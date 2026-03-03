"이란 초등생 겨냥 폭격은 야만... 공격 즉각 중단하라"

큰사진보기 ▲한국청소년정책연대는 2일 성명을 내고 "초등학생을 겨냥한 폭격은 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 야만적 범죄"라며 어린이를 대상으로 한 군사행동의 즉각 중단을 촉구했다. ⓒ 한국청소년정책연대 관련사진보기

미국과 이스라엘의 공습으로 이란 어린이들이 희생된 사건과 관련해 국내 청소년시민단체가 "어린이를 겨냥한 폭격은 어떤 이유로도 용납될 수 없다"며 강력히 규탄하고 나섰다.한국청소년정책연대(아래 정책연대)는 2일 성명을 내고 "초등학생을 겨냥한 폭격은 어떤 이유로도 정당화될 수 없는 야만적 범죄"라며 "어린이를 희생시키는 모든 군사행동을 즉각 중단해야 한다"고 촉구했다.이번 사건은 지난 2월 28일(현지시간) 미국과 이스라엘의 대규모 공습 과정에서 발생한 것으로 전해졌다. 이란 호르모즈간주 미나브시에 위치한 한 여자 초등학교가 미사일 공격을 받아 학생과 교사 등 최소 165명이 사망하고 수십 명이 부상을 입었다.특히 희생자 대부분이 오전 수업을 마치고 하교를 기다리던 어린 학생들이었다. 당시 학교에는 가족을 기다리던 학생들이 머물고 있었으나 공습이 단시간 내 이뤄지면서 충분한 대피가 이뤄지지 못한 것으로 전해졌다.정책연대는 "학교는 보호받아야 할 교육 공간이며 아동은 국제인도법과 아동권리협약에 따라 최우선적으로 보호받아야 할 존재"라며 "교육시설이 공격 대상이 된 것은 명백한 비인도적 행위"라고 강하게 비판했다.정책연대는 이번 공습이 국제인도법(International Humanitarian Law, IHL)의 핵심 원칙을 심각하게 침해했을 가능성이 크다고 지적했다. 국제인도법은 무력 충돌 상황에서도 민간인과 군사목표를 구분해야 한다는 '구별 원칙'과, 군사적 이익에 비해 과도한 민간 피해를 초래해서는 안 된다는 '비례성 원칙'을 규정하고 있다.정책연대는 "군사시설 인근이라는 이유로 교육기관이 공격받았다면 이는 민간인 보호 원칙과 비례성 원칙을 심각하게 훼손한 것"이라며 "어린이를 포함한 민간인을 대상으로 한 공격은 어떠한 전략적 명분으로도 합리화될 수 없다"고 강조했다.정책연대는 성명을 통해 ▲어린이를 포함한 민간인을 위협하는 군사행동의 즉각 중단 ▲교육·의료시설에 대한 공격 전면 중지 및 국제인도법 준수 ▲군사적 대응이 아닌 대화와 외교를 통한 평화적 해결 등을 미국과 이스라엘 정부에 요구했다.김진곤 정책연대 공동대표는 "전쟁의 대가는 결코 어린이가 치러서는 안 된다"며 "국제사회 역시 어린이를 향한 폭력이 반복되지 않도록 책임 있는 대응에 나서야 한다"고 밝혔다.한편, 지난해 11월 25일 케냐 나이로비에서 열린 제5차 '안전한 학교 선언(Safe Schools Declaration)' 국제회의에서 공개된 UN 자료를 보면 전 세계 분쟁 지역에서 학교를 겨냥한 공격이 지난 2020년 약 790건에서 2024년 기준 2,445건으로 3배 가까이 증가했다. 무력 분쟁이 일어나는 지역에서 병원이건 학교건 무차별적으로 공격하는 비인도적인 행위가 만연하고 있다는 증거다.