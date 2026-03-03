"원로부터 반성, 분열 넘어 통합으로"... '광복100년 국민동행' 뜬다

큰사진보기 ▲3일 오전 서울 프레스센터에서 '광복100년 국민동행' 제안 발표회가 열렸다. ⓒ 준비위원회 관련사진보기

AD

종교계 지도자와 보수, 진보 원로들이 함께 모여 분열된 사회를 통합하고 함께 사는 길을 찾기 위한 '광복100년 국민동행'을 설립하기로 했다.준비위원회는 이를 위해 3일 오전 11시 서울 중국 한국프레스센터에서 제안 발표회를 열고 제안자 140명의 뜻을 모아 "올해는 20년 앞으로 다가온 광복 100년을 맞는 출발점이 돼야 한다"라고 결의했다.이들은 제안서에서 "대한민국은 세계가 주목하는 강국으로 우뚝 섰지만, 그 눈부신 발전의 이면에는 대립과 반목, 갈등이라는 깊은 균열이 일상화 되어 있다"라고 개탄했다.이어 "저출산과 고령화는 공동체의 존립을 위협하고 있으며, 밖으로는 기후·생태 위기와 인공지능(AI) 등 기술이 가져온 문명사적 전환 그리고 새로운 패권 경쟁과 요동치는 국제질서라는 복합 위기에 직면해 있다"라며 "이러한 현실에 책임을 통감한 기성세대와 각계 원로 인사들이 역사 앞에 나서기로 했다"라고 말했다.따라서 "이념과 진영을 넘어 포용과 공존을 기반으로 대한민국의 다음 100년을 함께 준비하는 열린 국민운동의 장으로서 '광복100년 국민동행'의 설립을 제안하고자 한다"라며 "합리적 보수와 개혁적 중도, 성찰적인 진보가 손을 맞잡고 대한민국과 인류의 미래를 논의하는 공론의 장이 될 것"이라고 밝혔다.이들은 그러면서 "우리는 더 큰 목소리로 상대를 밀어내는 대신, 서로 다른 삶과 생각을 인정하는 '포용'과 함께 사는 '공존', 넘지 말아야 할 선을 스스로 지키는 '절제'의 가치를 통해 우리 사회와 민족이 나아갈 길을 모색하고자 한다"라고 말했다.'광복100년 국민동행'은 오는 8월 15일 창립대회 때까지 분야별 토론과 세미나 등을 통해 활동 방향과 사업 계획을 확정하고 참여자를 계속 모아갈 예정이다.국민동행에는 종교계에서 윤공희 대주교(천주교 전 광주대교구장), 정순택 대주교(천주교 서울대교구장), 강우일 주교(천주교 전 제주교구장), 도법 스님(실상사 주지), 정념 스님(오대산 월정사 주지), 법륜 스님(정토회 지도법사), 이해동 목사(기독교장로회 한빛교회 원로목사), 안재웅 목사(예수교장로회, 전 YMCA이사장), 박경조 주교(대한성공회 전 서울교구장) 등이 참여하기로 했다.이부영(자유언론실천재단 명예이사장), 손봉호(고신대 석좌교수), 김신일(전 교육부총리), 이삼열(숭실대 명예교수, 대화문화아카데미 전 이사장), 오세정(전 서울대 총장), 황석영 작가 등 사회 원로들도 참여했다.특히 이 모임에는 박종진 육군 대장, 정항래 육군 중장, 최화식 육군 준장, 최성천 공군 중장, 조강래 해병대 중장, 임중재 해군 소장, 김기노 해군 준장 등 예비역 장성들도 동참하기로 했다.