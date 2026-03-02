기획예산처 장관 박홍근·해수부 장관 황종우 지명

[기사 대체 : 2일 오후4시 10분 ]
이재명 대통령이 2일 기획예산처 장관 후보자로 박홍근 더불어민주당 의원(4선. 서울 중랑을)을 지명했다. 국민 통합을 위해 발탁했던 이혜훈 전 후보자가 부정 청약 등의 의혹으로 지명 철회된 지 37일 만이다. 통일교 금품수수 의혹을 전면 부인하면서 자진 사퇴한 전재수 전 해양수산부 장관 후임으로는 황종우 해사협력센터 국제협력위원장이 후보자로 지명됐다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 오후 브리핑에서 "이 대통령은 오늘 정무직 장관급 4명과 헌법상 독립기구 2명, 대통령 소속 정무위원회 5명을 지명 또는 임명했다"면서 이러한 인사 내용을 발표했다.
그는 먼저 박홍근 후보자에 대해 "4선 국회의원으로 국회 예산결산특별위원장, 운영위원장 등을 두루 거친 국가예산정책 전문가"라며 "국정기획위원회 기획분과위원장을 맡아 국민주권정부의 청사진을 그려온, 정부 예산을 이끌 적임자"라고 소개했다.
황종우 후보자에 대해서는 "해수부에서 기획조정실장 등 핵심 보직을 두루 거친 정통 관료"라면서 "부산 출신으로 북극항로 시대를 주도하고 해양수도 완성을 차질 없이 추진해 나갈 적임자"라고 밝혔다. 참고로 이 대통령은 작년 12월 23일 부산에서 열린 국무회의에서 "(전재수 전 장관) 후임 장관도 가급적 부산 지역에서 인재를 구하려고 노력 중"이라고 한 바 있다.
'이화영 변호인' 권익위원장 질문에 "공정성·독립성 훼손 부분 없어"
이 대통령은 이와 함께 국민권익위원회 위원장에 정일연 변호사를, 진실화해를위한과거사정리위원회(아래 진화위) 위원장에 송상교 변호사를 임명했다.
1961년생으로 전북 전주 출신인 정일연 변호사는 사법연수원 20기로 서울중앙지법·동부지법 부장판사, 수원지법 안산지원장 등을 거쳐 문화체육관광부 언론중재위원회와 법무부 사면심사위원회 위원으로 활동한 바 있다. 특히 '쌍방울 대북송금 사건'과 관련 기소된 이화영 전 경기도 평화부지사의 변호인으로 활동했다(관련기사 : 이화영 최후진술 "0.8평 독방에...많이 억울" - 검찰 15년 구형 https://omn.kr/2asdw
).
이 수석은 그를 "정통 법조인"이라 말하면서 "권익위를 조속히 정상화하고 국민고충을 해소하며 부정부패 없는 사회를 구현해 나갈 적임자"라고 했다.
"쌍방울 대북송금 사건 관련 변호인으로서 향후 이해충돌 여지가 있을 수도 있지 않냐"는 취지의 질문에는 "검증 과정에서 그 부분을 확인했는데 권익위원장으로서 공정성, 독립성을 훼손할 만한 부분도 없었고, 오히려 권익위원장으로서의 전문성과 도덕성을 갖췄다고 판단했다"고 답했다.
송상교 진화위원장은 사법연수원 34기로 민주사회를위한변호사모임(민변) 사무총장, 법무부 검찰과거사위원회 위원, 대한변호사협회 인권위원 등을 거쳤다. 강기훈 유서대필 조작 사건, 재일동포 간첩조작 사건, 군 사망 미통지 국가배상 사건 등을 변론했고 민변 공익인권변론센터장을 지냈다.
특히 2021년부터 진화위 사무처장으로 활동했다. 전직 대통령 윤석열이 12.3 계엄 이후 박선영 전 위원장을 진화위원장으로 임명했을 때 사의를 표명했다 철회한 바도 있다. 이에 대해 이 수석은 "국가폭력과 인권침해를 규명해 온 새로 출범하는 제3기 진화위를 정상화시킬 적임자"라고 했다(관련기사 : "윤석열의 진화위 박선영 위원장 임명은 불법, 무효다" https://omn.kr/2bdn9
).
이 대통령은 이와 함께 중앙선거관리위원회 위원 후보자로 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 법무법인 LKB평산 구성원변호사를 지명했다. 이 수석은 윤 후보자에 대해 "선거제도 개혁방안을 연구해 온 전문가로 공정한 선거관리와 선거제도 개혁을 이끌 적임자"라고 했다. 전 후보자에 대해서는 "서울중앙지법 부장판사 등 20년 넘게 법관으로 재직해 온, 민주주의의 근간인 선거관리의 신뢰를 높일 적임자"라고 밝혔다.
규제합리화위 부위원장에 발탁된 '홍준표의 책사'
대통령 소속 정부위원회인 규제합리화위원회와 기본사회위원회, 국가생명윤리심의위원회에 대한 인사도 발표됐다. 특히 규제합리화위원회 부위원장으로 남궁원 에스원 고문, 박용진 전 더불어민주당 의원, 이병태 카이스트 명예교수가 위촉됐다. 기업·정치권·학계 출신 인사들이 고루 배치된 셈.
이 수석은 "1989년 삼성전자에 들어가 30년 이상 근무한 뒤 보안전문업체 대표이사를 역임한 경영 재무 전문가"로 남궁원 부위원장을 소개했다. 박용진 부위원장에 대해서는 "민주당 정책위 부의장, 원내부대표를 역임하고 평소 불합리한 규제를 발굴하고 규제 개선을 추진해 온 적임자"라고 했다. 이병태 부위원장에 대해서는 "기술창업, IT 경영전략 등 다양한 분야에서 학술활동과 사회활동을 이어온 규제개혁 전략을 이끌 전문가"라고 했다.
이병태 부위원장의 경우, 과거 이혜훈 전 후보자와 같은 '통합 실용 인사'인지에 대한 질문이 나왔다. 이 부위원장이 홍준표 전 대구시장의 '경제 책사'로 불리면서 지난 대선 당시 막말 논란으로 캠프 합류가 불발됐던 점을 지적한 것(관련기사 : "친일은 당연한 것" 이병태 교수, 이재명 선대위 합류 https://omn.kr/2dh2p
).
이 수석은 관련 질문에 "이재명 정부의 통합 실용 인사 방향은 계속될 것"이라면서도 "(관련 논란은) 사인으로서의 발언이었고 사법기관의 판단도 있었는데 법률적 하자나 결격 사유는 발견되지 않았다"고 설명했다.
규제합리화위원회 부위원장에 기업·정치권·학계 인사를 고루 배치한 배경에 대해서는 "분야별로 (위원회 취지 등에) 맞는 분들을 조화롭게 배치하고 다양하게 의견을 수렴하기 위해서"라며 "각자의 전문성을 백분 활용해 나갈 것이라 생각한다"고 했다.
기본사회위원회 부위원장에는 강남훈 한신대 명예교수가, 국가생명윤리심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대병원 임상연구윤리센터 센터장이 위촉됐다. 사단법인 '기본사회' 이사장인 강남훈 부위원장은 이 대통령의 정책 브랜드 '기본소득'의 설계자로 꼽힌다. 이 수석은 그에 대해 "경제 기본권과 사회 형평성을 연구해 온 기본사회 정책방향을 설계할 적임자"라고 설명했다.