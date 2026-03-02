민주 전남광주특별시장 8명 경선…배심원제·순회경선 가닥

오는 6월 3일 치러지는 지방선거를 앞두고 더불어민주당 공천관리위원회가 전남광주특별시장 경선 후보 8명의 명단을 공개하고 5인 본경선, 시민공천배심원제, 권역별 순회 경선·순회 투표 등 경선 방식을 발표했다.
민주당 공천관리위원회는 2일 여의도 당사에서 전남·광주 통합특별시장 예비경선 후보자로 광주 4명, 전남 4명 등 8명의 예비경선 후보 명단을 공개했다.
광주지역에서는 강기정 현 광주광역시장, 민형배 국회의원, 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장, 정준호 국회의원이, 전남지역에서는 김영록 현 전라남도지사, 신정훈 국회의원, 이개호 국회의원, 주철현 국회의원이 각각 경선에 나서 경쟁한다.
공관위는 3개 권역(광주·전남 동부·전남 서부)을 돌며 합동연설회와 합동토론회를 거친 뒤 본 경선 후보자를 5명으로 압축한다는 방침이다.
본경선에서는 통합의 정신을 살리기 위해 시민공천배심원제를 포함해 권역별 순회 경선과 순회 투표 등을 실시하는 방안을 당 최고위원회에 제안했다.
이에 대해 조승래 더불어민주당 중앙당 공천관리부위원장은 "광주·전남은 통합된 특별한 자치단체이기 때문에 광주·전남 시도민들이 유기적으로 결합하고 서로 이해할 수 있으며 통합특별시의 비전을 공유할 수 있도록 통합특별시장 선출 과정을 설계하자는 취지"라고 설명했다.
이어 "시민들의 숙의 과정을 제공하기 위해 시민배심원제 형식의 경선 방식을 추가하는 것으로 당 최고위에 제안하기로 한 것"이라고 말했다.
순회 경선에 대해서는 "광주, 전남 동부, 전남 서부 등 크게 3개 권역으로 나눠 순회 경선을 하고, 순회 경선 시 일정 부분은 순회 투표를 해 그 결과를 발표하는 형식"이라며 "이를 통해 (경선과 후보자들에 대한) 관심도를 높이기 위한 것"이라고 설명했다.
전남광주특별시장 최종 후보자는 서울시장, 경기지사에 앞서 4월 셋째 주에 결정될 것으로 보인다.
조 부위원장은 "결선 가능성까지 포함해 오는 4월 20일 전까지 완료하는 것으로 하되 서울을 가장 늦게 진행할 것"이라며 "(서울에 앞서) 광주·전남, 경기도 순으로 경선 일정이 잡힐 것 같다. 추후 논의를 거쳐 구체적인 경선 일정과 방식을 공개하겠다"고 말했다.