강기정 "전남·광주 살릴 청년일자리 통합 특별법"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장이 2일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 전남광주 통합특별법의 국회 통과 환영 입장문을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

강기정 광주광역시장이 국회 본회의를 통과한 전남·광주 통합 특별법에 대해 "광주와 전남을 살릴 청년일자리특별법"이라고 밝혔다.강 시장은 2일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 참배한 뒤 기자들과 만나 특별법 국회 통과 환영 입장문을 발표하며 이같이 말했다.강 시장은 "광주·전남 역사에 새로운 이정표가 세워졌다"며 "수도권 일극 체제를 끝내고 5극3특 국가균형발전의 중심으로 등장하는 순간"이라고 평가했다.이어 "올해 1월 2일 김영록 전남지사와 '통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표한 지 59일 만에 통과된 특별법은 지역을 살릴 청년일자리특별법"이라며 "기업에 확실한 인센티브를 제공하고 공공기관을 우선 유치하며, 20조원 규모의 재정투자를 이끌어내 청년이 찾아오는 광주·전남을 만들 법적 기반이 마련됐다"고 말했다.또 "인공지능(AI) 산업과 반도체 연합공대, 도시철도2호선 개통, 민·군공항 이전 합의 등 광주시의 변화와 성과들이 대기업 투자로 이어져 수 만의 일자리를 창출할 수 있다"며 "모범적인 통합법을 완성해 연방제 수준의 자치분권을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.강 시장은 "'인(In) 서울'이 아니어도 충분한 삶, '인(In) 광주·전남'이라는 새로운 내일을 특별시민들과 함께 열어가겠다"며 "1980년 민주주의의 이름으로 처음 등장한 우리 광주가 '부강한 광주·전남'이 될 수 있도록 통합을 완수하겠다"고 말했다.