이혜경 제39대 논산계룡교육장 취임

큰사진보기 ▲3일 오전 논산계룡교육지원청 대회의실에서 열린 제39대 이혜경 교육장 취임식에서 이 교육장과 참석자들이 국기에 대한 경례를 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲3일 오전 논산계룡교육지원청 제1회의실에서 열린 취임식에서 제39대 이혜경 교육장이 교육 비전을 발표하고 있다. 이 교육장은 준비된 원고를 읽는 대신 직원들과 눈을 맞추며 "학생 한 명 한 명이 소중한 보물로 성장할 수 있도록 현장 중심의 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲이혜경 논산계룡교육장이 3일 취임식 직후, 3월 1일 자로 부임한 주요 간부들을 직원들에게 직접 소개하고 있다. (오른쪽부터) 이혜경 교육장, 이훈남 교육과장, 심재엽 체육인성건강과장, 백종진 계룡교육지원센터장. 이 교육장은 "함께할 때 우리 아이들이 더 성장할 수 있다"며 원팀으로서의 시너지를 강조했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

제39대 논산계룡교육지원청 교육장으로 이혜경 교육장이 3일 오전 9시 취임하며 본격적인 임기를 시작했다.이 교육장은 이날 오전 취임식에 앞서 논산내동초등학교를 찾아 '2026학년도 새 학기 등교맞이'로 첫 공식 행보를 열었다.이른 아침, 교문에서 직접 학생들을 맞이한 이 교육장은 이후 교육청 대회의실에서 열린 취임식장으로 이동했다. 이 자리에서 이 교육장은 형식적인 취임사 낭독 대신, 현장에서 느낀 소회와 교육 철학을 진솔하게 전달하며 직원들과의 공감대를 형성했다고 논산계룡교육지원청은 전했다.이 교육장은 취임사를 통해 "새 학기 첫날, 우리 아이들이 어떤 설레는 마음으로 대문을 나섰을지 생각한다"며 "365일 아침마다 학교 가는 길이 즐겁고 행복한 학교, 안전한 학교를 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.특히 구체적인 교육 지표로 ▲기초·기본 학력 정착을 통한 배움과 성장 지원 ▲학생·교직원·학부모·지역사회가 함께하는 민주시민 교육공동체 구축 ▲협력적 주도성에 기반한 수업 나눔 문화 확산 등을 제시했다.이 교육장은 또한 '한 명의 아이도 포기하지 않는 교육'을 강조하며 "우리에게 온 아이들 한 명 한 명은 모두 소중한 보물"이라며 "지역사회와 연계해 우리 모두의 아이로 성장할 수 있도록 '온(溫) 교육'을 실천하겠다"고 덧붙였다.조직 운영에 대해서는 '함께하는 행정'을 화두로 던졌다. 그는 "혼자 하는 것보다 함께하는 것에 강점이 있다"며 "지원청 직원들이 즐겁게 출근할 수 있는 환경을 만들고, 그 긍정적인 에너지가 학교 현장과 아이들에게 고스란히 전달되도록 낮은 자세로 섬기고 지원하겠다"고 약속했다.한편, 이날 취임식 직후에는 3월 1일 자로 부임한 이훈남 교육과장, 심재엽 체육인성건강과장, 백종진 계룡교육지원센터장을 비롯한 24명의 전입 직원을 소개하는 자리가 마련됐다.