옆집 아주머니가 가져온 정원대보름 나물 반찬과 오곡밥

이웃의 정이 고스란히 담긴 오곡밥과 묵은나물. 김이 모락모락 피어오르는 밥상 위에 정월 대보름의 넉넉함이 내려앉았다.

"사모님, 이거 좀 드세요."

"뭔데 냄새가 이렇게 꼬숩다요!"

"보름이라 묵은나물과 오곡밥을 해봤어요."

"아니, 그러고 보니 내일(3일)이 보름이네요."

"여보, 해우 어딨어?"

"김 찾는 거예요?"

"해우가 김인 줄 아네."

"오곡밥에 김 싸 먹었잖아요."

복을 가득 싸서 입안으로 밀어 넣던 '복쌈'의 주역. 예나 지금이나 대보름 식탁에서 빠질 수 없는 소중한 찬이다.

정월 대보름. 우리나라 대표적인 세시 명절의 하나였다. 둥근 보름달이 뜨는 이날은 마을 공동체가 모여 한해 농사의 풍요와 안정을 기원하는 이런저런 행사를 지냈다. 내가 어렸을 때만 해도 마을 당산나무에 동제 형태의 제를 지내고 농악을 울려 집집마다 잔칫날이었다.보름날엔 오곡밥을 먹었다. 묵은나물, 부럼 깨기와 같은 절기 음식의 전통이 오늘날까지 이어지고 있다. 2일, 창밖에는 봄비가 추적추적 내린다. 옆집 아주머니가 문을 두드린다.아내는 달력을 보며 "내 정신 좀 봐! 어디다 신경을 쓰고 사냐"며 아주머니가 건넨 음식을 받는다. 하루 종일 "올핸 봄비가 추적추적 내려 보름달도 보지 못할 것 같은데 덕분에 정월 대보름을 쇠게 되었다"며 감사 인사를 건넨다.식탁 위에 펼쳐진 오곡밥에 묵은나물이 따뜻하다. 고소한 김이 모락모락 피어오르는 밥상을 보니 문득 빠진 것이 생각났다.아내의 대꾸에 허허 웃음이 났다. 요즘 사람들에게는 '김'이라는 한 마디면 충분하겠지만, 내 기억 속 대보름 식탁의 주인공은 오곡밥과 '해우'였다. 김 한 장에 오곡밥을 듬뿍 얹어 싸 먹는 것을 우리는 '복쌈'이라 불렀다.쌈을 싸서 입안 가득 밀어 넣는 행위가 마치 복을 정성껏 싸서 몸 안으로 들여보내는 것과 같다고 믿었던 선조들의 귀여운 기복(祈福) 신앙이었던 셈이다. 그렇게 복을 입안 가득 밀어 넣어야 만복이 찾아온다 믿었던 순수한 시절이 있었다.사실 정월 대보름 식탁은 영양학적으로도 완벽한 건강 밥상이다. 찹쌀, 검은콩, 팥, 수수, 차조로 지은 오곡밥은 쌀밥에 부족한 비타민과 식이섬유가 풍부해 겨우내 지친 몸에 활력을 불어넣는다. 특히 아주머니가 정성껏 무쳐낸 묵은나물들을 보니 숙연한 마음마저 든다.지난가을, 뜨거운 햇볕을 온몸으로 받아내며 바싹 말라갔을 시래기와 고구마줄기, 고춧잎, 취나물 등... 긴 겨울을 견디고 다시 물에 불려 삶아낸 그 나물들은, 기다림 끝에 얻어지는 삶의 깊은 맛을 꼭 닮아 있다. 이는 채소가 귀하던 시절 부족하기 쉬운 비타민 D와 영양소를 채워주던 선조들의 과학적인 처방이기도 했다.밥 한 술을 크게 떠 넣으니 예전 보름날의 장난기 어린 풍경이 스친다. 예전엔 눈뜨자마자 친구에게 달려가 "내 더위 사가라!" 외치며 한 해의 무더위를 미리 털어내곤 했는데... 이제는 그런 장난스러운 목소리 대신, 옆집 아주머니가 건넨 따뜻한 밥 한 그릇이 서로의 건강을 지켜주는 '더위 팔기'가 된 것 같다.성씨가 다른 세 집 이상의 밥을 나눠 먹어야 운이 좋다는 옛말처럼, 이웃이 나눠준 이 온기야말로 진정한 복(福)이 아닐까. 비록 날이 흐려 하늘의 달은 보지 못할 것 같은 보름이지만, 이웃이 건넨 따뜻한 밥 한 그릇과 아내와 나누는 소소한 대화 속에 이미 마음의 달은 둥글게 떠올랐다.비가 그치고, 우리 모두의 삶에도 오곡밥처럼 찰지고 묵은나물처럼 깊은 맛이 배어나는 건강한 한 해가 되기를 소망해 본다.