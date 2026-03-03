"장기전 역량 충분하다"는 트럼프, 미군 안에선 탄약 부족 걱정

큰사진보기 ▲이란 테헤란 상공에서 2일(현지시간) 두 차례의 동시 공습으로 인해 연기가 치솟고 있다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

AD

미국과 이스라엘의 공습에 이란이 대대적인 보복을 나선 가운데 미군 내부에서는 전쟁을 지속하기 위한 탄약 등 군수 물자가 부족하다는 우려가 나오고 있다.2일(현지시간) <워싱턴포스트>(WP)는 "정권의 핵심 지도부 상당수가 제거된 이후, 보복 공격의 막대한 횟수와 중동 전역 아랍 국가의 비군사 시설까지 포함된 광범위한 표적 설정이 우려를 낳고 있다"는 미군 내부 소식통의 발언을 전했다.해당 소식통은 "밤새 이란이 발사한 수십 발의 미사일과 공격용 드론을 추적하고 있는 상황"이라며 "당국자들은 해당 무기들에 대한 지휘 및 통제 체계가 무너진 것은 아닌지 깊은 의구심을 드러내고 있다"고 밝혔다.다른 미군 관계자는 WP에 "고위 지도부 사이에서는 전투가 몇 주 동안 지속돼 가뜩이나 부족한 미국의 방공 미사일 재고에 무리가 갈 것이라는 불안감이 커지고 있다"며 "펜타곤 내부에서 분위기가 매우 격앙돼 있고 의구심이 가득하다"고 전했다.또 다른 관계자 "이 상황이 며칠 이상 지속될 것에 대한 우려가 있다"고 했다. 이어 미사일 한 발을 확실히 요격하기 위해 보통 2~3발의 요격 미사일이 필요하다는 점을 언급하며 "사람들이 아직 재고 문제의 심각성을 완전히 체감하지 못한 것 같다"고 덧붙였다.WP는 미국의 이란 공습에 앞서 댄 케인 미 합참의장이 탄약 부족과 동맹국들의 광범위한 군사적 지원 부재가 이란 작전과 투입된 병력에 상당한 위험을 초래할 것이라고 백악관에 경고했다고 보도한 바 있다.해당 보도에 따르면 케인 합참의장은 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 그의 고위 참모들과의 회의에서 미국의 이스라엘 방어와 우크라이나 지원으로 인해 무기 비축량이 크게 줄어들었기 때문에 이란에 대한 대규모 작전은 어려움에 직면할 것이라고 우려를 표명했다.또한 케인 합참의장은 이란 공격 작전의 규모, 복잡성, 그리고 미군 사상자 발생 가능성에 대해 염려하면서 동맹국의 지원 부족으로 작전 수행이 더욱 어려워질 것이라고도 했다는 게 이 매체의 보도다.하원 군사위원회 민주당 간사인 아담 스미스 의원은 WP에 "이번 작전으로 이미 압박을 받고 있는 탄약 공급이 더욱 고갈될 것"이라고 말했다. 스미스 의원은 "이제 돌이킬 수 없다. 이란에게 '방공 시스템이 다 떨어졌으니 잠시 멈추자'고 할 수는 없지 않느냐"며 미국의 자원이 "한계에 도달했다"고 평했다.이러한 미군 내부의 우려에도 '장엄한 분노'라는 이름의 대규모 공습 작전을 강행한 트럼프 대통령은 2일 명예훈장 수여식 연설에서 "작전 기간을 4~5주 정도로 예상했으나 상황에 따라 그보다 훨씬 더 길게 이어갈 충분한 역량을 갖추고 있다"며 장기전도 불사하겠다는 입장을 밝혔다.트럼프 대통령은 <뉴욕포스트>와의 인터뷰에선 "필요하다면 지상군도 투입할 것"이라며 "지상군 파병을 금기시한 전직 대통령들과 달리 나는 지상군 파병을 주저하지 않겠다"며 지상군 투입 또한 시사했다.그는 로이터통신과 여론조사업체 입소스가 이란 공습이 시작된 지난달 28일(현지시간)부터 이틀간 실시해 1일 공개한 여론조사에서 응답자의 27%만이 '이란 공습을 지지한다'고 답변한 것에 대해선 "여론조사 결과가 낮든 그렇지 않든 그것은 중요한 것이 아니다. 미친 자들이 이끄는 국가인 이란이 핵무기를 보유하도록 내버려 둘 수 없다"며 여론과 관계없이 전쟁을 지속하겠다는 의지를 내비쳤다.한편 케인 합참의장은 공습 이후 첫 기자회견에서 "이번 전쟁은 하룻밤 사이에 끝나는 작전이 아니다. 우리에게 부여된 군사 목표 달성을 위해선 시간이 걸릴 것이며 경우에 따라선 힘들고 고된 과정이 될 것"이라고 했다.이어 "우리는 추가적인 피해가 생길 것으로 예상하고 있다"며 "미군 피해를 최소화하기 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다. 현재까지 미군 중부사령부가 밝힌 미군 사망자는 6명이다.