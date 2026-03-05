시민단체도 취미모임도 아닌 우리, 공익 커뮤니티

큰사진보기 ▲공익커뮤니티 도식도공익커뮤니티를 설명하는 도식도 ⓒ 맨땅에초로록 관련사진보기

우리는 '맨땅에 초로록'이라는 모임을 6년째 이어가고 있다. 맨땅에 초로록(이하 맨초)은 '지구를 의롭게'라는 슬로건 아래, 2019년 에코마켓을 시작으로 텀블벅 프로젝트, 뉴스레터, 토크콘서트 등 환경과 동물권을 주제로 한 여러 공익적 시도를 이어온 작은 사이드 프로젝트 팀이다. 지난 6년 동안 나를 포함한 맨초의 구성원들은 학업과 취업 준비, 직장 생활 사이에서도 개인 시간을 쪼개 가며 활동을 이어왔다. 점점 바빠지는 일상과 활동을 함께할 새로운 사람을 찾기 어려운 현실 속에서 우리는 종종 스스로에게 질문하게 된다. 딱히 수익이 남는 것도 아니고, 대단한 명예가 생기지도 않는 이 일을 우리는 왜 계속하고 있을까?우리는 맨초 활동을 '공익 커뮤니티 활동'이라 부른다. 우리가 생각하기에 공익 커뮤니티란 사회적 의제 확산을 위한 캠페인이나 시민 조직 프로그램을 기획/운영하는 소모임이다. 추구하는 바는 시민단체와 닮아있지만 시민단체라 부르기엔 규모가 작고, 일반적인 동호회라 하기엔 사회문제를 해결하려는 문제의식이 분명하다.그렇다면 왜 우리는 굳이 공익 커뮤니티 활동을 하는 것일까? 이미 시민단체라는 잘 작동하는 조직들이 있음에도 프로젝트 기획부터 예산 마련, 인력 모집까지 기초부터 하나하나 직접 만들어야 하는 공익 커뮤니티 활동은 어쩌면 잘 다니던 회사를 뛰쳐나와 스타트업을 창업하는 심정과 닮았다.기존 시민단체의 의제나 활동 방식이 내 관심사와 가치관에 정확히 맞아 떨어지지 않고, 그렇다고 이미 견고히 자리 잡은 조직을 내가 원하는 방향으로 바꾸기도 쉽지 않을 때, 그 어긋남과 아쉬움을 메워주는 선택지가 바로 공익 커뮤니티 활동이다. 내가 중요하게 여기는 문제를 해결하기 위해, 내가 원하는 방식으로 직접 기획하고 실행해 볼 수 있다는 점이 우리가 맨초라는 공익 커뮤니티를 만들고, 활동을 이어가는 원동력이다.그렇게 지난 6년간 스스로를 반동가('반(半)만 활동가'의 줄임말)로 부르며 맨초 활동을 이어오던 우리는, 이제 더 다양한 공익 커뮤니티가 생겨나고, 더 많은 사람들이 공익 커뮤니티 활동을 경험하면 좋겠단 바람을 가지게 됐다. 왜냐하면 이 활동이 정말 재미있기 때문이다. 그리고 분명히 우리처럼 시민단체를 후원하는 것만으로는 만족하지 못하고 직접 스스로 사회 문제를 해결하는데 참여하고 싶은 욕망을 지닌 사람들이 이 사회에 많을 거라고 믿기 때문이다.하지만 더 많은 사람들이 공익 커뮤니티 활동을 시작하려면, 공익 커뮤니티가 무엇인지, 어떤 사람들이 어떤 방식으로 활동하고 있는지에 대한 이야기가 더 많이 공유되어야 한다. '공익 커뮤니티'라는 말 자체가 낯설기도 하고, 사회 문제를 다루는 활동은 여전히 '의식이 아주 높은 사람들'이나 '활동가'들만 할 수 있는 일처럼 느껴지기 때문이다. 실제로는 큰 결심이 없어도, 러닝크루에 참여하듯 시작할 수 있는 일임에도 말이다.그래서 우리는 맨초의 경험을 넘어, 각자의 방식으로 공익 커뮤니티 활동을 이어가고 있는 단체들을 인터뷰 해보기로 했다. 인터뷰를 통해 공익 커뮤니티란 활동이 가진 다양한 모습을 소개하고, 공익 커뮤니티 활동에 참여하는 사람들이 무엇을 고민하며, 어떤 방식으로 활동을 지속하고 있는지를 있는지 기록했다. 우리가 만난 공익 커뮤니티는 총 4곳이다.이다. "마포에서 먹고,마시고,모이자"라는 뜻처럼 친구 모임을 지향하지만, '먹고 마시는' 일상 너머에서 사회적 의제나 지역의 문제를 고민해 온 이들의 수상한 우정을 들여다봤다.이다. '이동약자와 그 친구들의 막힘없는 이동'을 위해 계단 정보를 모으는 작은 사이드 프로젝트가 '계단정복지도'라는 앱 서비스를 만드는 커뮤니티이자 비영리 스타트업으로 자라난 과정을 따라가 보았다.이다. 안티페미니즘과 '이대남' 담론이 거세진 시대에, 남성성과 남성이라는 의제를 중심으로 남성들이 페미니즘을 비판의 대상이 아니라 함께 공부하고 실천할 가치로 삼아 활동하는 이들의 이야기를 들었다.이다. 기본소득을 '정책'이 아니라 삶을 바라보는 렌즈로 삼아, 느슨한 개인들의 연합이 돌봄, 노동, 성평등을 엮어가며 어떻게 함께 일하고 서로를 돌보는지 이야기 나눴다.각 단체의 인터뷰는 2주에 한 번씩 공개할 예정이다. 이 인터뷰가 공익 커뮤니티 활동을 막연히 어렵고 먼 일로 느껴왔던 누군가에게는 "나도 해볼 수 있겠다"는 작은 용기가 되기를, 이미 비슷한 고민을 하고 있는 이들에게는 고개를 끄덕이게 만드는 동료의 이야기가 되기를 바란다.