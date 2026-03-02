여당, 서울·경기·울산·전남광주 경선 방침…서울시장 '6파전'

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 더불어민주당 김이수 중앙당 공천관리위원장이 2일 서울 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 2026.3.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 김남권 박재하 기자 = 더불어민주당은 6·3 지방선거에서 서울·경기·울산·전남광주 등 4곳 지역의 본선 후보를 경선으로 정하기로 했다.김이수 공천관리위원장은 2일 서울 여의도 중앙당사에서 이 같은 공천 방침을 발표했다.김 위원장은 서울지역 경선과 관련해 "공모한 후보 전원을 경선 후보자로 확정했다"고 말했다.이에 따라 김영배·박주민·박홍근·전현희 의원과 정원오 성동구청장, 김형남 전 군인권센터 사무국장 등 6명이 서울시장 후보를 위해 경쟁을 벌인다.경기도 역시 공모한 후보가 모두 경선 후보로 확정돼 김동연 현 지사와 권칠승·추미애·한준호 의원, 양기대 전 의원이 경선에 참여한다.울산시장 후보를 놓고는 김상욱 의원과 송철호 전 울산시장, 안재현 전 노무현재단 울산지역위원회 상임대표, 이선호 전 청와대 자치발전비서관 등이 경쟁한다.통합 선거로 치러지는 전남광주의 경우 강기정·김영록·민형배·신정훈·이개호·이병훈·정준호·주철현 예비후보가 본선 후보 한자리를 놓고 뛰고 있다.당 공관위는 또 9∼13일 부산시장 예비후보를 추가 공모하기로 했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>