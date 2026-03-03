달이 가장 둥근 '보름'을 기억하는 엄마의 부엌

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"나물 좀 해놨다. 가져가라."

큰사진보기 ▲정월대보름을 맞아 엄마가 준비한 여러 가지 나물. 한 그릇에 계절이 담겼다. ⓒ 정지운 관련사진보기

정월대보름을 기억하는 사람이 얼마나 될까.설과 추석은 여전히 '명절'로 불리지만, 대보름은 달력 속 작은 글씨로 밀려났다. 부럼을 깨는 소리는 사라졌고, 마당에 모여 달을 올려다보던 풍경도 이제는 찾아보기 어렵다. 우리는 달이 언제 가장 둥근지도 모른 채 하루를 보낸다.절기는 남아 있는데, 지키는 사람은 줄어들었다. 통계청에 따르면 1인 가구 비율은 꾸준히 증가하고 있다. 가족 단위의 식사와 의례는 점점 줄어들고, 전통은 번거로운 행사로 취급되기 쉽다. 가족이 함께 절기를 챙기던 풍경은 빠르게 희미해졌다. 공동체 중심의 세시풍속은 아파트 생활과 바쁜 노동시간 속에서 설 자리를 잃었다. 명절은 간소화되고, 의례는 부담이 되었다. 전통은 효율과 속도 앞에서 쉽게 밀린다.그런데 이상하게도 우리 집 부엌에서는 아직 보름이 끝나지 않는다.올해도 어김없이 엄마의 전화가 왔다. 고사리, 취나물, 콩나물, 호박볶음, 버섯볶음… 커다란 그릇에 수북이 담긴 나물은 한 끼 반찬이라기보다 한 계절처럼 보인다. 먹을 사람은 줄었는데도, 나물 가짓수는 줄지 않았다. 누군가는 이미 건너뛴 절기를, 엄마는 여전히 반복하고 있다.정월대보름에 묵은 나물을 먹는 풍습은 단순한 음식문화가 아니었다. 원래 대보름에 묵은 나물을 먹는 풍습은 겨울을 견딘 저장 음식에 대한 감사이자, 새해의 건강을 기원하는 의미였다. 냉장고가 없던 시절, 나물은 생존의 기술이었다. 지금은 사시사철 채소를 구할 수 있고, 영양제 한 통이면 건강을 관리하는 시대다. 그럼에도 엄마는 여전히 여러 가지 나물을 무친다.나는 솔직히 보름을 지킨다고 말하기 어렵다. 부럼을 깨지 않고, 달을 올려다보지도 않는다. 하지만 엄마가 건넨 반찬통을 열어 나물을 한 젓가락 입에 넣는 순간, 비로소 오늘이 보름임을 알게 된다. 그리고 오래전 저녁을 불러낸다. 말없이 밥을 비비던 손, 괜히 웃음이 많았던 식탁, 창밖으로 번지던 달빛. 그 기억이 아직 선명하다는 건, 보름이 완전히 끝나지 않았다는 뜻일지도 모른다. 절기는 달력이 아니라 누군가의 손에서 완성된다는 사실을 그때 깨닫는다.어쩌면 우리는 보름을 지키는 것이 아니라, 엄마를 통해 겨우 이어 붙이고 있는지도 모른다. 바쁘다는 말 속에 절기를 흘려보내면서도, 누군가가 대신 기억해주기를 기대해왔는지도 모른다. 공동체는 흩어졌지만, 엄마의 부엌만은 계절을 놓지 않았다. 그리고 그 부엌이 켜져 있는 한, 우리의 보름도 아직은 살아 있다.나는 문득 생각한다. 엄마가 더 이상 나물을 무치지 않는 날이 온다면, 그때도 나는 보름을 떠올릴 수 있을까.