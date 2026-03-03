공정무역 다음 단계는 '지역 연결'... 범네트워크 구축 본격화

지난 2월 26, 경기도공정무역마을협의회와 한국공정무역마을위원회의 정기총회가 잇따라 열렸다. 총회 이후에는 공정무역 관계자들이 별도의 공론장을 마련해 '공정무역의 새로운 생태계를 위한 네트워크 구성'을 주제로 심도 있는 논의를 진행했다. 단순한 사업 확장을 넘어 지속가능한 구조로 전환해야 한다는 문제의식이 현장 전반에 공유되면서, 공정무역 운동의 새로운 방향을 모색하는 자리가 됐다.
이날 열린 공정무역 범네트워크 공론장은 이러한 문제의식을 공유하고 공정무역 생태계 전환을 위한 네트워크 기반 마련의 필요성을 본격적으로 논의하기 위해 마련됐으며, 공정무역 기업, 생협, 시민단체 및 지자체등 공정무역관계자 50여 명이 참석했다.
캠페인을 넘어 지역으로
한국 공정무역은 지난 20여 년간 시민 교육과 캠페인을 통해 인식을 확산시키며 꾸준히 성장해왔다. 거리 캠페인에서 출발한 활동은 학교 교육, 공공기관 연계 프로그램, 시민강좌 등으로 확장되며 사회적 공감대를 넓혀왔다.
특히 2017년 경기도 내 여러 지자체에서 공정무역 관련 조례가 제정되면서 지역 중심의 제도적 기반이 마련됐다. 이를 계기로 공정무역은 시민운동의 영역을 넘어 지방정부 정책과 결합하는 단계로 도약했다.
현재 전국에는 16개의 공정무역 도시와 70여 개의 공정무역 커뮤니티가 활동하고 있으며, 그 수는 매년 증가하고 있다. 지역 단위에서 공정무역을 생활 속 실천으로 확산시키는 기반도 점차 안정적으로 자리 잡고 있다.
또한 인식 확산을 통한 소비 확대 운동은 지역의 다양한 사회적경제 조직의 참여로 이어졌고, 이는 공정무역 제품 개발과 유통 확대라는 구체적인 성과로 연결되고 있다. 그 결과 공정무역 생태계 역시 점차 다층적으로 확장되고 있다. 이 같은 성장의 토대 위에서 이제는 한 단계 더 도약하기 위한 새로운 방향 모색이 본격화되고 있다.
한국형 공정무역 브랜드 필요성
공론장에서는 국제 인증 중심 구조를 기반으로 하면서도 국내 현실에 맞는 확장 모델을 모색해야 한다는 의견이 공유됐다. 지역 경제와 공정무역의 가치를 연결하는 '로컬 페어트레이드' 개념이 중요한 사례로 언급됐다.
해외에서는 이미 다양한 공정무역 모델이 시도돼 왔다. 미국은 국제 인증체계에서 출발해 자국 시장에 맞는 별도의 공정무역 인증 구조를 발전시켰고, 프랑스는 자국 생산자를 포함하는 공정무역 체계를 법제화했다. 국제 기준을 유지하면서도 각국의 현실을 반영한 확장 모델을 구축한 사례다.
국내에서도 '한국형 공정무역 브랜드'의 필요성이 제기됐다. 공정무역에 대한 인식이 높아지고 다양한 제품에 대한 수요가 증가하면서 지역에서는 공정무역 원재료를 활용한 제품 개발 사례가 늘어나고 있으며, 이들 중 상당수는 국제 공정무역 인증을 취득하고 있다.
이러한 흐름 속에서 공정무역의 핵심 원칙을 국내 생산 구조에도 적용해 지역경제와 연결하자는 취지다. 이는 공정무역의 가치를 지역 생산과 소비 구조 전반에 내재화하자는 제안으로 읽힌다.
범 네트워크의 필요성과 구조적 협력 모색
현재 국내 공정무역 생태계는 수입·유통 기업, 사회적경제 조직, 공정무역마을 협의체, 지방자치단체, 시민단체 등 다양한 주체들로 구성돼 있다. 그러나 각 영역에서 축적된 경험과 자원이 충분히 연결되지 못하고 있다는 점에서 이를 보다 유기적으로 연계할 필요성이 제기됐다.
이와 함께 공정무역 생태계 전반을 유기적으로 연결할 '범 네트워크'의 필요성도 강조되며, 이에 브랜드 전략, 홍보, 유통, 정책 대응을 공동으로 추진할 수 있는 협력 구조를 만들자는 제안이 나왔다.
여기서 말하는 '범 네트워크'는 단순한 소통 창구를 넘어선 개념이다. 참여 조직과 생산자 정보를 공유하고, 최소 공통의 공정성 기준을 마련하며, 지역 활동과 정책 논의를 연결하는 허브 역할을 지향한다.
운영 주체와 참여 기준, 의사결정 방식 등을 함께 설계하는 과정 자체가 조직 간 신뢰를 강화하고 공동의 방향을 설정하는 계기가 될 수 있다는 기대도 모아졌다. 이는 단순한 사업 모델이 아니라 공정무역 운동의 다음 단계를 준비하는 제도적 기반으로 평가된다.
이번 공론장은 구체적 결론을 확정하기보다 한국 공정무역의 다음단계를 준비하는 출발점에 가까웠다. 시민 교육과 캠페인을 통해 성장해온 공정무역이 이제는 지역 경제와 결합하고 다양한 주체가 협력하는 네트워크 생태계로 전환할 수 있을지 주목된다.
한편 참석자들은 향후 '범네트워크' 논의를 이어가기 위해 당일 개설한 카카오 오픈채팅방을 기반으로 지속적인 소통을 강화하기로 했다. 한국형 공정무역 브랜드와 이를 뒷받침할 범 네트워크가 공정무역의 새로운 전환점이 될지 관심이 모아지고 있다.
공정무역의 확산을 위해 참여하고 싶은 모든 시민은 아래 카카오 오픈채팅방을 통해 다양한 정보를 공유하고 소통할 수 있다.
▶범네트워크 카카오 오픈채팅 : https://open.kakao.com/o/pClzX8hi
