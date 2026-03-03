누가 누구에게... 이스라엘 총리의 '자가당착' 성명

큰사진보기 ▲이스라엘 총리 베냐민 네타냐후가 2025년 12월 7일 일요일 예루살렘에서 독일 총리 프리드리히 메르츠와 공동 기자회견을 하는 동안 헤드폰을 조정하고 있다. ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

형제자매 그리고 이스라엘 시민 여러분, 조금 전 이스라엘과 미국은 이란 테러 정권이 초래한 국가 존립의 위협을 제거하기 위한 작전에 돌입했습니다.

이 살인적인 테러 정권이 전 인류를 위협할 수 있는 핵무기를 보유하도록 절대 허용해서는 안 됩니다. - 네타냐후, 같은 성명

2025년 1월 기준으로 이스라엘의 핵무기 보유량이 약 90기 수준으로 안정적으로 유지되고 있는 것으로 추정합니다. 또한, 이스라엘은 핵무기 현대화를 진행 중인 것으로 알려져 있으며…데모나 인근에 있는 네게브 핵연구센터(NNRC)의 플루토늄 생산 원자로 시설도 업그레이드 중입니다 - SIPRI, '2025년 연감'

우리의 공동 행동은 용감한 이란 국민들이 그들의 운명을 스스로 결정할 수 있는 조건을 만들어 낼 것입니다…폭정의 굴레에서 벗어나 자유롭고 평화를 추구하는 이란을 만들어야 할 때가 왔습니다. - 네타냐후, 같은 성명

큰사진보기 ▲이란 테헤란 상공에서 2일(현지시간) 두 차례의 동시 공습으로 인해 연기가 치솟고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

휴먼라이츠워치(HRW)는 오늘, 2025년 6월 23일 테헤란의 에빈 교도소에 가해진 이스라엘의 폭격이 불법적이고 무차별적이었으며 명백한 전쟁 범죄라고 발표했습니다. 이란 당국의 공식 발표에 따르면, 뚜렷한 군사적 목표물이 없는 상황에서 이루어진 이번 폭격으로 교도소 내 건물 여러 채가 파괴되었으며 수감자와 그 가족 그리고 교도소 직원 등 최소 80명이 사망했습니다.

이란과 이스라엘 간 갈등의 영향은 아프가니스탄 내외에 거주하는 아프간인 모두에게 미치고 있습니다…과거 안전을 찾아 이란으로 피신했던 수백만 명의 아프간 난민은 무력 충돌의 격화로 인해 다시 불확실한 상황과 이란 당국의 압박에 직면하고 있습니다.

큰사진보기 ▲2026년 2월 28일, 이란 미나브의 한 학교에 대한 이스라엘의 공습 이후 주민들과 구조대원들이 현장에서 복구 작업을 하고 있다. (사진: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA(서아시아뉴스통신) (via 로이터/연합뉴스) ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 평화운동가. 저서 : <지상 최대의 감옥 - 팔레스타인 가자GAZA의 십대가 한국의 십대에게 전하는 말>, <팔레스타인에 물들다>

