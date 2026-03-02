민주 전남광주특별시장 8명 경선…배심원제·순회경선 가닥

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 더불어민주당 김이수 중앙당 공천관리위원장이 2일 서울 여의도 중앙당사에서 공천 심사 결과를 발표하고 있다. 2026.3.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

오는 6월 3일 치러지는 지방선거를 앞두고 더불어민주당 공천관리위원회가 전남광주특별시장 경선 후보 8명의 명단을 공개하고 5인 본경선, 시민공천배심원제, 권역별 순회 경선·순회 투표 등 경선 방식을 발표했다.민주당 공천관리위원회는 2일 여의도 당사에서 전남·광주 통합특별시장 예비경선 후보자로 광주 4명, 전남 4명 등 8명의 예비경선 후보 명단을 공개했다.광주지역에서는 강기정 현 광주광역시장, 민형배 국회의원, 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장, 정준호 국회의원이, 전남지역에서는 김영록 현 전라남도지사, 신정훈 국회의원, 이개호 국회의원, 주철현 국회의원이 각각 경선에 나서 경쟁한다.공관위는 3개 권역(광주·전남 동부·전남 서부)을 돌며 합동연설회와 합동토론회를 거친 뒤 본 경선 후보자를 5명으로 압축한다는 방침이다.본경선에서는 통합의 정신을 살리기 위해 시민공천배심원제를 포함해 권역별 순회 경선과 순회 투표 등을 실시하는 방안을 당 최고위원회에 제안했다.이에 대해 조승래 더불어민주당 중앙당 공천관리부위원장은 "광주·전남은 통합된 특별한 자치단체이기 때문에 광주·전남 시도민들이 유기적으로 결합하고 서로 이해할 수 있으며 통합특별시의 비전을 공유할 수 있도록 통합특별시장 선출 과정을 설계하자는 취지"라고 설명했다.이어 "시민들의 숙의 과정을 제공하기 위해 시민배심원제 형식의 경선 방식을 추가하는 것으로 당 최고위에 제안하기로 한 것"이라고 말했다.순회 경선에 대해서는 "광주, 전남 동부, 전남 서부 등 크게 3개 권역으로 나눠 순회 경선을 하고, 순회 경선 시 일정 부분은 순회 투표를 해 그 결과를 발표하는 형식"이라며 "이를 통해 (경선과 후보자들에 대한) 관심도를 높이기 위한 것"이라고 설명했다.전남광주특별시장 최종 후보자는 서울시장, 경기지사에 앞서 4월 셋째 주에 결정될 것으로 보인다.조 부위원장은 "결선 가능성까지 포함해 오는 4월 20일 전까지 완료하는 것으로 하되 서울을 가장 늦게 진행할 것"이라며 "(서울에 앞서) 광주·전남, 경기도 순으로 경선 일정이 잡힐 것 같다. 추후 논의를 거쳐 구체적인 경선 일정과 방식을 공개하겠다"고 말했다.