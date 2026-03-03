정월대보름, 친정엄마 생각하며 만든 보름나물 세 가지

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲정월대보름에 만든 보름 나물 세 가지와 미나리전 ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲생일 잔치에서 노래 부르는 친정엄마돌아가시기 전에 주야간보호센터에서 차려주신 생일 파티에서 '청춘을 돌려다오' 노래 부르며 즐거운 시간을 보내셨다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲아파트 베란다에서 말린 시래기정월대보름에 맛있는 시래기나물이 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲토란대 삶은 것삶기 전에 물에 충분히 담가서 검은 물을 빼고 삶아야 한다. 너무 많이 삶으면 물컹거려서 시간 조절도 필요하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲봄에 사둔 고사리일 년을 두어도 변하지 않아서 삶아서 맛있는 고사리 나물을 만들었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲오곡밥마트에서 산 오곡밥 재료와 집에 있는 잡곡을 넣어서 오곡밥을 만들었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"사돈어른께서 음식을 정말 맛있게 잘하셨는데 보고 싶네요. 왜 그리 갑자기 떠나셨는지 모르겠어요."

"그러게요. 늘 이맘때 보름 나물해서 먹고 부럼도 깨물었었는데 옛날 이야기가 되었네요. "

"벌써 돌아가신 지 3년이나 되었지요?"

"네, 세월이 참 빠릅니다."

