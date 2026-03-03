메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

26.03.03 09:37최종 업데이트 26.03.03 09:37

코스피, 미·이란 전쟁에 2%대 급락... 한때 6,100선 내줘

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1,169.82로 개장했다. 원/달러 환율은 22.6원 오른 1,462.3원에 개장했다.
3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1,169.82로 개장했다. 원/달러 환율은 22.6원 오른 1,462.3원에 개장했다. ⓒ 연합뉴스

코스피가 3일 미국과 이란 간 전쟁이 발발한 가운데 장 초반 급락해 6,100선을 내줬다.

이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 151.84포인트(2.43%) 내린 6,092.29다.

지수는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로 출발했다.

AD
같은 시각 코스닥지수도 전장보다 27.70포인트(2.32%) 내린 1,165.08이다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#연합

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사급락장에 코스피 매도 사이드카 발동... 한 달만


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기