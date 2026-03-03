국민의힘 충남도당 "민주당 국회의원이 매향 8적"

큰사진보기 ▲홍성현 의장을 비롯한 국힘 소속 도의원들이 3일 기자회견을 열고 "민주당이 행정통합 무산 책임을 국힘에 전가하고 있다"고 비판했다. ⓒ 국민의힘충남도당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

국민의힘 충남도당이 3일 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 국회 법제사법위원회에서 보류된 '충남·대전 행정통합법안'과 관련해 더불어민주당을 향해 "정략적 '지역 갈라치기'를 멈추라"고 촉구했다.충남도의회 홍성현 의장은 성명서에서 "지방자치의 핵심인 자주재정과 권한 이양이 빠진 졸속 법안을 만들어 놓고, 국민적 반대에 직면하자 그 책임을 정부와 여당, 시도의회에 떠넘기려 하고 있"며 민주당을 비판했다.특히 홍 의장은 민주당이 통합 반대론자들을 향해 '매향노(고향을 판 사람)'라고 비난하는 것에 대해 "약칭 '대전특별시'로 충남의 정체성과 역사성을 지우려 했던 사람들이야말로 진정한 매향노"라며 충남 지역구 민주당 의원들을 '매향 8적'이라 비판했다.이번 법안 보류의 원인이 민주당이 내놓은 법안의 부실함에 있다고 지적한 홍 의장은 민주당의 법안에는 ▲국세(양도소득세·법인세·부가가치세) 이양 ▲지방세 특례 ▲예타 및 투자심사 면제 ▲특별지방행정기관 사무 이관 등 핵심 조항들이 모두 사라졌다고 주장했다.이어 "지방자치를 위한 알맹이는 없고 쭉정이만 남은 법안을 반대하는 것은 당연한 일"이라며 "시도의회의 반대 때문에 통합이 무산됐다는 식의 주장은 무책임의 극치"라고 민주당을 압박했다.민주당이 '광주·전남 통합 시 충남·대전 소외론'을 제기하는 것에 대해서도 "정부가 앞장서 지역을 갈라치고 갈등을 유발하는 저급한 정치공세이자 선거공학적 발상"이라고 일축했다.홍성현 의장은 "충남·대전 행정통합은 수도권 일극 체제를 극복하고 국가 균형발전을 위한 백년대계다. 지금이라도 국회에 여야 동수의 '행정통합특별위원회'를 만들고, 정부 차원의 범정부기구를 구성해 심도 있는 논의를 시작해야 한다"고 제안했다.