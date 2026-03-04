일본헌병대로 진격한 7인의 의로운 부여 농민들

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲1919년 3월6일 부여군 충화면 팔충리의 농민 7인이 벌였던 독립만세운동이 기록된 자료부여군 충화면의 충남최초삼일운동선양회에서는 일본헌병대의 비밀보고서와 보안법위반 징역 1년 재판기록, 수형인명표 등의 기록을 부산문서보관서에서 찾아내 자료집을 발행했다. ⓒ 오창경 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲충남 부여군 충화면 팔충리의 의로운 7인. 1919년3월6일 만세운동을 모의했던 분들이들 중 3인은 후손이 확인되고 사진도 남아있지만 나머지 4인은 지금도 생사가 불분명하고 행적도 확인되지 않아서 자료로만 존재한다. ⓒ 오창경 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 부여군 충화면 팔충리. 충남최초3.1운동 발원지 기념 공원부여군 충화면 팔충리에 살았던 천도교도이며 농민이었던 7인이 만세운동을 의기투합했던 팔충리 일원에 기념 공원을 조성했다. ⓒ 오창경 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 3월6일 충남최초기미3.1운동 기념식을 위해 대형 현수막을 설치했다.부여군 충화면 팔충리 충남최초기미3.1운동 기념공원에 팔충리의 의로운 7인이 헌병주재소로 진격해 부르짖었던 '이땅을 비워주고 너희들은 물러가라' 라는 구호를 현수막으로 걸었다. ⓒ 오창경 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 부여군 충화면 '부여의거' 기념 공원1919년 3월6일 충남 부여군 충화면 팔충리의 7인이 벌였던 3.1 만세운동이 충남에서는 최초로 독립운동을 시작하는 계기가 되었다. ⓒ 오창경 관련사진보기

매년 3월이 다가오면 대한민국 사람이면 누구나 마음이 숭고해지곤 한다. 일제강점기, 대한민국 역사의 어두웠던 터널 속에서 민간 주도 저항이 시작되었던 시기가 바로 3월이다.107년 전, 1919년 3월 1일 서울 탑골공원에서 민족대표 33인이 독립선언서를 낭독하고 독립만세를 외쳤던 날을 시점으로 대한민국의 독립운동은 전국으로 들불처럼 번져나갔다.충남 부여군 충화면은 부여에서도 인구가 가장 적은 면 단위이다. 하지만 역사를 거슬러 올라가면 계백과 팔충신(성충, 흥수, 복신, 도침, 억례복류, 곡나진수, 혜오, 계백)이 태어나고 활약한 충절의 유전자가 있는 곳이다. 이들의 유전자는 올해부터 107년 전 기미년 3월 6일 의로운 7인의 충화 사람들이 일제에 항거하며 벌인 한 사건과 맥락이 이어진다.그 사건의 내막은 이렇다.1919년 3월 2일 부여 천도교구 김태호는 서울로부터 독립선언서 40매를 받아서 논산으로 내려온다. 3월 5일에는 이 독립선언서 중 5매가 부여군 충화면 팔충리 박용화, 최용철의 집에 도달해 있었다. 일제강점기 팔충리에는 천도교인들이 많이 살았다.서울에서 민족대표들이 발표한 독립선언서를 읽은 이들은 나라를 빼앗긴 설움에 비분강개하게 된다. 다음날 장날인 임천장터로 가서 군중 앞에서 독립선언서를 벽에 붙이고 독립만세를 외칠 것을 비밀리에 의기투합했다.3월 6일 새벽, 부여군 충화면 팔충리에서 임천장터까지는 3십여 리 길(약 12km). 일제로부터 독립하겠다는 결연한 의지로 뭉친 50여 명이 임천장을 향해 걸었다. 가슴 속에는 오직 조선 독립이라는 거대한 포부를 지닌 그들은 지나는 마을마다 '대한 독립만세'를 외치며 함께 임천장으로 향할 것을 설득했다. 그들이 마을을 지날 때마다 불어난 사람들은 임천관아가 보이는 충화면 만지리 솔고개에 이르렀을 때는 100여 명이 넘었다.누군가 독자라서 대를 이을 자손이 없는 이와 연로한 부모를 모시는 장남과 만삭의 부인이 있는 가장은 집으로 돌아가라고 외쳤다. 목숨을 내놓고 가는 길이었다. 어쩌면 두 다리로 솔고개를 넘어 다시 충화 집으로 돌아가지 못할 수도 있는 험한 길이었다. 또다시 앞으로 닥칠 일이 두려운 자는 뒤 돌아보지 말고 마을로 돌아가라고 큰 소리로 말했다. 누구도 누가 오던 길을 되돌아갔는지 알려고 하지 않았다.오전 7시경 임천장터에는 장을 보러 온 사람들이 술렁이고 있었다. 충화면을 떠난 이들은 임천장터에 도착했다. 그들은 장꾼들과 어울려 '독립만세'를 외치고 독립선언서를 벽이 붙이며 시끌벅적한 장날의 분위기를 거대한 시위 현장으로 돌변하게 했다. 그 중심에는 박성요, 박용화, 황우경, 문재동, 최용철, 황금채, 정판동 등 충화에서 출발한 7명의 의로운 이들이 있었다.