심사지만, 남편의 관심사가 아님을 알고 있었다. 인파로 불편함을 떠올리고 싫어할 게 뻔했다.황톳길은 집에서 30~40분 이내 갈 수 있다. 하지만 한 번에 가는 버스는 없다. 이대 후문에서 마을버스로 갈아타고 독립문 공원 정거장에서 내렸다. 나는 남편 눈치를 살폈다. 어차피 이진아 도서관 뒤로 가려면, 독립문 공원 안을 거쳐 가는 게 빠르다고 둘러댔다.아뿔싸! 저번보다 인파가 더 많았다. 독립문 기점에서 시작해서 처음 만난 부스는 휴식 공간이었다. 다음은 체험 부스가 아닌 먹거리 부스를 만났다. 가까이 영천시장 상인회에서 나온 사람들이 운영하는 곳으로 간판을 보고 단박 알았다. 그때가 이미 점심 때가 가까웠다.아이들을 동행한 부모님들은 아이 손을 잡고 서서 마냥 기다리고 있었다. 어묵, 꼬치구이, 잔치국수, 김밥 부스 앞에 선 긴 줄에 껴들기도 어려워 보였다. 남편은 어서 가자고 손을 잡아당겼다.나는 끌려가는 척 하며 새로 생긴 체험 부스를 힐끔힐끔 쳐다봤다. 올해 처음 눈에 띈 부스는 '독립선언문 낭독' 무대였다. 초등학교 2~3년 정도 될 만한 여자아이가 유관순 언니처럼 검정 치마, 흰 저고리를 입고 낭랑한 목소리로 읽어 내려갔다. 귀담아 들으러 잠시 멈춰 섰다. 이내 남편이 손을 끌어 당겨 황톳길로 향했다.이진아도서관 쪽으로 올라가는 숲길로 들어서니, 도로표지판이 보였다. 다른 표지판과 다르게 발바닥 모양에 '천연 황톳길'이라 적혀 있었다. 470미터만 올라가면 된단다. 가파른 언덕길을 감안 하더라도 20분이면 가겠지 싶었다. 가다 보니 익히 아는 길이었다. 단지 황톳길이 작년에 생겨 못 봤을 뿐이었다.사실은 서대문구 천연동은 우리 부부가 신접살림을 꾸렸던 곳이다. 이제는 당시 천연 아파트는 흔적도 없이 사라지고 고층 아파트만 우뚝 서 있다. 그 시절의 모습은 우리 부부 머릿속과 사진으로만 남아 있을 뿐이다. 쉬엄쉬엄 걸어 황톳길 시작점에 닿았다. 옆에 놓인 벤치에 털썩 앉았다. 물도 마시고 귤을 까먹으며 자연스럽게, 남편이 안산 샘물을 떠 나르던 기억을 꺼냈다.그때는 갖고 다니기 편한 플라스틱 물통이 없었다. 양은 주전자에 샘물을 담아 뛰어 내려오다가 넘어져 물을 다 쏟아버려 빈 주전자로 집에 왔었다. 그 일화는 우리가 안산 자락길을 걸을 때마다 생각나서 웃는다. 어디 그뿐이랴. 500원, 1천으로 콩나물 사고 두부 사려 다니던 영천시장, 서울에서 첫 발을 디딘 곳인 천연동은 나에게는 특별한 의미가 담긴 동네다. 우리 또래들은 나이 들면 고향으로 돌아가 살 것을 생각하는데, 우리는 서대문구를 선택해 이사 왔다.이런저런 추억을 더듬다가 벌떡 일어섰다. 우리는 원래 목적대로 황톳길 옆길을 따라 걸었다. 아직 개장 전으로 황토를 천막으로 덮어 놨기 때문이다. 세족장 시설은 투명 비닐하우스 속에 설치되어 있었다. 얼마 뒤에 어떤 아주머니 두 분이 맨발에 황토를 묻힌 채로 걸어오고 있었다. 궁금해서 아주머니가 왔던 곳을 주시하며 다시 걸었다.황톳길을 비닐지붕 씌운 곳이 보였다. 그곳은 황토가 얼지 않았다. 몇 사람이 걸어 다니고 있었다. 