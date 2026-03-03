'등판' 앞둔 전재수 출판기념회... "통일교 의혹 손톱 만큼도 걱정 마라"

큰사진보기 ▲3월 2일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 전재수 의원 출판기념회 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲3월 2일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 전재수 의원 출판기념회 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲3월 2일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 전재수 의원 출판기념회에서 전 의원과 사진을 찍으려고 몰려든 인파 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

차기 부산시장 유력 후보로 거론되는 전재수 의원이 출판기념회를 열고 본격적인 세몰이에 나섰습니다. 당의 후보자 추가 공모 시점과 맞물려 사실상 부산시장 출마의 신호탄을 쏘아 올렸다는 분석이 나옵니다.전 의원은 2일 부산항 국제전시컨벤션센터에서 저서 '전재수, 북극항로를 열다 부산의 미래를 열다' 출판기념회를 개최했습니다. 이날 행사장에는 우원식 국회의장을 비롯해 지지자와 시민 등 주최 측 추산 2천여 명이 몰려 전 의원을 향한 기대감을 보여줬습니다. 특히 출판기념회가 시작되기도 전에 로비에 마련된 포토존에는 전 의원과 함께 사진을 찍으려는 부산 시민과 지지자들이 몰려 북새통을 이뤘습니다.통상적으로 지역구에서 출판기념회를 열 경우 중앙의 동료 국회의원 등이 다수 참석합니다. 그러나 이날 출판기념회에는 우원식 국회의장만 참석했는데, 이에 대해 전 의원은 내빈 축사나 공연 등을 최소화하고 오로지 부산 시민들과의 만남과 대화의 시간을 갖기 위해 일부러 초청하지 않았다고 설명했습니다.행사에 참석한 우원식 의장은 "전 의원은 열심히 일하고 똑똑하며 겸손하게 선배들을 잘 챙기는 친화력과 역량을 두루 갖춘 인물이다"라며 "기후 위기 시대에 북극항로는 필수이며, 전 의원이야말로 해양수도 부산을 이끌 역량 있는 친구다"라고 치켜세웠습니다.이에 앞서 더불어민주당은 오는 9일부터 13일까지 부산 지역 후보자 추가 공모를 진행한다고 밝혔습니다. 현재까지 이재성 전 부산시당위원장이 단독으로 면접을 마친 상황에서, 이번 추가 공모는 유력 주자인 전 의원의 등판을 고려한 조치로 풀이됩니다.이날 전 의원은 '해양수도 부산'이라는 굵직한 비전을 제시하며 자신이 장관 시절부터 추진한 '해양수도 4종 세트(해수부 부산 이전, HMM 등 해운 대기업 본사 이전, 50조 원 규모 동남투자공사 설립, 부산 해사전문법원 설치)' 성과를 강조했습니다.전 의원은 "과거 천 년이 실크로드와 수에즈 운하의 시대였다면, 다가올 미래 천 년은 얼어붙은 북극해를 녹이고 열리는 북극항로의 시대다"라며 "북극항로는 대한민국이 세계 경제 지도의 중심부로 나아가는 천운이 될 것이다"라고 말했습니다. 아울러 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 강화로 친환경 선박 도입이 늘어나면서 북극항로의 상용화가 더욱 앞당겨졌다는 점도 짚었습니다.'해양수도 4종 세트'의 구체적인 로드맵도 청중의 이목을 끌었습니다. 전 의원은 "최근 국회를 통과한 부산 해사전문법원이 2028년 개원하면, 매년 영국이나 싱가포르로 유출되던 3천억~5천억 원의 국부를 지키고 엄청난 부가가치를 창출할 것이다"라고 강조했습니다.이어 기업 이전과 관련해 치밀한 전략을 공개했습니다. 그는 "정부 지분이 70%인 HMM의 반발을 무마하기 위해, 정부 지분이 1%도 없는 해운업계 1, 2위 SK해운과 에이치라인해운의 본사를 먼저 부산으로 이전시켰다"라며 "이들 세 기업의 매출만 합쳐도 15조 원에 달해 부산시 1년 예산과 맞먹는다"라고 설명했습니다. 