공정무역 다음 단계는 '지역 연결'... 범네트워크 구축 본격화

▲ 범네트워크 공론장 지난달 26일 성공회대에서 열린 ‘공정무역 범네트워크 공론장’에는 경기도공정무역마을협의회, 인천공정무역협의회, 한국공정무역마을위원회, 한국공정무역협의회, 구로구공정무역협의회, 구로구, 성북구공정무역센터, 성공회대학교, 공정무역기업 저스트바이브, 어스맨, 공기핸디크래프트, 두레생협, 아이쿱생협, 아름다운가게, 아름다운커피, 영림중사회적협동조합, 청소년플러스끌림사회적협동조합 페어메이커스사회적협동조합 등 공정무역관계자 50여명이 참여하였다. ⓒ 경기도공정무역마을협의회 관련사진보기

