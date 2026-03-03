특수학교의 새 학기는 '과밀'로 시작한다

AD

"이모 지인의 아이가 장애가 있어서 특수학교 입학 진단 평가를 받았는데, 아이가 생각보다 평가 문제를 잘 풀었대. 혹시 점수가 좋으면 특수학교에 입학하기 어려워지는 거 아니니?"

오랫동안 근무했던 정든 학교를 떠나 새로운 특수학교로 발령을 받았다. 첫 출근 날, 초행길이라 길을 헤매면서도 머릿속은 온갖 생각으로 분주했다. 새 학교의 분위기는 어떨지, 어떤 선생님들과 학생들을 만나게 될지 여러 상상이 교차했다.학교에 도착해 관리자들에게 인사를 드리고 교무실에서 잠시 기다리는 동안, 벽 한쪽에 붙어 있는 학급 현황표가 눈에 들어왔다. 유치원을 비롯해 초·중·고 학급 수와 학생 수가 한눈에 정리돼 있었다.이전에 근무했던 특수학교는 과밀 상태였다. 이번 학교는 어떨지 궁금한 마음으로 초등학교 1학년 1반, 1학년 2반 순서대로 학급표를 천천히 내려가며 숫자를 짚어 보았다. 대부분의 학급 학생 수는 6명 또는 7명. 역시나 이곳도 과밀이었다.학급 정원이 6~7명 밖에 안 되는데 왜 과밀이냐고 묻는 이들도 있을 것이다. 그러나 특수교육에서 6~7명은 결코 적은 인원이 아니다. 장애인 등에 대한 특수교육법 및 시행령에 따르면 특수학교 학급당 학생 수는 유치원 4명, 초·중학교 6명, 고등학교 7명이다. 이 기준을 초과해 운영되는 학급은 현장에서 통상 '과밀학급'으로 불린다.그 이유는 특수교육이 개별화 교육을 전제로 하기 때문이다. 특수교육은 각 학생의 장애 특성과 교육적 요구를 고려해 개별화된 교육 목표 및 지도 내용을 수립하는 것을 원칙으로 한다.따라서 특수학급에서는 하나의 수업을 진행하더라도 학생마다 적용되는 교육 목표가 다르다. 같은 국어 수업 시간에도 어떤 학생은 한글을 익히고, 어떤 학생은 의사소통 방법을 배우며, 또 다른 학생은 신변 자립 기술을 연습한다. 즉, 특수학급에서는 학생 수만큼 서로 다른 교육 목표와 내용이 존재하는 셈이다.법정 정원이 6명으로 설정된 이유도 여기에 있다. 특수교사가 한 명 한 명의 개별화교육계획을 실질적으로 수행하기 위해서는 각 학생의 필요를 감당할 수 있는 최소한의 규모가 필요하다.그러나 대부분의 특수학교는 이미 과밀 상태에 놓여 있다. 이번에 발령받은 학교를 비롯해 지금까지 근무했던 특수학교들 역시 상황은 크게 다르지 않았다. 다른 지역의 특수학교도 사정은 비슷하다.경남 김해의 유일한 특수학교인 김해은혜학교 역시 과밀 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. 2019년 240여 명이던 학생 수가 6년만에 360여 명으로 급증했지만, 교실 증축과 인력 확충이 이를 충분히 따라가지 못하고 있다. 초등학교 2학년 교실에서는 널빤지로 공간을 분리해 사용하는 사례도 발생했다.이러한 상황 속에서 자녀의 특수학교 진학을 희망하는 학부모들의 마음은 타들어 간다. 지난해 가을, 특수학교 신입생 진단·평가가 한창일 때 이모에게서 연락을 받은 적이 있다.시험이라면 점수가 잘 나올수록 좋은 일이다. 그러나 특수학교 입학을 둘러싼 현실은 조금 다르게 작동한다. 정원이 한정된 상황에서 학부모들은 혹시 장애 정도가 가벼워 보이면 배치에서 불리해지는 것은 아닌지 우려하게 된다.이모의 지인은 아이가 진단 평가 때 착석도 잘하고 시험도 곧 잘 풀어서 특수학교에 떨어질까봐 걱정이었다. 보통 시험이라면 점수가 잘 나올수록 좋은 일이지만, 특수학교 입학이라면 이야기가 조금 달라진다. 특수학교가 워낙 과밀이다 보니 학부모들은 장애가 더 중증일수록 입학 가능성이 높아지는 것은 아닌지 고민에 빠지게 된다.물론 특수교육에 있어서 특수학교 배치가 언제나 정답은 아니다. 