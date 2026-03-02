'성찰' 앞세우며 무릎 꿇고 큰절 한 김동연 "이재명 정부 성공 위해 '명심'으로 뛸 것"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 <나답게 사는 세상 ? 김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 저자 인사를 하고 있다. ⓒ 더봄출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 <나답게 사는 세상 ? 김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 저자 인사 도중 참석자들을 향해 큰절을 하고 있다. ⓒ 더봄출판사 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 <나답게 사는 세상 ? 김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 저자 인사를 하고 있다. ⓒ 더봄출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 <나답게 사는 세상 ? 김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 더봄출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사의 <나답게 사는 세상 ? 김동연의 경기도 비전> 출판기념회가 열린 경기아트센터 대극장에 많은 인파가 몰렸다. ⓒ 더봄출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 <나답게 사는 세상 ? 김동연의 경기도 비전> 출판기념회에서 저자 인사를 하고 있다. ⓒ 더봄 출판사 관련사진보기

"성찰과 약속을 담은 이 책은 나 자신의 부족함을 인정한 자리에서 다시 출발하는 기록이라고 할 수 있다. 새로운 비전을 향한 이정표를 확인하는 길이기를 바란다. 민주당원과 경기도민, 미래 세대를 아우르며 모두가 '나답게 사는 세상'에서 행복할 수 있도록 겸허한 마음으로 뚜벅뚜벅 나아가고자 한다."

민주당의 어제와 오늘, 그리고 내일을 상징하는 전·현직 국가 지도부와 당원 3만여 명이 경기도에 모였다. 김동연 경기도지사가 자신의 도정 철학과 미래 비전을 담은 신간 <나답게 사는 세상 – 김동연의 경기도 비전>(더봄) 출판기념회를 열고, 이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다는 강력한 의지를 천명하며 대통합의 장을 연출했다.2일 오후 경기아트센터 대극장에서 열린 이번 행사는 단순한 저서 소개를 넘어, 윤석열 정권의 퇴행에 맞서 '국민주권정부'의 가치를 수호하고 민주당의 재집권 토대를 다지겠다는 '결기'의 장이었다. 비가 내리는 궂은 날씨에도 불구하고 행사장 안팎은 인산인해를 이뤘으며, 김 지사는 자신의 성과를 자랑하는 대신 당원들 앞에 무릎을 꿇고 절을 올리며 '철저한 자기성찰'과 '민주당원으로서의 헌신'을 약속해 현장을 뜨겁게 달궜다.이날 출판기념회에는 문재인 전 대통령의 축전을 비롯해 권노갑 김대중재단 이사장, 차성수 노무현재단 이사장 등 민주당의 뿌리를 지탱해 온 원로들과 정청래 대표, 문정복 최고위원 등 현 지도부가 온오프라인으로 총출동했다.문재인 전 대통령은 박능후 사의재 상임대표가 대독한 축전에서 김동연 지사를 "자타가 공인하는 '일잘러'이자 유능한 혁신가"라고 치켜세웠다. 문 전 대통령은 "우리는 '사람 중심 경제'라는 가치를 공유하며 함께 뛰었다"고 회고한 뒤, "이재명 지사의 도정을 훌륭히 이어받아 대한민국 지방행정과 정책의 표준을 만들어가는 모습이 참으로 자랑스럽다"며 김 지사가 '국정 제1동반자'로서 막중한 역할을 수행하고 있음을 강조했다.