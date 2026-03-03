정월대보름에 36년 만의 개기 월식, 사진 찍어 보내주세요

한국하우톤 연구소장으로 32년째 특수윤활유를 연구하지만, 별을 좋아해서 주말을 이용해 일반인을 위한 천문 교육을 진행합니다. 지구온난화를 막는데도 관심이 많기 때문에 , 아파트형 에너지자립마을 활동과 경비원을 위한 " 에너지나눔햇빛발전소" 건설 운동을 추진하고 있다.

