3.1절 107주년, 행주나루서 '바다의 독립' 향한 출항

큰사진보기 ▲3.1선상만세운동 재현 ⓒ 김재환 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲선상행사에 함께하는 참여자들 ⓒ 김재환 관련사진보기

제107주년 3.1절을 맞아 행주나루 일원에서 '불타는 삼월, 독립행주: 선상 만세 운동'을 개최했다.이번 행사가 열리는 행주나루는 오랫동안 철책으로 둘러싸인 군사보호구역이었다. 분단 이후 시민의 접근이 엄격히 통제됐으나, 철책이 제거되고 구역이 해제된 2015년에 이르러서야 비로소 1919년의 함성을 잇는 선상 재연 행사가 시작될 수 있었다.1919년 3월, 이름조차 남기지 못한 무명(無名)의 독립군들은 일본 헌병의 총탄을 뚫고 행주나루에서 한강 하구로 배를 밀어 넣었다.그들이 흘린 피눈물 덕분에 조선독립선언서는 무사히 인당수를 건너 세계를 향한 독립의 항로를 열 수 있었다. 이처럼 행주나루 선상만세운동은 매우 중요한 역사적 사건이며, 우리나라 유일의 선상만세운동으로 역사적인 지역이지만, 전시관은 물론이고 기념관이나 기념비석 하나 없는 실정이다.1919년 3.1 혁명 당시 행주나루에서 가장 뜨겁게 울려 퍼진 구호는 '대한 독립 만세'가 아닌 '조선 독립 만세' 였다. 기미 독립 선언서의 정식 명칭 또한 '조선 독립 선언서'이며, 그 첫 문장은 "오등(吾等)은 자(玆)에 아(我) 조선(朝鮮)의 독립국임과..."로 시작한다. 참가자들은 "광복 80년을 향해가는 오늘날에도 우리 바다의 시계는 1940년 일제의 '해운통제령'과 조선총독부의 낡은 지도 안에 멈춰 서 있다"고 지적했다.세계 최고의 기술력을 갖추고도 여전히 외세와 분단이 그어 놓은 '통제의 선'에 갇혀 우회 항로를 전전해야 하는 시대착오적 현실을 타파하고, 대한민국의 자주적 해양 관리 체계를 수립해야 한다는 주장이다.1일 정오, 선상만세운동 장소인 행주나루에는 태극기를 단 '개성호'와 한반도기를 단 '벽란도호'가 선단을 이끌고 상하이를 향해 돛을 올렸다. 참가자들은 선상에서 국화 헌화와 함께 조선독립선언서를 낭독했다. 이어 수면 위에서 107년 전의 뜨거웠던 함성을 재연하며 행사를 마무리했다.백창환 민문연고양파주지부 지부장은 "식민지의 바다에서 평화의 바다로 가는 길. 한강하구 중립수역을 지나 인당수의 푸른 물결 위로 평화의 돛들이 가득 차오르는 그날을 향한 이들의 항해는 멈추지 않을 것이다"라고 행사 소회를 밝혔다.