국립김해박물관에서 보낸 2월의 마지막 날, 가야의 시간을 걷다

☐ 국립김해박물관

- 장소: 경남 김해시 가야의길 190

- 관람: 무료

- 운영: 화–일 09:00–18:00, 월 휴관

- 주차: 전용 주차장, 무료

- 접근: 무장애 동선, 휠체어 이동 가능

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

2월의 마지막 날, 봄으로 넘어가는 길목이었습니다. 장모님과 함께 국립김해박물관을 찾았습니다. 휠체어로 이동하기에 부담이 적은 공간입니다. 실내 전시라 날씨 영향을 덜 받습니다. 무엇보다 박물관은 이야기 창고입니다. 전시를 함께 보며 천천히 이야기를 나누고자 길을 잡았습니다.실내로 들어서자 야트막한 경사를 올라갑니다. 휠체어를 밀기 어렵지는 않습니다. 가야로 가는 길이 열립니다. 맞이방을 지나 상설전시실에 들어서자, 빛이 낮아집니다. 조명은 바닥 가까이에서만 움직입니다. 발걸음도 함께 느려집니다. 서두르지 않아도 되는 시간이 우리와 함께합니다.어둠 속에서 통나무배가 먼저 드러납니다. 형태만 또렷합니다. 강과 바다를 건너던 당시 사람들의 이야기가 다가옵니다. 어디로 떠났고, 어디로 가려 했을지 생각이 붙습니다.토기 앞에서는 시간이 둥글어집니다. 항아리의 어깨선이 단정합니다. 낮은 굽 위의 잔이 보입니다. 손잡이가 달린 머그잔을 닮은 토기는 오늘의 식탁에 올려도 어색하지 않을 것 같습니다. 몇천 년의 시간이 흘렀는데도 손에 익을 것 같은 형태입니다.가야의 그릇들은 닮았지만 같지는 않습니다. 나라마다 입술선이 다릅니다. 신라 토기처럼 높이 치켜올린 긴 목도 아닙니다. 백제 토기처럼 부드럽게 퍼지는 곡선도 아닙니다. 가야의 그릇은 전반적으로 낮고 단단합니다. 쓰임이 먼저 드러납니다. 소가야의 토기는 몸통이 단정합니다. 장식이 적고 안정적입니다. 일상의 그릇에 가깝습니다. 고령가야의 그릇은 비례가 분명합니다. 굽이 또렷하고 형태가 정제돼 있습니다. 금관가야의 토기는 상대적으로 크고 묵직합니다. 철을 다루던 나라의 기질이 그릇에도 남아 있습니다. 화려함보다 실용이 먼저입니다. 각자의 삶의 방식이 모양으로 남았습니다.전시장 중앙의 통나무 관 앞에서는 침묵이 길어집니다. 다호리 목관묘입니다. 개인의 죽음보다 공동체의 질서가 먼저 보입니다. 무엇을 중요하게 여겼는지가 정리된 채 남아 있습니다.1층에서 2층으로 올라가는 사이에 쉼터가 있습니다. 하늘에서 빛이 내려온 듯합니다. 김수로왕의 탄생 설화가 겹칩니다. 구지봉에서 자줏빛 줄이 내려오고, 줄 끝에 황금알 여섯 알을 담은 금합이 내려오던 장면이 떠오릅니다.2층으로 올라가자, 철기 유물 앞에서 전시의 결이 달라집니다. 녹슨 칼날과 장식이 남은 검이 길게 놓여 있습니다. 철은 농사에도 쓰였지만, 농사를 돕던 철이 사람을 겨눌 때 무기가 됩니다. 철의 무게가 먼저 느껴집니다. 이 무게를 감당했던 손들이 어떤 하루를 선택했을지 생각이 이어집니다.전시장 한쪽에는 다락식 가옥 모양 토기가 놓여 있습니다. 문득 오늘의 시국이 겹칩니다. 땅과 집을 두고 시끄러워진 마음들이 떠오릅니다. 그들도 우리처럼 부동산 문제로 다투었을지 생각해 봅니다. 영토를 두고 다투는 일은 생존에 가까웠을 것입니다.전시의 호흡이 조금 빨라질 즈음 카페에 들렀습니다. 유리창으로 햇살이 길게 눕습니다. 커피 잔 옆으로 직선 그림자가 떨어집니다. 말을 줄이고 숨을 고릅니다. 방금 본 장면들이 차분히 가라앉습니다.카페를 나와 나선형 내리막길을 따라 빠져나왔습니다. 박물관의 주위 나무와 꽃들을 찍은 사진들이 우리를 따라오며 배웅합니다.주차장으로 향하며 건물을 한 번 더 올려다봅니다. 각이 살아 있는 외벽과 겹겹이 이어진 선들이 눈에 들어옵니다. 갑주를 입은 가야 무사의 복장이 떠오릅니다. 장식보다 보호가 먼저인 옷차림입니다. 이 건물도 그렇습니다. 드러내기보다 지키는 쪽에 가깝습니다.전시는 유리 안에서 끝났고, 이야기 창고에서 건져 올린 이야기가 우리 가족의 추억 속에 쌓였습니다.