또한 "50조 원 규모의 투자 재원을 지닌 동남투자공사가 설립되면 부산은 명실상부한 글로벌 해운 금융의 중심지가 될 것이다"라고 덧붙였습니다.전 의원은 다른 지역의 극심한 반대를 뚫고 '부산 해양수도 특별법'을 통과시켜, 대한민국 법률상 유일하게 부산이 '수도'라는 명칭과 법적 지위를 확보하게 만들었다고 밝혔습니다. 이어 해양수산부의 부산 이전을 추진하며 겪었던 뒷이야기도 공개했습니다. 전 의원은 "이전 대상인 850명의 공직자를 설득하기 위해 24시간 개인 휴대전화 번호를 공개하고, 매일 간담회를 열어 애로사항을 직접 해결했다"라고 말했습니다. 아울러 기재부와 행안부를 직접 설득해 해수부 내에 '북극항로 추진본부'를 신설하고 고위직을 대폭 늘림으로써, 내부의 반발을 동력으로 바꾼 일화 소개했습니다.현재 국정을 이끄는 이재명 대통령과의 국정 철학 교감도 빼놓지 않았습니다. 전 의원은 "이재명 대통령은 국무위원에게 지시만 내리는 것이 아니라 직접 일을 장악해 실적과 성과가 나올 때까지 챙긴다"라며 "대통령 선거 당시 구상했던 해양수도 부산 4종 세트가 모두 국정과제로 채택됐고, 정부의 결단으로 해수부 부산 이전이 빠르게 현실화하고 있다"라고 말했습니다.이날 전 의원은 자신을 향한 '통일교 금품 수수 의혹'에 대해 정면 돌파 의지를 밝혔습니다. 그는 해양수산부 장관직을 사퇴하던 당시의 고뇌를 생생히 털어놓으며 지지자들을 안심시켰습니다.전 의원은 "뉴욕에서 돌아오는 15시간 비행기 안에서 '장관직을 가지고 정면 대응할지, 내려놓고 의혹에 맞설지' 끊임없이 번민했다"라며 "결백하기 때문에 장관직을 내려놓고 당당하게 의혹에 맞설 수 있었다"라고 말했습니다. 이어 "나는 부산의 자갈밭을 10년 동안 갈고닦아 네 번의 도전 끝에 국회의원이 된 사람이다"라며 "전재수가 겨우 2천만 원에 그 피땀 어린 시간을 바꾸겠느냐"라고 목소리를 높였습니다.또한 언론이 공소시효를 언급하며 수사 진척을 문제 삼은 보도에 대해선 "애초에 사실이 아닌데 어떻게 수사에 진척이 있을 수 있겠느냐"라며 "손톱 만큼도 걱정하지 마시라"고 단호하게 선을 그었습니다.전 의원은 민주당으로는 부산에서 선거로 당선되기 어려운 현실도 강조했습니다. 전 의원은 "당대당으로는 55대 45이다. 10년을 해도 똑같다. 압도적인 실적과 성과를 가지고 주민들의 지지를 얻지 못하면 55대 45의 벽을 넘지 못한다"라고 말했습니다. 이는 국회의원 선거에서 세 번 떨어지고 네 번째에 당선될 수 있었던 이유를 설명한 것으로, 앞으로 있을 부산시장 선거를 염두에 둔 발언으로 해석됩니다.이날 전 의원은 해수부 이전을 중심으로 이재명 정부와 자신의 성과를 조목조목 알렸습니다. 전 의원은 "부산시민들이 30년 동안 해양수도 부산을 노래했다. 선거 때마다 해주겠다 해놓고 선거 끝나면 약속한 거 없는 것처럼 무산됐다"라며 "그러나 이재명 정부가 출범하고 6개월 만에 빛의 속도로 해수부 부산 이전을 현실화시켰다"라고 말했습니다. 이어 해수부 부산 이전이 확정된 후 국민의힘 의원들이 추가 차관직 신설 등 현실적으로 어려운 요구를 내세웠던 에피소드도 털어놓았습니다.전 의원은 박형준 부산시장과의 논쟁도 언급했습니다. 이재명 대통령이 약속한 부울경 정책 금융기관을 동남투자은행으로 할지, 투자공사로 할지에 대한 문제였습니다. 전 의원은 "은행을 만들려면 기본적으로 돈을 수신해야 하고, BIS 비율도 맞추고 수시로 금융 당국의 관리도 받는다"라며 "부산은 부산은행이 있다. 부산은행도 시중은행들하고 경쟁하기 힘들다"라고 말해, 박 시장이 주장하는 은행보다는 투자공사가 현실적으로 낫다고 강조했습니다.통상적인 축사와 내빈 소개를 생략하며 '전재수'에만 집중한 이번 출판기념회는 단순한 책 소개를 넘어섰습니다. 정책적 성과를 증명함과 동시에 각종 의혹에 대한 정면 돌파 의지를 강하게 내비쳤습니다. 이재명 정부와의 국정 호흡을 과시한 전 의원이 조만간 부산시장 출마를 공식 선언할 것이라는 관측에 무게가 실립니다.