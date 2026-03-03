경제 26.03.03 09:37ㅣ최종 업데이트 26.03.03 09:37 코스피, 미·이란 전쟁에 2%대 급락... 한때 6,100선 내줘 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲3일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 코스피는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로, 코스닥은 22.96포인트(1.92%) 내린 1,169.82로 개장했다. 원/달러 환율은 22.6원 오른 1,462.3원에 개장했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기 코스피가 3일 미국과 이란 간 전쟁이 발발한 가운데 장 초반 급락해 6,100선을 내줬다. 이날 오전 9시 2분 현재 코스피는 전장보다 151.84포인트(2.43%) 내린 6,092.29다. 지수는 전장보다 78.98포인트(1.26%) 내린 6,165.15로 출발했다. AD 같은 시각 코스닥지수도 전장보다 27.70포인트(2.32%) 내린 1,165.08이다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지> #연합 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사급락장에 코스피 매도 사이드카 발동... 한 달만 갤러리 오마이포토 김현수 교수 "AI가 연결의 도구? 단절의 도구? 결정할 순간에 와있다" 1/19 이전 다음 이전 다음 김민석 총리 "인간적 AI 위한 '오마이 휴메인 포럼' 만들자" 트리스탄 "AI의 미래는 정해지고 불가피한 게 아니라 우리의 선택에 달려" 김대식 교수 "지금 초등생은 10-15년뒤 경력 쌓을 기회도 없이 AI와 경쟁해야" 김미경 대표 "AI로 지식격차 커질듯... 물처럼 공기처럼 공공재여야" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.