박성요는 임천장터 여러 곳에 독립선언서를 붙이고 황우경은 장터에서 독립만세를 외치며 군중을 선동했다. 그러는 사이 박용화와 최용철은 임천헌병주재소(부여 헌병대 임천분소)로 진격하여 "우리 대한민국은 독립할 것이니 너희들은 물러가라", "우리 땅은 비워주고 너희들은 물러가라"라고 외쳤다. 임천장터에 모였던 군중은 7인의 의인들을 따라 '대한독립만세'를 외치며 임천장터가 떠나가라 시위를 벌였다.총칼의 서슬이 시퍼런 일본 헌병대 앞에서 독립만세를 외쳤던 7인의 의로운 이들은 곧바로 헌병대에게 체포되었다. 무장한 헌병들은 임천장터에 모인 군중들을 해산시키고 주동자들을 색출했다. 그들은 부여 헌병대에 압송되어 공주지방법원과 경성복심법원 고등법원에서 재판받고 징역과 태형으로 복역했다.이날 충화면의 의로운 7인이 임천장터에서 벌였던 독립만세운동은 장꾼과 보부상들의 입소문을 타고 대전과 예산, 천안 등으로 퍼져나가 온 나라를 항일 구국 운동의 횃불로 타오르게 하는 도화선이 되었다.형을 마치고 돌아온 그들은 태형과 복역의 후유증으로 모두 일찍 사망했다. 후손들은 일제의 감시 대상으로 곤궁한 삶을 살다가 일부는 고향인 부여군 충화면 팔충리를 버리고 떠났다. 의로운 7인의 가족 중 4가족은 현재도 행방이 확인되지 않는다.그날 이후 일제강점기가 1945년까지 이어졌고 한국동란, 남북분단 등의 격동기를 지나는 동안 기미년 3.1독립운동 당시 충화면의 의로운 7인의 이야기는 오랜 세월 속에 먼지처럼 가라앉아 있었다.1972년, 어릴 적 충화면에서 분연히 일어난 7인 의인의 항일운동에 대해 이야기를 들었던 충화면민 박영규가 자비로 기미 3.1운동 기념비를 그의 땅에 세웠다. 1986년에는 부산문서보관소에서 1919년 3월 6일 부여군 임천장터에서 벌어졌던 만세운동 재판기록을 찾아냈다. 1990년에 이르러서 부여 충화면의 의로운 7인 중 박성요, 박용화, 최용철 3인에게 건국훈장 애족장이 추서되었다.부산문서보관소의 재판기록을 근거로 2016년에 국가보훈처에서 충남 최초 기미 3.1운동 발원지이며 '부여의거'라는 정식 명칭도 부여받았다.한낱 농민이며 천도교도인 이들이 총칼로 무장한 헌병이 있는 주재소에 들어가 '이 땅을 비위 주고 물러가라'고 외친 기개는 일본 헌병대가 내무부에 보고한 비밀문서에 그대로 기록되어 있었다. 107년 전 기미년 3월 6일의 부여 충화면의 의로운 7인이 벌인 임천장터 만세운동은 다음 날 부여읍 백마강변의 만세운동으로 타올랐고 충남 전역으로 확산되었다.충남 부여의 산골 마을 충화면의 평범한 농민들이 의기로 촉발되었던 항일 운동은 25일 후, 4월 1일(음력3월1일)에는 천안 아우내 장터 만세운동의 거대한 흐름이 되었고 우리나라를 침탈한 일본의 간담을 서늘하게 하였다.새롭게 찾아낸 일제강점기의 기록들을 확인하면서 그동안 숨죽여 살았던 충화면의 의로운 7인, 아니, 3인의 가족들은 국가로부터 애국지사 후손이라는 지위를 얻었다. 107년 전 선조들의 의로운 일에 대한 혹독한 대가를 치르느라 원망과 한으로 살았던 세월과 비로소 화해할 수 있게 되었다. 생사가 확인되지 않은 나머지 4인의 가족에게 남겨진 부채감은 여전히 충화 사람들과 국가의 몫이다.부여군 충화면에서는 2005년부터 충화 3.1독립운동의거 선양위원회를 조직하여 매년 당시의 항일 만세운동을 기념하고 애국지사 7인에 대한 추모식을 열고 있다. 2013년에는 그들의 행적을 기억하는 기념공원을 작게나마 꾸며서 매년 기미면 그날의 함성을 기억하는 행사도 열고 있다. 2016년에는 국가보훈처에서 현충시설물로 지정(관리번호 20-1-34)되어 관리하고 있다.너무 먼 과거 속에 갇힌 백제 충신의 충절에는 별로 감이 오지 않는다. 하지만 107년 전에 내가 사는 땅에 살던 이들이 죽음을 각오하고 일본 헌병주재소로 거침없이 진격하고 임천장터에서 당당하게 만세를 부르고 실형을 살았던 스토리에는 저항감 없이 공감하게 된다. 그날의 드라마틱한 스토리텔링의 퍼즐은 판결문과 수형인 명표 등의 자료를 찾아내면서 온전히 짜맞추게 되었다.오는 3월 6일 오전 10시, 부여군 충화면 부여의거 기념공원에서 부여군민들과 관계자들과 기념식을 연다. 기미년 충화면의 의로운 7인이 목숨을 걸고 외쳤던 "이 땅은 비워주고 너희들은 물러가라", "우리는 이미 독립했으니 너희들은 물러가라", "대한독립만세"를 목이 터지도록 외치며 시가를 행진하는 행사를 기획했다.그날의 함성과 열망으로 충만한 시간을 자유롭게 느끼며 부여군 충화면은 기미년 3.1 독립운동이 최초로 시작된 성지라는 것을 알린다. 헌병주재소로 진격하면서도 두려워하지 않고 의기충천했던 7인 의인들의 숨결이 온몸으로 느껴지는 곳이 바로 부여군 충화면 팔충리 일원임을 선언하는 행사이다.