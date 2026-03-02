강기정 "전남·광주 살릴 청년일자리 통합 특별법"

강기정 광주광역시장이 국회 본회의를 통과한 전남·광주 통합 특별법에 대해 "광주와 전남을 살릴 청년일자리특별법"이라고 밝혔다.
강 시장은 2일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 특별법 국회 통과 환영 입장문을 발표하며 이같이 말했다.
강 시장은 "광주·전남 역사에 새로운 이정표가 세워졌다"며 "수도권 일극 체제를 끝내고 5극3특 국가균형발전의 중심으로 등장하는 순간"이라고 평가했다.
이어 "올해 1월 2일 김영록 전남지사와 '통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표한 지 59일 만에 통과된 특별법은 지역을 살릴 청년일자리특별법"이라며 "기업에 확실한 인센티브를 제공하고 공공기관을 우선 유치하며, 20조원 규모의 재정투자를 이끌어내 청년이 찾아오는 광주·전남을 만들 법적 기반이 마련됐다"고 말했다.
또 "인공지능(AI) 산업과 반도체 연합공대, 도시철도2호선 개통, 민·군공항 이전 합의 등 광주시의 변화와 성과들이 대기업 투자로 이어져 수 만의 일자리를 창출할 수 있다"며 "모범적인 통합법을 완성해 연방제 수준의 자치분권을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.
강 시장은 "'인(In) 서울'이 아니어도 충분한 삶, '인(In) 광주·전남'이라는 새로운 내일을 특별시민들과 함께 열어가겠다"며 "1980년 민주주의의 이름으로 처음 등장한 우리 광주가 '부강한 광주·전남'이 될 수 있도록 통합을 완수하겠다"고 말했다.