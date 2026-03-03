아이들에게 불 뿜는 엄마... 나를 살린 건 카페였다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

- 원래 이런 사람 아니었는데. 너희들 때문이야.

- 대체 왜 이렇게까지 화가 나는 거지?

"오늘은 엄마가 관광객 모드야. 그러니까 건드리지 마."

"엄마, 오늘은 화 한 번도 안 냈네요?"

큰사진보기 ▲"입에서 뜨거운 불을 뿜어내는 용" 대신, 가로 바람 속에서 숨을 고르는 아이들의 해맑은 미소를 보았다. ⓒ 이현숙 관련사진보기

3월의 제주는 늘 그렇다. 바람은 위 아래가 없다. 옆에서 옆으로, 가로로 무식하게 밀어붙인다. 우산은 짐일 뿐이고, 머리카락은 순식간에 엉킨 실타래가 된다. 새 학기가 시작되는 달은 이상하게도 그 바람마저 날을 세운 듯 더 매섭게 느껴진다.아이들은 설렌다. 새로운 교실, 새로운 친구, 가방에 새로 붙인 이름표. 그런데 지켜보는 나의 마음은 왜 이토록 술렁이는 걸까. 준비물은 다 챙겼는지, 새 친구들과 손발이 잘 맞을지, 혹시 아이가 적응을 힘들어하진 않을지. 아이는 씩씩한데, 정작 그 앞에 발을 떼지 못하는 건 늘 나다. 괜히 더 서성이고, 괜히 더 예민해진다. 아마 그래서 였을까. 요즘 나는 자주 '용'이 된다. 입에서 뜨거운 불을 뿜어내는 통제 불능의 용.일곱 살, 네 살 두 아들의 장난은 날이 갈수록 거칠어진다. 나는 그 순간을 견디지 못하고 자주 폭발한다. 아이들의 작은 무례함, 사소한 다툼, 일부러 더 크게 내는 소음들. 남들은 웃고 넘길 장면에서 나는 날이 선다. 속에서는 차마 내뱉지 못한 말들이 소용돌이친다.정말 끔찍한 건, 아이들의 장난보다 그런 나 자신을 마주하는 일이다. 내가 알던 '나'는 사라지고, 화만 남은 껍데기가 된 기분. 아이들보다 그런 나 자신이 더 싫어진다.3월의 첫날, 나는 평소와 다른 선택을 했다. 집 안에서 불을 뿜느니 차라리 거센 바람 속으로 뛰어들기로 했다. 아이들을 데리고 대평포구 근처, 바다가 훤히 보이는 마당 넓은 카페로 향했다. 제주에 살면서도 오늘 만큼은 철저히 여행객처럼 굴어보기로 했다.선언까지 했지만 속은 여전히 쓰렸다. 바람은 여전히 가로로 불어 뺨을 때렸고, 파도는 하얗게 부서졌다. 아이들은 그 바람을 뚫고 강아지처럼 뛰어다녔다. 식어가는 커피를 들고 잠시 숨을 고른다. 차가운 공기가 폐부 깊숙이 들어오자 비로소 보였다. 내가 예민했던 진짜 이유 말이다.그건 아이들 때문만이 아니었다. '새 학기'라는 단어가 주는 압박, '잘 적응시켜야 하는 엄마'여야 한다는 조용한 강박이었다.사회생활을 할 때 내 사전에 '무능함'이란 단어는 없었다. 그런데 육아라는 세계는 100,000%의 무기력함을 선사한다. 아무리 애써도 본전치기 같고, 잘해도 티 나지 않는 세계. 아이를 통제하지 못하는 모습이 곧 나의 실패처럼 느껴졌던 것이다.아이들이 또 티격태격한다. 평소라면 '그만해!'라고 소리를 질렀을 타이밍. 그런데 그날은 이상하게도 '숨'이 먼저 나왔다. 뜨거운 불 대신 깊은 숨. 입술을 꾹 다물고 한 박자 늦게 반응했다. 그때였다.아이의 무심한 한 마디가 가슴을 쳤다. 나는 그저 꾹 참느라 애쓰고 있었을 뿐인데, 아이 눈에는 그 짧은 인내가 기적처럼 보였던 모양이다. 그제야 또렷해졌다. 내가 없애고 싶었던 건 아이의 장난이 아니었다.'항상 잘해야 한다'는 내 머릿속의 높은 기준, 아이를 중심에 두고 나를 지워온 습관, 통제하지 못하면 실패라고 단정 짓던 나의 오만함. 내가 뿜어내야 할 것은 화가 아니라 바로 이 생각들이었다.새 학기는 아이들만의 시작이 아니었다. 엄마의 마음도 함께 흔들리는 계절이었다. 가로로 부는 제주 바람처럼, 내 마음도 방향을 잃은 채 휘청이고 있었을 뿐이다. 화 한 번 참았다고 인생이 드라마틱하게 달라지진 않는다. 하지만 적어도 나는 안다. 불을 뿜는 대신 숨을 고르는 사람이 될 수 있다는 걸 말이다.3월의 바람은 여전히 세다. 그래도 오늘은 그 바람 덕분에 내 안에서 지워야 할 것이 무엇인지 조금은 알게 되었다. 아이를 다그치는 게 아니라, 나를 몰아붙이던 생각들을 하나씩 없애는 것이다. 새 학기의 시작은 늘 시끄럽다. 하지만 그 소란 속에서 나는 오늘, 조용히 한 번 덜 화낸 엄마가 되었다. 그리고 그 사실은, 아이보다 내가 더 오래 기억하게 될 것이다.