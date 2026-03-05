어머니를 떠나 보내고 나는 신생아를 안고 울었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲얼마 전 멈춘 심장과 지금 내 품 안에서 힘차게 뛰는 심장이 겹쳐졌다. 생명의 시작과 끝이 한 장면 안에서 포개지며 눈물이 터졌다. ⓒ AI 생성 이미지 관련사진보기

"이모님, 그동안 많이 애써주셨잖아요. 오늘은 제가 특기를 보여드릴게요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.상실의 시간을 지나던 때, 돌봄 현장에서 만난 작은 생명이 제게 어떤 의미였는지 돌아보며 쓴 기록입니다.

오늘 우연히 카카오톡 친구 목록을 보다가, 4년 전 돌봄을 했던 산모의 프로필 사진을 발견했다. 신생아였던 아이는 어느새 어린이집에서 찍은 듯한 사진 속에서 환하게 웃고 있었다. 화면을 한참 들여다보다가 그날이 떠올랐다.그해 8월, 나는 사랑하는 어머니를 떠나보냈다. 맏이로서 장례를 치러야 한다는 책임감 속에서 울 틈도 없이 시간을 보냈다. 현실은 쉽게 실감 나지 않았고, 며칠 동안 무엇을 하며 지냈는지도 또렷하지 않다. 몸은 크게 아픈 곳이 없었지만 마음은 허공을 떠다니는 느낌이었다.회사에서 연락이 왔다. 이제 일을 할 수 있겠느냐고 물었다. 잠시 망설이다가 "가겠습니다"라고 답했다. 가만히 있는 것보다 몸을 움직이는 편이 나을 것 같았다. 슬픔이 가라앉기를 기다리기보다, 나는 일상 속으로 다시 들어가 보기로 했다.이번 일정은 시골이라고 했다. 출퇴근이 멀다며 모두가 선뜻 가려 하지 않는 곳이라고 했다. 다른 곳으로 바꿔줄 수도 있다고 했지만 나는 그대로 가겠다고 했다. 도시를 벗어나 한적한 길을 달리고 싶었다. 차창 밖으로 스쳐 지나가던 들판과 낮은 집들이 그때의 내 마음처럼 조용했다.산모의 집은 생각보다 깔끔한 주택이었다. 작은 아기와의 첫 만남은 내게 묘한 활력을 주었다. 아기의 부모는 나를 과하게 배려할 만큼 따뜻했다. 나는 어머니를 여읜 상황을 굳이 이야기하지 않았다.돌봄은 서비스로 시작되는 일이다. 개인의 사적인 감정을 앞세우기보다 산모와 아기에게 안정된 시간을 제공하는 것이 우선이라고 생각했다. 상실을 겪었다고 해서 세상이 멈추지는 않는다. 많은 사람들이 슬픔을 안은 채 다시 일터로 향한다. 특히 돌봄의 일은 감정을 그대로 드러낼 수 없는 자리다. 산모는 누구보다 예민하고 지쳐 있다. 나는 가능한 한 밝은 표정과 다정한 목소리로 하루를 시작했다. 그것이 그곳에서 내가 맡은 역할이라고 생각했다.어느 날, 아기를 품에 안고 있는데 작은 심장 소리가 또렷하게 들렸다. 규칙적으로 뛰는 박동이었다. 그 순간 참아왔던 감정이 한꺼번에 밀려왔다. 얼마 전 멈춘 심장과 지금 내 품 안에서 힘차게 뛰는 심장이 겹쳐졌다. 생명의 시작과 끝이 한 장면 안에서 포개지며 눈물이 터졌다.산모는 안방에서 잠을 자고 있었고, 아기도 내 품에서 새근거리며 잠들어 있었다. 조용한 방 안에서 나는 처음으로 실컷 울었다. 어머니를 떠나보낸 뒤, 그제야 제대로 울 수 있었다. 그날은 내가 아기를 돌보는 시간이 아니라, 아기로 인해 내가 치유받는 시간이었다.엄마도 나를 이렇게 안고 시간을 보냈겠구나 하는 생각이 자연스럽게 떠올랐다. 돌봄 노동은 누군가의 삶을 돕는 일이지만, 때로는 돌보는 사람을 다시 일으켜 세우는 시간이 되기도 한다는 것을 그때 처음 알았다.며칠 뒤 아기 아빠가 일찍 퇴근한 날이었다. 그는 부엌에서 앞치마를 두르며 말했다.그 말 한 마디가 오래 남았다. 나는 식탁에 앉아 정성껏 만들어 준 스파게티를 함께 먹었다. 돌봄은 서비스로 시작되지만, 결국 사람과 사람이 마주하는 일이다. 서로를 존중하는 태도는 그 집의 공기를 바꾸고, 그 공기는 아기에게까지 전해진다. 따뜻한 관계 속에서 나는 더욱 산모와 아기에게 집중했고, 그 시간은 나에게 잊히지 않는 기억으로 남았다.현장에서 나는 자주 느낀다. 새 생명을 맞이하는 집 안에는 각자의 사연이 함께 들어와 있다는 것을. 산모의 몸이 회복되는 동안 가족의 마음도 조금씩 자리를 잡는다. 돌봄은 단순한 육아 지원이 아니라, 한 가정의 시간을 함께 통과하는 일이라는 생각이 들었다.상실의 한가운데서 나는 다시 일상으로 돌아가는 방법을 배웠다. 누군가를 돌보는 자리에 서 있으면서, 나 역시 조금씩 제자리로 돌아왔다. 새 생명을 돌보는 집 안에서 나는 자주 생각한다. 돌봄은 누군가를 돕는 일이지만, 때로는 사람을 다시 살아가게 만드는 시간이기도 하다는 것을. 작은 심장 소리가 나를 다시 일상의 자리로 데려다주었다.다시 아이의 사진을 본다. 지금처럼 건강하게 자라주기를, 조용히 기도해 본다.