일반 학교 특수학급은 통합교육을 기반으로 하기에, 장기적으로 학생의 사회적 경험과 성장에 도움이 된다. 특수학교가 아닌 일반학교 특수학급에 배치되더라도, 학생의 필요에 맞는 교육적 지원은 제공될 수 있다.그러나 과밀이라는 현실과 학생과 학부모의 선택권이 충분히 보장되지 않은 상태에서 이루어진 배치는 '교육적 판단에 따른 배치'로 바라볼 수 있을까?학부모는 자녀에게 어떤 교육 환경이 적합한지 가장 가까이에서 지켜본 보호자다. 그리고 많은 학부모가 특수학교 진학을 희망하는 이유는 자녀의 안전 문제, 또래 집단 안에서의 심리적 안정, 그리고 특수교육에 집중된 전문적 지원을 기대해서다. 그럼에도 이러한 의사가 구조적 한계로 충분히 반영되지 못한다면 이는 제도의 문제라고 보아야 하지 않을까?특수교육대상자의 학교 배치는 각 시·도 특수교육지원센터에서 이루어진다. 이와 관련한 지침으로 특수교육 운영계획에서는 학생의 행동 특성, 의료적 지원 필요성 등 학생의 특성을 비롯해 학부모의 의사 또한 중요하게 반영해야 한다고 명시되어 있다.하지만 모든 특수학교가 과밀인 상태에서 특수학교 배치를 희망하는 학부모의 의견을 수용하기는 어렵다. 현장에서는 의료적·행동적 지원 요구가 높은 학생이 상대적으로 특수학교에 배치되는 경향이 있다는 지적도 나온다. 그 결과 우선순위에서 밀린 학생은 특수학교 진학이 어려워진다.이 과정에서 학부모는 이중의 부담을 겪는다. 자녀의 어려움을 줄이기 위해 오랜 시간 치료와 재활을 이어왔지만, 정작 특수학교 입학을 앞두고는 아이의 장애가 더 중증임을 증명해야 하는 것은 아닌지 고민하게 되는 상황이 발생하기 때문이다.특수학교 배치를 받지 못하는 사례는 지금도 이어지고 있다. 그중 일부는 진학을 유예한 채 다음 해 배치를 기다린다. 또 일부는 일반학교 특수학급에 우선 배치된 뒤 적응의 어려움을 겪어 뒤늦게 특수학교로 재배치되기도 한다. 배치 과정이 길어질수록 학생의 시간은 그대로 흘러간다.이 지점에서 교육권의 문제가 드러난다. 법정 정원을 초과한 현장에서는 학생들이 '어떤 교육을 받을 수 있는가'라는 질문이 뒤로 밀리고, '어디에 배치할 수 있는가'라는 문제가 앞선다. 교육의 질보다 수용 가능 인원이 우선되는 구조 속에서 개별화 교육의 취지는 점차 희미해질 수밖에 없다.특수학교를 비롯한 특수교육 현장의 과밀 문제는 단순히 특수교육 대상 학생 수 증가만으로 설명되기 어렵다. 학교와 학급 신설의 지연, 특수교사 충원의 부족, 통합교육을 지탱할 인프라 미비가 복합적으로 얽힌 구조적 문제다.이는 배치 문제를 넘어 개별화 교육의 본래 취지를 흐리게 만든다. 특수교사는 학생의 특성과 장기적인 학습 계획을 중심에 두고 교육을 설계해야 하지만, 현실에서는 제한된 시간과 인력으로 여러 학생을 동시에 관리해야 하는 상황에 놓이게 된다.교육권은 단순히 학교에 배치돼 교실에 앉아 수업을 듣는 것으로 완성되지 않는다. 학생의 특성과 필요에 맞는 교육을 충분한 조건 속에서 제공받을 권리, 그것이 교육권의 본질이다. 하지만 과밀이 기본값이 되어버린 특수교육 현장에서는 그 조건을 온전히 갖추기 어려운 순간이 이어지고 있다.새 학기가 곧 시작된다. 특수교육을 받는 학생들 역시 다른 학생들과 마찬가지로 교육권이 보장된 조건 위에서 새 학기를 맞이해야 한다. 하지만 교육권을 충분히 뒷받침하기 어려운 구조 속에서 이 아이들의 새 학기는 여전히 과밀이라는 현실과 함께 시작한다.과밀이 반복되는 새 학기가 더 이상 당연한 전제가 되지 않도록, 이제는 특수교육 체계 전반을 구조적으로 점검하고 보완해야 한다. 학생을 어디에 배치할 수 있는지를 묻기보다, 어떤 교육을 충분히 제공할 수 있는지를 먼저 살피는 방향으로 시선을 옮길 필요가 있다. 이러한 조건이 마련될 때 비로소 교육권은 문장 속 권리가 아니라 교실 안에서 실제로 작동하는 권리가 될 수 있을 것이다.