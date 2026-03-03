메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.03.03 13:35최종 업데이트 26.03.03 13:35

시의원 관련 식당서 업무추진비로 1천여만 원 결제한 화성시의회

A 시의원 가족 운영, 2025년 8월부터 식당 대표 겸직... 시의회 사무국 "아무 문제 없다"

원고료로 응원하기
2025년 4월 15일 화성특례시의회 의원들이 화성시의회 34주년 기념 사진을 찍었다.
2025년 4월 15일 화성특례시의회 의원들이 화성시의회 34주년 기념 사진을 찍었다. ⓒ 화성시청

경기 화성특례시의회 의원들이 동료 의원과 관계된 식당에서 업무추진비로 3여 년 간 총 1천만 원 넘게 결제한 것으로 드러났다.

<화성시민신문>이 화성시의회가 공개한 업무추진비 내역을 분석한 결과, 제9대 화성시의회 임기가 시작한 2022년 7월부터 2026년 1월까지 A 시의원과 관계된 식당에서 42차례, 총 1천여만 원의 업무추진비가 결제됐다.

A 시의원은 화성시의회에 지난 2025년 8월부터 식당 대표를 겸직한다고 밝히며 급여는 월 350만 원을 받는다고 신고했다. 겸직 신고 전에는 A 시의원의 직계 가족이 해당 식당을 운영했다.

AD
화성시의회 의원들은 임기를 시작하면서 해당 식당을 주기적으로 이용했다. 업무추진비 결제 목록을 보면, 2025년 7월에는 총 4회에 걸쳐 한 상임위원장이 이 식당을 이용했다. 화성시의회의 한 정당 대표는 2025년에만 총 10회에 걸쳐 해당 식당에서 결제했다. 사용 목적은 '교섭단체 간담회 실시에 따른 식비 지급'이다.

A 시의원은 의회 출범 직후 2022년 의회운영위원장을 맡으면서 그해 7월과 8월 총 4차례에 걸쳐 가족이 운영 중인 해당 식당에서 업무추진비로 71만 5천 원을 결제했다. 사용목적은 '의원 의정활동 자료수집을 위한 간담회 급식비 지급'이다.

<화성시민신문>은 25일 A 시의원에게 해당 사항이 문제가 되지 않느냐고 질의했다. A 시의원은 "2023년도에 감사를 받았고, 법리적으로 문제되지 않는다는 해석을 받아 아무 문제 없는 것으로 알고 있다"고 답했다.

화성시의회 사무국 관계자는 26일 <화성시민신문>에 "당시 2023년 감사는 A 시의원 특정 사례가 아닌, 화성시의회 업무 추진비 전체를 검토한 사안이다. 사무국에서도 <화성시민신문>에서 질의한 것을 검토한 결과 위반에 해당하지 않는다고 판단했다"고 답했다.

권익위 '동료 지방의원 가족 운영 식당서 의회 예산으로 결제하는 건 부적정'

하지만 성남시의회에서도 유사한 사례가 발생해 권익위가 공직자의 이해충돌방지법 위반에 대한 조사와 제도 개선이 필요하다는 의견을 전달한 바 있다.

지난 2022년 11월 성남을바꾸는시민연대는 성남시의회 의원이 대표로 있는 식당에서 총 4차례에 걸쳐 업무추진비로 결제한 사항을 국민권익위원회에 신고했다. 권익위는 2024년 11월, 공직자의 이해충돌방지법 제 12조, 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 33조 위반에 대한 조사와 그에 따른 조치 및 제도개선이 필요하다는 의견을 성남시의회와 성남시에 송부했다.

국민권익위원회도 부적정한 수의계약 체결 사례로 지방의원 및 그 배우자 직계 존비속이 운영하는 업체에서 식사비를 지출한 경우를 들었다.

권익위는 2022년 7월부터 2024년 8월까지 민선 8기 지방의회 이해충돌 방지제도 운영 실태를 점검한 결과 총 176건, 약 5800여만 원 결제됐다고 밝혔다.

권익위는 지방의원이 소속된 상임의원회에서 의정활동을 명목으로 간담회를 개최하고 지방의원이 운영하는 업체에서 식사비를 지출한 경우는 이해충돌방지 위반 사례에 해당한다고 봤다. 식당에서 업무추진비로 결제하는 것 또한 수의계약에 해당하는 사항이다.

권익위에서 2025년 7월 제작 배포한 '사례로 알아보는 지방의회 이해충돌 예방지침서' 63페이지와 64페이지에 따르면, 모든 지방의회 의원은 고위공직자에 해당하며, 공직자의 가족과 수의계약을 체결할 수 없다.

지방의회 의원이 동료 지방의회 의원의 배우자 혹은 가족이 운영하는 식당에서 의회 예산으로 식사를 결제하는 경우 수의계약에 해당하며 이는 체결 제한이 되는 사례다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실립니다.

→ 밑빠진 독 주변에 피는 꽃, 화성시민신문

#화성특례시의회#업무추진비#겸직신고

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
화성시민신문 윤 미 (hspress2020) 내방

밑빠진 독 주변에 피는 꽃, 화성시민신문 http://www.hspublicpress.com/

이 기자의 최신기사화성시, 동탄2 초대형 물류센터 건립 최종 반려


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기