권노갑 김대중재단 이사장 역시 영상 축사를 통해 "김동연 지사는 경기도를 더 발전시키고 이재명 정부의 성공을 든든히 떠받치는 기둥이 될 것"이라며 힘을 실었다.당 지도부의 응원도 뜨거웠다. 정청래 대표는 영상 축사에서 "김동연 지사는 내란의 밤, 도청 폐쇄 명령을 단호히 거부하고 비상계엄이 불법 쿠데타임을 분명하게 선언했다"며 그의 리더십을 높이 평가했고, 김영진 의원은 "김동연 지사는 이재명 대통령을 위해 밤낮없이 전국을 뛰었고, 이제 경기도에서 그 바통을 이어받아 국정철학을 현장에서 구현해 내고 있다"고 동지애를 과시했다.행사의 하이라이트는 김동연 지사의 저자 인사였다. 마이크를 잡은 김 지사는 뜻밖에도 '성과'가 아닌 '반성'을 먼저 꺼내 들었다.김동연 지사는 "(경기도지사 당선 후) 교만한 생각을 했다고 고백하고, 성찰하고, 반성한다"며 "당시 저를 도와주었던 수많은 당원동지, 유세장의 백발성성했던 당원동지들과 우리라는 동지 의식이 부족했다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "지사가 되어서도 관료로서, 기관장으로 충실했던 것이 초반의 행정이었다. 당원동지들을 보다 끌어안으며 '우리 민주당'이란 생각이 부족했음을 고백한다"고 말했다.말을 마친 김동연 지사는 갑자기 마이크를 내려놓고 무대 바닥에 무릎을 꿇었다. 그리고 청중석을 향해 깊숙이 엎드려 큰절을 올렸다. 장내에는 일순 정적이 흐르다 이내 '김동연'을 연호하는 함성이 터져 나왔다.자리에서 일어난 김동연 지사는 "방금 올린 큰절은 저의 성찰과 반성을 당원동지들께서 받아주셨으면 해서 드린 것"이라며 "이제는 민주당의 성공과 국민주권정부의 성공을 위해 제가 가장 열심히 역할을 하겠다. 이재명 정부는 부동산과 성장 두 마리 토끼를 다 잡는 최초의 정부가 될 것이다. 제가 가장 중요한 '현장 책임자'라는 생각으로 최선을 다하겠다"고 다짐했다. 특히 그는 "민주당의 김동연이 되라는 바람을 명심하겠다. 이재명 정부의 성공을 위해 명심(明心)으로 최선을 다하겠다"고 강조해 큰 박수를 받았다.이날 행사장에는 추미애, 권칠승, 윤건영 등 현역 국회의원 20여 명과 경기도 내 기초단체장, 도의원 등 지역 정가 인사들이 대거 참석해 세를 과시했다. 사회를 맡은 방송인 김미화 씨는 "아이돌 스타 공연장에 온 줄 알았다"며 열기를 전했다. 실제로 주최 측 추산 약 3만 명(연인원)의 인파가 몰려 대극장 1, 2층 1,500석을 가득 채우고 로비까지 가득 메웠다.특별한 손님들도 눈에 띄었다. 김동연 지사의 덕상수고 시절 은사인 이경복 선생님은 "세상을 욕심껏 사는 세상이 아니라 양심껏 사는 세상으로 바꾸는 것이 김 지사가 말하는 '나답게 사는 것'"이라며 제자를 격려했다. 또한, 김동연 지사의 어머니 최근식 여사가 91세의 고령에도 참석해 "정치를 하려면 민주당에서 해야지"라며 아들의 길을 응원했던 일화를 공개해 감동을 자아냈다.김동연 지사의 신간 <나답게 사는 세상>은 지난 4년의 도정을 복기하고 앞으로의 4년을 설계한 정책 비전서이자 진솔한 에세이다. 이 책은 단순한 행정 성과를 나열하지 않는다. 대신 윤석열 정권의 긴축 기조 속에서도 경기도가 왜 '확장재정'을 선택했는지, 지역화폐와 기후보험, 기회소득이 어떻게 도민의 삶을 지탱했는지를 철학적으로 풀어냈다.저자는 이 책에서 '나답게 사는 세상'이 결코 개인주의적 구호가 아님을 강조한다. 이는 노무현의 '사람 사는 세상', 문재인의 '사람이 먼저다', 이재명의 '기본사회'로 이어지는 민주당의 가치 흐름을 구체적인 정책으로 완성하려는 시도다.책의 1부 '달려온 4년'에서는 위기 속에서 길을 낸 기록을, 2부 '달려갈 4년'에서는 주거비 반값 시대, 수도권 출퇴근 1시간 시대, 360° 돌봄 등 구체적인 미래 청사진을 담았다. 김 지사는 저자의 글을 통해 다음과 같이 소회를 밝혔다.행정가로서의 실력을 넘어, 민주당의 가치를 가슴에 품고 국민주권정부의 성공을 약속한 김동연 지사. 이번 출판기념회로 그가 '경기도의 김동연'을 넘어 '민주당의 김동연'으로 우뚝 서는 중요한 변곡점이 될 수 있을지 주목된다.