세족장에는 물이 나오지 않는 상황이라 현재는 이용 기간이 아니라는 것을 짐작할 수 있었다. 그런데 조금 더 가니 중간에 '개 놀이터'가 설치되어 있고, 시설 안에는 견주와 개가 공을 갖고 놀고 있었다.원래의 목적인 황톳길 걷기를 할 수 없는 상황이지만 황톳길을 끝까지 따라 걸었다. 안산에 있는 다른 황톳길, 연희동 황톳길 길이와 비교가 안 될 정도로 길었다. 하지만 시야가 좁고 아직 완성되지 않은 듯 주변이 어수선했다. 그래도 개 놀이터도 있고 시내버스로 접근이 쉬운 장점도 있었다. 그래서 제대로 취재하러 와야겠다고 마음먹었다.다음으로 남편이 좋아하는 칼국수를 점심 메뉴로 정하고, 천연동 파출소를 향했다. 계단이 많아 지루했지만, 마음은 이미 칼국수 집에 가 있었다. 오후 2시가 가까워 점심시간이 지나 손님이 없을 거라고 예상했다. 웬걸, 시장 입구부터 손님이 미어터졌다. 뚫고 들어갈 길이 보이지 않았다. 출구에 유명 꽈배기 가게와 떡볶이 순대 파는 가게에 늘어선 줄 때문이었다.사람 사이를 눈치껏 밀어붙이며 길을 뚫어 칼국수 가게로 갔다. 줄이 어디까지 뻗어 있었다. 여기도 평소 주머니가 가벼운 등산객이 편하게 찾는 인기 칼국수 가게다. 닭 대신 꿩이라고, 남편이 자장면이라도 먹을까 하는 말에 그러자며 계속 앞으로 갔다.자장면 가게도 마찬가지였다. 영천시장 명물 순댓국집은 두말할 것도 없고, 설렁탕집 등 점심 식사 가능한 가게는 모두 만원이었고 기다리는 사람들로 북새통을 이루었다. 시장통을 벗어나서 긴 골목으로 가도 마찬가지, 긴 줄은 같았다. 한 집은 빈자리는 있는데 재료가 다 떨어졌다고 했다.어쩔 수 없이 영천시장을 한 바퀴 다 돌고도 점심을 포기하고 버스를 탔다. 우리 동네 시장 입구에 있는 쌈밥집으로 갔다. 마침 두 사람이 제육볶음을 먹고 있었다. 살짝 훔쳐 보고 우리도 제육볶음을 시켰다. 가격도 1인분에 1만 원으로 싼 편이었다. 조리하는 여자분 남편인 듯한 분이 내온 밥상에 놓인 쌈 채소가 일단 푸짐했다. 제육도 한 접시에 2인분을 담아서 그런지 양이 적지 않았다.남편 마음에 쏙 들겠구나 싶었다. 늦은 점심이고, 우리 입맛에 간이 잘 맞아서 맛났다. 반찬도 집밥처럼 소박한 배추된장국, 파 겉절이, 콩나물, 묵무침, 김치가 맛있었다. 우리는 불편함을 겪은 대가로 더 마음에 드는 점심을 먹는 반전을 맞는 셈이 되었다.오늘의 일정은, 우리가 3.1절 행사가 특화된 서대문구에 살아서 가능했다. 3월 1일 언제도 칼국수 가게 앞에서 긴 줄 행렬에 껴 기다렸던 기억이 있다. 그때는 기다려도 먹을 수는 있었다. 오늘은 먹거리 부스까지 설치되었음에도 불가능했다. 그만큼 인파가 많았다는 증거다.아마도 영천시장 상인은 특수로 재미를 봤을 거다. 동네 주민이 겪는 하루 불편함 즘이야 별것 아니라는 생각이 놀이를 끝내고 들었다. 무엇보다도 젊은 부모들이 3.1절에 대한 의미를 어린 자녀들에게 알려주려 애쓰는 모습에 박수를 보낸다. 그리고 3월 1일이 아닌 날에도 독립문역 가까운 형무소에서 아이들에게 역사 체험도 시키고 영천시장에서 맛난 점심도 즐겼으면 한다.