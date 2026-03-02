이란 초등생 등 165명 폭사...한국 교육자들 "배움 파괴 멈춰!"

큰사진보기 ▲2026년 2월 28일, 이란 미나브의 한 학교에 대한 이스라엘의 공습 이후 주민들과 구조대원들이 현장에서 복구 작업을 하고 있다. (사진: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA(서아시아뉴스통신) (via 로이터/연합뉴스) ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔레스타인인들과 연대하는 교사들이 "아이들을 죽이지 말라"라는 캠페인을 벌이고 있다. ⓒ 팔레스타인인들과 연대하는 교사들 관련사진보기

미국과 이스라엘이 이란을 선제 폭격해 이란 남부의 한 초등학교에서 수업 중인 학생 등 165명이 사망한 참사에 대해 한국의 교사와 교수 모임이 잇달아 성명을 내어 "학교를 폭격하는 것은 아이들의 배움과 미래를 파괴하는 것"이라면서 "공격을 즉각 멈출 것"을 촉구했다.팔레스타인인들과 연대하는 교사들은 지난 1일 낸 성명에서 "목숨을 잃고 다친 민간인 중에는 어린 학생들 다수가 포함돼 있다. 아이들이 배우고 자라는 학교를 폭탄이 덮치는 것은 아이들의 배움과 미래를 파괴하는 것"이라면서 "우리 교사들은 폭격으로 무너진 교실과 잿더미가 된 학교를 보며, 우리가 가르치는 가치와 현실 사이의 이 처참한 괴리 앞에서 우리는 분노하지 않을 수 없다"라고 밝혔다.이어 이 모임은 "2023년 이후 이스라엘에 의해 목숨을 잃은 7만5000여 명의 팔레스타인인의 56%가 어린이·여성·노인이었듯, 이번 전쟁의 고통 역시 약자들에게 더 가혹할 것"이라면서 "학생 1만8000여 명과 교사·교직원 780명 이상이 목숨을 잃고, 전체 학교의 97% 이상이 파괴되거나 손상된 팔레스타인 가자의 비극이 이란과 중동 여타 지역으로 확산되지 않기를 바란다"라고 호소했다. 그러면서 "미국과 이스라엘은 이란 공격을 즉각 멈추라"라고 요구했다.실천교육교사모임도 이날 낸 성명에서 "미국과 이스라엘의 군사작전으로 이란 남부의 한 초등학교가 공습을 받아 어린 학생들이 목숨을 잃었다는 보도에 깊은 유감을 표한다"라면서 "학교는 전쟁의 목표가 될 수 없는 공간이며, 특히 학교의 아이들은 그 어떤 군사작전의 표적이 되어서는 안 된다"라고 선을 그었다.이어 실천교육교사모임은 "그 어떠한 안보 논리와 군사적 명분도 아이들의 생명을 희생시키는 이유가 될 수 없다. 학교와 어린이는 국제사회가 가장 우선적으로 보호해야 할 존재"라면서 "국제사회는 민간인, 특히 아동 보호의 원칙을 엄격히 지키고 더 이상의 희생이 발생하지 않도록 즉각적인 노력을 기울여야 한다"라고 요구했다.민주평등사회를위한전국교수연구자협의회도 이날 성명에서 "이란의 한 초등학교가 공격을 받아 다수의 아동이 사망했다는 보도가 나왔다"라면서 "우리는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없는 민간인 희생과 주권 침해를 단호히 규탄하며, 전면전으로 치닫는 위험한 확전을 즉각 중단할 것을 촉구한다"라고 밝혔다. 그러면서 "이란의 미래는 이란 국민이 스스로 결정해야 한다. 외부의 군사적 공격과 제재로는 민주주의를 이식하거나 수출할 수 없다"라고 강조했다.