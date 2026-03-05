그 사람에게 '두 번째 기회'를 주자고? 6가지 질문에 먼저 답하라

일상에서 흔히 접할 수 있는 노동과 젠더의 불평등을 짚어내고, 평화롭고 평등한 세상을 위해서 우리가 나아가야 할 방향을 고민합니다.

큰사진보기 ▲안희정 전 충남도지사가 지난 2월 7일 오후 열린 박정현 부여군수의 출판기념식에 참석해 박 군수와 악수하고 있다. ⓒ 박정현 부여군수 페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리 사회는 피해자의 회복에 얼마나 신경 써왔나? ⓒ unsplash 관련사진보기

1. 어떤 규칙 또는 법률이 위반되었는가?

2. 누가 위반하였는가?

3. 어떤 벌을 받아 마땅한가?

1. 누가 상처 입었는가?

2. 그들은 무엇을 필요로 하는가?

3. 그 필요를 채워주는 것은 누구의 의무인가?

4. 원인이 무엇인가?

5. 이 상황에 이해관계가 있는 사람은 누구인가?

6. 이 상황의 원인을 해결하고 잘못을 바로잡기 위한 노력에 이해관계자를 참여시킬 수 있는 적절한 절차는 무엇인가?

큰사진보기 ▲책 <김지은입니다> 겉표지 ⓒ 봄알람 관련사진보기