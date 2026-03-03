남도한바퀴, '꽃내음 가득' 봄 여행코스 운영

큰사진보기 ▲전남 순천 선암사 홍매화 ⓒ 전라남도 관련사진보기

AD

전라남도가 봄나들이 철을 맞아 관광지 순환버스 '남도한바퀴' 봄 여행코스를 선보이며 상춘객 몰이에 나섰다.남도한바퀴는 버스를 타고 다양한 여행코스를 최소 1만 2900원의 합리적 가격에 즐길 수 있는 전남도 대표 관광상품이다. 코스마다 문화관광해설사 해설까지 곁들여져 이용객 만족도가 높다.이번 봄 코스는 봄꽃과 정원, 섬과 바다, 남도 미식 등을 만끽할 수 있는 23개 테마코스이다. 3월부터 5월까지 운행한다.봄 정취 가득한 주요 코스로 ▲섬진강 벚꽃 흩날리는 곡성·구례 봄꽃여행 ▲꽃과 예술, 숲길이 어우러진 신안·함평 슬로우여행 ▲봄꽃과 다도해 오션뷰가 일품인 고흥 쑥섬·금당8경 여행 ▲선암사와 오동도·향일암으로 이어지는 여수·순천여행 ▲초록에 잠기는 담양·장성 숲캉스여행 ▲레트로 감성 가득한 목포·무안 시간여행 등이다.오는 5일 나주에서 개관하는 남도의병역사박물관 코스도 신규로 포함돼 남도 의병 정신을 기리고 수려한 영산강 전망도 감상할 수 있다.오미경 전남도 관광과장은 "남도한바퀴는 전남 곳곳의 매력적인 명소를 한데 연결해 버스로 편하게 즐기는 여행상품"이라며 "남도한바퀴 봄 여행코스와 함께 전남의 봄을 한껏 만끽하고, 좋은 추억도 많이 쌓길 바란다"고 말했다.남도한바퀴 봄 여행코스의 자세한 사항은 전용 누리집(www.kumhoaround.com)이나 콜센터(062-360-8502)에서 안내받고 예매할 수 있다.