2026년 2월 28일 이스라엘은 이란을 공격하면서 '네타냐후 총리 성명'을 정부 홈페이지에 게시하였고, 해당 성명은 위와 같은 내용으로 시작합니다.이 글에서는 이란과 이스라엘, 누가 누구에게 어떤 위협을 가하고 있는지부터 살펴보겠습니다.BBC, 알자지라 등에 따르면 2024년 4월 1일 이스라엘이 시리아의 수도 다마스쿠스에 있는 이란 영사관을 폭격해 이슬람혁명수비대 소속 7명과 시리아인 6명을 포함해 총 13명이 사망했습니다. 파이살 메크다드 시리아 외무장관은 '다수의 무고한 인명을 앗아간 이 악랄한 테러 공격을 강력히 규탄한다'라고 했습니다.4월 2일 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 성명을 발표하고 '다마스쿠스에 있는 이란 외교 공관에 대한 공격과 그로 인한 인명 피해를 규탄한다'라며, '외교 및 영사 공관과 그 인력에 대한 불가침 원칙은 국제법에 따라 모든 경우에 반드시 존중되어야'한다고 했습니다.2020년 11월 27일에는 이란 과학자 모흐센 파크리자데(Mohsen Fakhrizadeh)가 암살되었습니다. 이스라엘 언론 <타임스오브이스라엘>은, 이스라엘 정보기관 모사드가 이란의 수도 테헤란 인근에서 원격 조종 기관총을 이용해 모흐센 파크리자데를 암살했다고 보도했습니다.2024년 7월 31일에는 팔레스타인 조직 하마스의 간부 이스마일 하니예(Ismail Haniyeh)가 이란에서 암살되었습니다. 영국 언론 <데일리텔레그래프>는 '모사드가 이란 요원들을 고용하여 하니예의 숙소에 폭탄을 설치'하고, '원격으로 폭발'시켰다고 보도했습니다.스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 2025년 현재 미국을 포함해 9개 국가가 핵탄두를 보유하고 있으며, 이 가운데는 이스라엘도 포함됩니다.미국은 러시아와 함께 세계에서 가장 많은 핵무기를 보유한 국가이며, 이스라엘은 중동 지역에서 유일하게 핵무기를 보유하고 있습니다. 그리고 이 두 국가가 아직 핵무기를 보유하지 않은 이란을, 핵무기를 명분으로 공격하고 있는 것입니다.2003년 미국은 이라크가 대량살상무기를 가지고 있다며, 이라크를 침공했습니다. 하지만 유엔 무기사찰단은 이라크에서 대량살상무기를 찾지 못했습니다.그동안 이란 정부는 자유와 변화를 요구하는 이란 시민들을 억압하고 학대했습니다. 그리고 이스라엘이 이란 시민의 삶을 파괴했던 것 또한 사실입니다. 가장 대표적인 사건이 '12일 전쟁'입니다.2025년 6월 13일 이스라엘이 이란에 대한 폭격을 시작했고, 6월 24일 이란과 이스라엘 사이에 휴전이 시작됩니다. 유니세프에 따르면 이 기간 이스라엘의 공격으로 1,100명가량이 사망하고, 4,935명 이상이 부상을 입었습니다.6월 13일 이스라엘이 테헤란에 있는 한 아파트를 폭격해 어린이 20명을 포함해 60여 명이 사망했습니다. 6월 15일에는 이스라엘이 테헤란에 있는 타지리시 광장을 폭격해 어린이와 임산부 등 12명 이상이 사망하는 일도 있었습니다. 6월 23일 이스라엘이 에빈(Evin) 교도소를 폭격한 것과 관련해 인권단체 휴먼라이츠워치는 8월 14일 아래와 같은 보고서를 발표했습니다.이스라엘의 폭격은 이란 내에 있던 아프가니스탄 난민들에게도 영향을 미쳤습니다. 전쟁과 탈레반을 피해 많은 아프가니스탄 사람이 이란에서 생활하고 있었습니다. 하지만 이스라엘이 이란을 폭격하자, 다시 아프가니스탄으로 돌아가는 사람도 생겼고, 전쟁을 계기로 이란 정부가 아프가니스탄 난민 추방을 가속하기도 했습니다. 독일 언론 DW는 당시 상황을 이렇게 전했습니다.2026년 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격을 시작하면서 많은 이란인 희생자가 발생하고 있습니다. 대표적인 사건이 2월 28일에 있었던 이란 남부 미나브(Minab) 지역 여자 초등학교에 대한 폭격입니다. 유엔에 따르면 이 폭격으로 150명가량이 사망하고, 100명가량이 부상을 입었습니다. 유네스코(유엔 교육과학문화기구)는 성명을 발표하여 '배움을 위한 공간에서 학생들이 살해된 것은 국제인도법에 따라 학교에 부여된 보호 의무를 심각하게 위반하는 행위'라고 했습니다.튀르키예 언론 아나돌루 통신은 2월 28일에 시작된 미국과 이스라엘의 공격으로 3월 2일 현재 이란에서 555명가량이 사망했다고 보도하였습니다.3월 2일에는 이스라엘이 레바논도 폭격해 52명 이상이 사망했다고 <알자지라>가 보도했습니다. 이스라엘이 수도 베이루트를 폭격하자 많은 주민이 폭격을 피해 베이루트를 떠나고 있습니다.이스라엘은 2023년 10월 7일 이후 팔레스타인 가자 지구와 함께 레바논도 공격했습니다. 2024년 11월 헤즈볼라-이스라엘 사이에 휴전이 이루어지기까지 3천7백 명이 넘는 레바논인이 사망하고, 120만 명가량의 난민이 발생했습니다.2024년 11월 휴전 이후에도 이스라엘은 최근까지 계속해서 레바논을 공격했습니다. 2025년 11월 18일에는 레바논 남부에 있는 팔레스타인 난민 캠프 에인엘힐웨(Ein el-Hilweh) 지역을 폭격하여 13명을 살해하기도 했습니다. UNIFIL(유엔 레바논 임시군)도 이스라엘이 휴전 협정과 유엔안전보장이사회 결의안을 위반하고 있다고 보고했습니다.이스라엘은 이란과 레바논 헤즈볼라가 이스라엘의 존립에 위협이 된다고 주장합니다. 하지만 과거부터 현재까지 이란과 레바논을 지속적으로 공격하고, 이들 국가에 파괴적인 영향을 미친 것은 오히려 이스라엘입니다.한편, 팔레스타인 언론 와파에 따르면 3월 1일 이스라엘은 가자 지구 북부 자발리아 지역을 폭격해 2명을 살해했습니다. 이로써 2023년 10월 7일 이후 가자 지구에서 이스라엘의 공격으로 사망한 팔레스타인인은 72,096명에 이릅니다.