'계약 미갱신' 통보 받은 아내, 가족의 방향을 고민하며

미국 학교 현수막와이프가 이번 학기까지 재직하는 학교다.

2월의 어느 날, 아내가 근무하던 초등학교에서 다음 학기 계약을 갱신하지 않겠다는 통보를 받았다. 미국은 보통 가을학기로 한 해가 시작되고, 여름방학이 끝나면 학년이 마무리된다. 결국 '계약 미갱신'은 사실상 해고 통보다. 여름방학이 시작되는 5월 말이면 그곳에서의 근무도 마지막이 될 가능성이 크다.미국도 언젠가부터 교사라는 직업은 더 이상 안정적이지 않다고 한다. 미국 공립학교의 교사들은 정규직(Tenured) 자격을 얻기 전까지 2~3년 동안 평가를 받는다. 그 기간 동안 매 학기 혹은 매년 재계약 심사를 거치며, 교장이나 교육구의 판단에 따라 다음 학기의 보장이 사라질 수 있다.아내도 예외가 아니었다. 하루 열 시간이 넘는 시간 동안 수업 준비와 행정 업무, 학부모 상담, 평가 자료 정리에 몰두했지만, 그 노력이 '안정적 직장'을 담보하지는 못했다.13년 만의 미국 학교 현장은 아내에게 낯설게 느껴졌던 것 같다. 수업의 흐름, 교육 행정도, 학생과 학부모의 문화도 모두 변해 있었다. 특히 미국의 교실은 한 반 안에 언어와 배경이 다른 아이들이 모여 있다. 복지 수준과 생활 격차가 뚜렷한 탓에, 교사는 단순히 지식을 전달하는 사람을 넘어 많은 역할을 맡는다. 한국에서 영어 학원 선생님과 대학 교수로 일하던 시절보다 훨씬 복합적인 일이었을 것이다.사실 지난해 말부터 우리는 이사 이야기를 조심스레 꺼내고 있었다. 한인들이 많은 지역으로 옮기자는 말이 오갔지만, 현실로 다가오니 마음이 복잡해졌다. 새 거주지는 조지아주 아틀란타 인근 지역을 염두에 두고 있다. 최근 몇 년 사이 이곳은 남부에서 가장 빠르게 성장한 한인 거주지로 꼽힌다.둘루스(Duluth), 스와니(Suwanee), 존스크릭(Johns Creek) 일대에는 한인 마트와 식당, 학원, 교회 등이 밀집해 있다. 거리의 간판 절반은 한글로 적혀 있고, 손쉽게 한국의 정서를 느낄 수 있을 것이다. 한글학교와 한국어 어린이집, 방과후 교실도 많아 이민자 가족에게 안정감을 주는 공간이다.이민 생활에서 가장 먼저 부딪히는 벽은 언제나 '음식'이었다. 재료 몇 가지가 빠지면 음식의 맛이 어딘가 허전해진다. 첫째 아이는 한국 어린이집을 다녔던 터라 여전히 밥과 고깃국을 찾고, 두 살배기 둘째는 아직 식성의 폭이 넓지만, 한식 식자재 구입이 어려우면 식탁 위 메뉴는 자연히 줄게 된다.아틀란타로 이사하면 이런 불편이 조금은 덜할 것이다. 한인 마트가 가까워지고, 한국어가 통하고, 문화적인 고립감도 지금보다는 줄어들 것이다. 물론 지역 한인 사회에도 그늘은 있다. 지난해 9월, 미 이민세관단속국(ICE)과 국토안보수사국(HSI)이 조지아주의 한 공장에서 불법체류 혐의로 수십 명의 한인을 구금한 사건이 있었다. 한동안 지역 사회가 위축됐지만, 동시에 서로를 돕는 연대의식이 생겨났다고 한다.이사는 우리 가족에게 또 한 번의 '시작'이다. 여전히 생계의 문제는 쉽지 않지만, 언어와 문화의 장벽이 조금 낮은 곳에서 다시 그림을 그리고 글을 쓸 수 있으리라고 믿는다. 내가 그리는 독립운동가의 초상들이 언젠가 이민자의 삶과 맞닿을 수 있기를 바란다.이럴 때마다 100여 년 전, 이 땅에 처음 발을 디딘 한인 이민자들을 떠올리게 된다. 그들이 느꼈을 고독과 막막함을 짐작하기조차 어렵지만, 지금 우리가 살아가는 이 땅 곳곳에는 그들이 남긴 씨앗이 여전히 자라고 있다. 나 또한 그 연장선 위에 서 있다는 사실을 새삼 느낀다.아이들에게 한국의 국적이나 문화를 강요할 생각은 없다. 다만 한글만큼은 포기하지 않으려 한다. 언어는 기억이자 뿌리이기 때문이다. 도산 안창호 선생이 자녀에게 남겼다는 말을 종종 떠올린다."훌륭한 미국인이 되어라. 그러나 한국인의 정신을 잊어서는 안 된다."이곳에서의 적응은 여전히 쉽지 않다. 아직 본격적인 이사 준비는 시작되지 않았지만, 곧 모든 것이 움직이기 시작할 것이다. 미국에 온 지 1년 반, 다시 새로운 출발선 앞에 서 있다. 두근거림과 걱정이 교차하지만, 이번 변화가 우리 가족에게 긍정적인 자극이 되기를 바란다.