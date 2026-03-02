이란 초등생 등 165명 폭사...한국 교육자들 "배움 파괴 멈춰!"

미국과 이스라엘이 이란을 선제 폭격해 이란 남부의 한 초등학교에서 수업 중인 학생 등 165명이 사망한 참사에 대해 한국의 교사와 교수 모임이 잇달아 성명을 내어 "학교를 폭격하는 것은 아이들의 배움과 미래를 파괴하는 것"이라면서 "공격을 즉각 멈출 것"을 촉구했다.
교사단체 "폭력으로 무너진 교실 보며 분노"
팔레스타인인들과 연대하는 교사들은 지난 1일 낸 성명에서 "목숨을 잃고 다친 민간인 중에는 어린 학생들 다수가 포함돼 있다. 아이들이 배우고 자라는 학교를 폭탄이 덮치는 것은 아이들의 배움과 미래를 파괴하는 것"이라면서 "우리 교사들은 폭격으로 무너진 교실과 잿더미가 된 학교를 보며, 우리가 가르치는 가치와 현실 사이의 이 처참한 괴리 앞에서 우리는 분노하지 않을 수 없다"라고 밝혔다.
이어 이 모임은 "2023년 이후 이스라엘에 의해 목숨을 잃은 7만5000여 명의 팔레스타인인의 56%가 어린이·여성·노인이었듯, 이번 전쟁의 고통 역시 약자들에게 더 가혹할 것"이라면서 "학생 1만8000여 명과 교사·교직원 780명 이상이 목숨을 잃고, 전체 학교의 97% 이상이 파괴되거나 손상된 팔레스타인 가자의 비극이 이란과 중동 여타 지역으로 확산되지 않기를 바란다"라고 호소했다. 그러면서 "미국과 이스라엘은 이란 공격을 즉각 멈추라"라고 요구했다.
실천교육교사모임도 이날 낸 성명에서 "미국과 이스라엘의 군사작전으로 이란 남부의 한 초등학교가 공습을 받아 어린 학생들이 목숨을 잃었다는 보도에 깊은 유감을 표한다"라면서 "학교는 전쟁의 목표가 될 수 없는 공간이며, 특히 학교의 아이들은 그 어떤 군사작전의 표적이 되어서는 안 된다"라고 선을 그었다.
이어 실천교육교사모임은 "그 어떠한 안보 논리와 군사적 명분도 아이들의 생명을 희생시키는 이유가 될 수 없다. 학교와 어린이는 국제사회가 가장 우선적으로 보호해야 할 존재"라면서 "국제사회는 민간인, 특히 아동 보호의 원칙을 엄격히 지키고 더 이상의 희생이 발생하지 않도록 즉각적인 노력을 기울여야 한다"라고 요구했다.
교수단체 "아동 공격 사망, 어떤 명분으로도 정당화될 수 없어"
민주평등사회를위한전국교수연구자협의회도 이날 성명에서 "이란의 한 초등학교가 공격을 받아 다수의 아동이 사망했다는 보도가 나왔다"라면서 "우리는 어떠한 명분으로도 정당화될 수 없는 민간인 희생과 주권 침해를 단호히 규탄하며, 전면전으로 치닫는 위험한 확전을 즉각 중단할 것을 촉구한다"라고 밝혔다. 그러면서 "이란의 미래는 이란 국민이 스스로 결정해야 한다. 외부의 군사적 공격과 제재로는 민주주의를 이식하거나 수출할 수 없다"라고 강조했다.