"탄핵은 끝이 아니다"... 삼일절 서산서 '내란 세력 책임' 요구

큰사진보기 ▲제107주년 삼일절인 1일 충남 서산에서 열린 ‘3·1 정신 계승 촛불대행진’ ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제107주년 삼일절인 1일 충남 서산에서 열린 ‘3·1 정신 계승 촛불대행진’ ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲임화수 서산풀뿌리시민연대 사무장 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲박경덕 충남 촛불행동 상임대표 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲황규돈 서산태안 촛불행동 대표 ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲3월 1일 충남 서산에서 열린 '3.1 정신 계승 촛불대행진' ⓒ 김선영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.3·1절을 맞아 서산에서 열린 집회가 단순한 기념행사를 넘어 탄핵 이후 정치 지형과 지방선거를 함께 언급한 점에 주목했다.

제107주년 3·1절인 1일 충남 서산에서 열린 '3.1 정신 계승 촛불대행진'은 단순한 기념 집회를 넘어선 정치적 메시지를 담고 있었다.윤석열 전 대통령 탄핵을 요구하며 결집했던 촛불행동이 정권 교체 이후에도 해체하지 않고, '내란 세력 척결'과 사회대개혁을 지속적으로 요구하는 상설 시민단체로 자리 잡고 있음을 분명히 한 자리였기 때문이다.서산·태안 촛불행동이 주최한 이날 집회는 성일종 국회의원 서산사무소 앞과 시청 앞 분수공원에서 진행됐다. 참가자들은 "탄핵은 시작일 뿐"이라며 "내란 동조 세력에 대한 정치적 책임이 정리되지 않는 한 완전한 정상화는 없다"고 주장했다.집회 현장에서는 "내란 동조 정치인 사퇴하라", "내란 정당 해산하라"는 구호가 반복됐다. 일부 참가자들은 지방선거를 언급하며 "비상계엄에 동조하거나 침묵했던 세력은 이번 선거에서 시민의 심판을 받아야 한다"고 목소리를 높였다.촛불행동은 윤석열 정부 초기 국정 운영을 비판하며 결성된 시민 모임이다. 박근혜 전 대통령 탄핵 당시 형성됐던 촛불집회가 정권 교체 이후 점차 해산 수순을 밟았던 것과 달리, 이들은 조직을 유지하며 사법·정치 개혁을 주요 의제로 내세우고 있다.이날 발언에 나선 박경덕 충남 촛불행동 상임대표는 "3.1운동이 주권 회복의 역사였다면, 오늘의 과제는 민주주의를 훼손한 세력에 대한 분명한 책임을 묻는 것"이라며 "정권 교체만으로는 충분하지 않다"고 말했다.황규돈 서산·태안 촛불행동 대표도 "내란에 동조한 정치 세력은 지방선거에서 정치적 평가를 받아야 한다"며 사퇴와 사과를 요구했다.이날 집회에는 더불어민주당 소속 서산시의원들과 정의당·진보당 관계자 등이 참석했다.집회는 '독도는 우리 땅' 노래에 맞춘 플래시몹으로 마무리됐다. 주최 측은 이를 "3.1 정신의 계승과 주권 수호 의지의 표현"이라고 설명했다.