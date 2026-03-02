"울산을 북극항로의 거점항으로" 러시아 기업연합과 국제회의 한다

북극항로 열린포럼은 2일 "울산을 북극항로의 전략적 거점항으로 육성하는 국제 협력 기반을 마련하기 위해 러시아 국제기업연합(ICIE)과의 협약 체결 및 국제 컨퍼런스(대규모 회의)를 4일 개최한다"고 밝혔다.
앞서 북극해를 통해 아시아와 유럽을 잇는 해상 운송로인 '북극항로(Northern Sea Route, NSR)' 개척 목소리가 커지고 있고, 특히 북극항로와 가까운 부울경 항구 중 현재 액체 물류의 거점항인 울산도 여기에 대비하자는 움직임이 일고 있다. 이에 지역에서는 지난해 10월 사단법인 북극항로 열린포럼이 발족돼 이에 대응하고 있고 이번 회의는 그 일환이다(관련기사: "북극항로, 액체물류거점 울산에 경제 효과"
https://omn.kr/2fv8m).
'북극항로(NSR) 울산 거점항 조성을 위한 국제 컨퍼런스 및 MOU 체결식'은 4일 오후 3시부터 울산 동구 '라한호텔 울산'에서 ICIE와의 협력 MOU 체결, 한·러 관련 전문가 관련 정책 등 발표, 관련 산업체들 간의 네트워킹으로 진행된다.
국제회의 토론에는 러시아 전문가 1인, 한국 전문가 3인이 참여하며, 화상회의는 실시간 러시아에도 송출돼 러시아 현지 관련 전문가가 다수 참여할 예정이다.
북극항로 열린포럼 이겨라 협력국장은 "북극항로는 유럽과 아시아를 연결하는 새로운 해상 물류축으로 주목받고 있으며, 울산은 조선·해양·에너지 산업 기반을 갖춘 도시로서 관련 산업 확장 가능성이 높은 지역"이라고 밝혔다.
이어 "이번 협약은 울산 산업계의 글로벌 네트워크 확대와 향후 북극항로 관련 산업·물류·기술 협력 기반 조성의 출발점이 될 것으로 기대된다"고 전망했다.
한편 북극항로 열린포럼은 이번 행사를 통해 ▲북극항로(NSR) 울산 거점항 조성과 연관 산업, 도시, 문화, 교육분야에서 상호협력 체계 구축 ▲관련 전문지식, 기술, 정책, 사업화 정보 등을 교류하고 공동사업 추진 ▲지역과 산업의 지속 가능한 발전 기여 ▲산업간 협력 거버넌스 구축 및 협력촉진 ▲지식·연구 교류 플랫폼 운영 ▲교육·인재 교류 활성화 ▲문화·도시 브랜드 확산 활동을 기대하고 있다.